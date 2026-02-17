https://sarabic.ae/20260217/خبيران-إيرانيان-يكشفان-تفاصيل-مهمة-بشأن-الجولة-الثانية-بين-واشنطن-وطهران-في-جنيف-1110469827.html

خبيران إيرانيان يكشفان تفاصيل مهمة بشأن الجولة الثانية بين واشنطن وطهران في جنيف

قال خبيران إيرانيان، إن الجولة الثانية التي عقدت في جنيف بين طهران وواشنطن اليوم الثلاثاء حققت تقدما ملموسا عن الجولة الأولى. 17.02.2026, سبوتنيك عربي

ويرى الخبيران أن الجولة الثانية انتقلت إلى مرحلة متقدمة والولايات المتحدة قدمت تنازلات بشأن الملف النووي الإيراني، فيما كانت تؤكد على ضرورة تصفير تخصيب اليورانيوم، كما أن المحادثات اتخذت جانبا مهنيا وتفصيليا. وشارك المدير العام للوكالة الدولية، رفائيل غروسي، في المحادثات، للمرة الأولى مقارنة بالجولات السابقة، وهو ما يكشف أن المحادثات حققت تقدما ملموسا، يمكن البناء عليه في الجولة الثالثة للذهاب نحو توقيع اتفاق.قال الدكتور أحمد مهدي، الأكاديمي والمحلل السياسي الإيراني، إن الجولة الثانية من المفاوضات بين واشنطن وإيران حققت تقدما قد يكون ملموسا وإيجابيا بعض الشيء.وأضاف مهدي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن عباس عراقجي، وصف المحادثات بأنها كانت بناءة وأفضل من الجولة السابقة، وأعطى إشارات إيجابية بشأن هذه المحادثات، وقال إنه تم الاتفاق على المواضيع والخطوط العريضة التي يمكن أن تبنى عليها التفاصيل في الجولة المقبلة.وأوضح أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، "وصف المحادثات أيضا بأنها كانت إيجابية، وأن الرئيس الإيراني لمّح إلى أن المحادثات تمت بضوء أخضر من الإمام الخامنئي، وإيران ماضية قدما في هذه المحادثات حتى يمكن التوصل إلى نتائج".وتابع قائلا "المسؤولون الإيرانيون قدموا تفاصيل مهمة عن المحادثات، ولا سيما عراقجي الذي قال إنه في الجولة القادمة ربما يمكننا الدخول في بعض التفاصيل، ولكن الأمور ليست سهلة إنما تحتاج إلى وقت، واستبعد أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق خلال فترة وجيزة".وأشار المحلل الإيراني إلى أن التقدم قد حصل بعض الشيء نسبيا، فيما تؤكد إيران على أن المحادثات تتضمن رفع الحظر الأمريكي، وهو ما قاله إسماعيل بقائي الذي أكد أن موضوع الحظر لا ينفصل عن المحادثات.وتابع "يبدو أن الولايات المتحدة قدمت تنازلات بشأن الملف النووي الإيراني، فيما كانت تؤكد على ضرورة تصفير تخصيب اليورانيوم، ويبدو أن المحادثات اتخذت جانبا مهنيا وتفصيليا، حيث شارك غروسي، في المحادثات، وهذا يحدث للمرة الأولى مقارنة بالجولات السابقة، وهو ما يكشف أن المحادثات حققت تقدما ملموسا".فيما قال حسن هاني زادة المحلل السياسي الإيراني، إن الجولة الثانية من المفاوضات في جنيف بين إيران والولايات المتحدة والتي جرت بشكل غير مباشر أسفرت عن حدوث انفراجة بين الطرفين، رغم وجود بعض الخلافات حول نسبة تخصيب اليورانيوم في إيران والعقوبات المفروضة ضد إيران.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الفريقين الإيراني والأمريكي اتفقا على ضرورة استمرار المفاوضات في وقت لاحق وهذا يدل على أن الخيار العسكري الأمريكي تم تجاوزه، على ما يبدو، دون اعتبار أن كل شيء قد انتهى بسلام".ويرى أن خلافات جذرية قيد البحث تتعلق بالقدرة الصاروخية الإيرانية، ودعم إيران لمحور المقاومة، خاصة أن بحث مثل هذه المواضيع الحساسة والشائكة تم تأجيلها إلى وقت لاحق. وذكر أن الجولة الثانية من المفاوضات كانت ناجحة، وشارك فيها فريق من الخبراء في المجالات الفنية والاقتصادية، وهذا يدل على أن الطرفين دخلا إلى طرح المواضيع الأكثر حساسية.وأشار إلى أن مخرجات الجولة الثالثة من المفاوضات ستتوقف على مدى جدية الولايات المتحدة في تجنيب المنطقة من ويلات الحروب، خاصة أن إيران خلال الجولتين الماضيتين أبدت مرونة للوصول إلى حل يجنب المنطقة من كوارث وحروب.وتابع "يبدو أن إيران قبلت بمبدأ نقل الكمية من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية، إلى دولة ما محايدة، بإشراف دولي والولايات المتحدة قبلت بهذا الطرح، مما يدل على أن الطرفين يتقدمان بخطوات ملموسة وبناءة، للوصول إلى حلول وسطية.ولفت زادة إلى أن الولايات المتحدة رضخت إلى مطالب إيران الرامية إلى إلغاء العقوبات المفروضة على طهران منذ عام 2018 حتى الآن بشكل تدريجي. ويرى أن الوصول إلى حل حقيقي يبقى رهن بمدى مصداقية الولايات المتحدة، خاصة أن أزمة الثقة بشأن إلتزام كل طرف بالاتفاق المحتمل ما زالت قائمة.وتابع "إيران عادت إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، وأصابعها على الزناد، وهذا يوحي بأن هاجس نشوب حرب ضد إيران يراود القيادة الإيرانية مع ضرورة اتخاذ كل التدابير الدفاعية اللازمة".ويرى المحلل السياسي الإيراني أن تجاوب الولايات المتحدة مع المطالب الإيرانية وهي تتمحور حول ضرورة عدم تكرار التهديدات الأمريكية ضد إيران ورفع العقوبات المفروضة، جاءت بعد اقتنع الرئيس ترامب بأن شن عدوان ضد إيران يورط الولايات المتحدة في متاهات حروب لا أحد يستطيع أن يتكهن بنهايتها.ووفق المتحدث الإيراني فإن الرئيس ترامب أجرى اتصالات ببعض قادة الدول الإقليمية، والذين طالبوا البيت الأبيض بعدم الدخول إلى متاهات الحرب التي تلحق الضرر بدول المنطقة، وأن مستوى الاتفاق المزمع إبرامه لا يتعدى الجانبين الاقتصادي المتعلق بالعقوبات والنووي ونسبة التخصيب، حيث لا يشمل جوانب أخرى مثل قدرة إيران الدفاعية.وذكرت وكالة "إيسنا" الايرانية أن "الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة انتهت بعدما عُقدت في جنيف". وشارك المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في المفاوضات، إلى جانب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.وعلق عراقجي على المحادثات التي عقدت اليوم في جنيف بين إيران وأمريكا بقوله "توصلنا إلى تفاهم بشأن المبادئ الرئيسية مع أمريكا". وأضاف في تصريحات "صحفية ": "هناك تطورات إيجابية مقارنة بالجولة الماضية".وتابع: "الطرفان سيعملان على نسختين من وثيقة الاتفاق المحتملة ويتبادلانها.. الطرفان لا يزال أمامهما مسائل بحاجة إلى العمل عليها". موضحا "هذا لا يعني أننا سنتوصل إلى اتفاق قريبا لكن الطريق بدأ".واستغرقت المفاوضات التي عقدت في جنيف اليوم بحضور سلطنة عمان نحو "3 ساعات تقريبا"، وفق التلفزيون الإيراني.

