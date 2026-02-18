عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260218/الإمارات-تعلن-إحباط-ما-بين-90-إلى-200-ألف-هجمة-سيبرانية-يوميا-1110498941.html
الإمارات تعلن إحباط ما بين 90 إلى 200 ألف هجمة سيبرانية يوميا
الإمارات تعلن إحباط ما بين 90 إلى 200 ألف هجمة سيبرانية يوميا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، محمد الكويتي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تمتلك منظومة وطنية متقدمة ومتكاملة للأمن السيبراني قادرة على رصد التهديدات... 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T16:31+0000
2026-02-18T16:31+0000
مجتمع
أخبار الإمارات العربية المتحدة
الأخبار
أخبار الذكاء الاصطناعي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103585/66/1035856645_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_8b207f66d3bf60bc275c86405397d391.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء اليوم الأربعاء، عن الكويتي، أن البنية التحتية الرقمية في بلاده تتعرض يوميا لما يتراوح بين 90 - 200 ألف هجمة سيبرانية يتم إحباطها بشكل استباقي، دون أي تأثير على استمرارية الخدمات وأمن البيانات.وقال إن "جهات التهديد المدعومة من دول أو مجموعات التهديد المتقدمة استحوذت على 71.4% من الجهات المرصودة بواقع 15 مجموعة من أصل 21 مجموعة فيما شكلت الجريمة الإلكترونية المنظمة 14.3% وجماعات "الهاكتيفيست" النسبة ذاتها وهي مجموعات أو أفراد يستخدمون الهجمات السيبرانية كأداة للتعبير عن مواقف سياسية أو أيديولوجيات".وأضاف أن الإمارات شهدت منذ بداية العام 2026 تسجيل 128 حادثة تهديد سيبراني استهدفت جهات مختلفة في البلاد، شملت هجمات فدية ومحاولات اختراق لجهات حكومية وحوادث تسريب واختراق بيانات.وأكد رئيس مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، أن جميع هذه الحوادث تم التعامل معها وفق إجراءات استجابة وطنية موحدة تضمن سرعة الاحتواء وتقليل المخاطر، منوها إلى أن الجهات الحكومية وقطاع الخدمات المالية والمصرفية جاءت في مقدمة القطاعات الأكثر تعرضا للاستهداف إلى جانب قطاعات حيوية أخرى.وذكر أن "التحليل الاستخباراتي للتهديدات السيبرانية أظهر أن نسبة كبيرة من هذه الهجمات تقف خلفها مجموعات تهديد متقدمة مدعومة من دول إلى جانب أنشطة إجرامية رقمية وجماعات تخريب إلكتروني يتم رصدها ومتابعتها بشكل مستمر عبر منظومات المراقبة الوطنية وبالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الدولة".أوشار رئيس مجلس الأمن السيبراني إلى أن 49.2% من الهجمات جرى تنسيقها عبر تطبيق "تلغرام" و40.6% عبر الويب المفتوح من خلال المنتديات والأسواق الرقمية العالمية فيما نُسق 10.2% عبر شبكات الويب المظلم المرتبطة بشكل أساسي بمنظومات "هجمات الفدية".وأوضح أن الجهات المختصة في دولة الإمارات تعمل على مواجهة هذه التهديدات عبر منظومة تقنية وتشريعية متكاملة تشمل الرصد المبكر والتحليل المتقدم للمحتوى والتوعية المجتمعية، إلى جانب تطوير أطر تنظيمية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بما يضمن الحد من إساءة استخدام هذه التقنيات.
أكد رئيس مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، محمد الكويتي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تمتلك منظومة وطنية متقدمة ومتكاملة للأمن السيبراني قادرة على رصد التهديدات الرقمية والتعامل معها بكفاءة عالية.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء اليوم الأربعاء، عن الكويتي، أن البنية التحتية الرقمية في بلاده تتعرض يوميا لما يتراوح بين 90 - 200 ألف هجمة سيبرانية يتم إحباطها بشكل استباقي، دون أي تأثير على استمرارية الخدمات وأمن البيانات.
وقال إن "جهات التهديد المدعومة من دول أو مجموعات التهديد المتقدمة استحوذت على 71.4% من الجهات المرصودة بواقع 15 مجموعة من أصل 21 مجموعة فيما شكلت الجريمة الإلكترونية المنظمة 14.3% وجماعات "الهاكتيفيست" النسبة ذاتها وهي مجموعات أو أفراد يستخدمون الهجمات السيبرانية كأداة للتعبير عن مواقف سياسية أو أيديولوجيات".
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
مجتمع
"الأمن السيبراني" في الإمارات: مواقع البث المجانية بوابة لـ"البرامج الخبيثة"
28 ديسمبر 2025, 18:16 GMT
وأضاف أن الإمارات شهدت منذ بداية العام 2026 تسجيل 128 حادثة تهديد سيبراني استهدفت جهات مختلفة في البلاد، شملت هجمات فدية ومحاولات اختراق لجهات حكومية وحوادث تسريب واختراق بيانات.
وأكد رئيس مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، أن جميع هذه الحوادث تم التعامل معها وفق إجراءات استجابة وطنية موحدة تضمن سرعة الاحتواء وتقليل المخاطر، منوها إلى أن الجهات الحكومية وقطاع الخدمات المالية والمصرفية جاءت في مقدمة القطاعات الأكثر تعرضا للاستهداف إلى جانب قطاعات حيوية أخرى.
وأوضح محمد الكويتي، أن طبيعة التهديدات التي واجهتها الإمارات، تنوعت بين تشويه المواقع الإلكترونية وتسريب البيانات ومحاولات الوصول غير المصرح به وهجمات حجب الخدمة فضلا عن هجمات الفدية المنظمة.
وذكر أن "التحليل الاستخباراتي للتهديدات السيبرانية أظهر أن نسبة كبيرة من هذه الهجمات تقف خلفها مجموعات تهديد متقدمة مدعومة من دول إلى جانب أنشطة إجرامية رقمية وجماعات تخريب إلكتروني يتم رصدها ومتابعتها بشكل مستمر عبر منظومات المراقبة الوطنية وبالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الدولة".
شركة روبوت إيرا الصينية تستعرض القدرات الحركية لروبوتها البشري إكس-بوت إل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
الإمارات والولايات المتحدة توقعان اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي
2 نوفمبر 2025, 19:35 GMT
أوشار رئيس مجلس الأمن السيبراني إلى أن 49.2% من الهجمات جرى تنسيقها عبر تطبيق "تلغرام" و40.6% عبر الويب المفتوح من خلال المنتديات والأسواق الرقمية العالمية فيما نُسق 10.2% عبر شبكات الويب المظلم المرتبطة بشكل أساسي بمنظومات "هجمات الفدية".
وأوضح أن الجهات المختصة في دولة الإمارات تعمل على مواجهة هذه التهديدات عبر منظومة تقنية وتشريعية متكاملة تشمل الرصد المبكر والتحليل المتقدم للمحتوى والتوعية المجتمعية، إلى جانب تطوير أطر تنظيمية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بما يضمن الحد من إساءة استخدام هذه التقنيات.
