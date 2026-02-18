https://sarabic.ae/20260218/الإمارات-تعلن-إحباط-ما-بين-90-إلى-200-ألف-هجمة-سيبرانية-يوميا-1110498941.html

الإمارات تعلن إحباط ما بين 90 إلى 200 ألف هجمة سيبرانية يوميا

الإمارات تعلن إحباط ما بين 90 إلى 200 ألف هجمة سيبرانية يوميا

أكد رئيس مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، محمد الكويتي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تمتلك منظومة وطنية متقدمة ومتكاملة للأمن السيبراني قادرة على رصد التهديدات... 18.02.2026

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء اليوم الأربعاء، عن الكويتي، أن البنية التحتية الرقمية في بلاده تتعرض يوميا لما يتراوح بين 90 - 200 ألف هجمة سيبرانية يتم إحباطها بشكل استباقي، دون أي تأثير على استمرارية الخدمات وأمن البيانات.وقال إن "جهات التهديد المدعومة من دول أو مجموعات التهديد المتقدمة استحوذت على 71.4% من الجهات المرصودة بواقع 15 مجموعة من أصل 21 مجموعة فيما شكلت الجريمة الإلكترونية المنظمة 14.3% وجماعات "الهاكتيفيست" النسبة ذاتها وهي مجموعات أو أفراد يستخدمون الهجمات السيبرانية كأداة للتعبير عن مواقف سياسية أو أيديولوجيات".وأضاف أن الإمارات شهدت منذ بداية العام 2026 تسجيل 128 حادثة تهديد سيبراني استهدفت جهات مختلفة في البلاد، شملت هجمات فدية ومحاولات اختراق لجهات حكومية وحوادث تسريب واختراق بيانات.وأكد رئيس مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، أن جميع هذه الحوادث تم التعامل معها وفق إجراءات استجابة وطنية موحدة تضمن سرعة الاحتواء وتقليل المخاطر، منوها إلى أن الجهات الحكومية وقطاع الخدمات المالية والمصرفية جاءت في مقدمة القطاعات الأكثر تعرضا للاستهداف إلى جانب قطاعات حيوية أخرى.وذكر أن "التحليل الاستخباراتي للتهديدات السيبرانية أظهر أن نسبة كبيرة من هذه الهجمات تقف خلفها مجموعات تهديد متقدمة مدعومة من دول إلى جانب أنشطة إجرامية رقمية وجماعات تخريب إلكتروني يتم رصدها ومتابعتها بشكل مستمر عبر منظومات المراقبة الوطنية وبالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الدولة".أوشار رئيس مجلس الأمن السيبراني إلى أن 49.2% من الهجمات جرى تنسيقها عبر تطبيق "تلغرام" و40.6% عبر الويب المفتوح من خلال المنتديات والأسواق الرقمية العالمية فيما نُسق 10.2% عبر شبكات الويب المظلم المرتبطة بشكل أساسي بمنظومات "هجمات الفدية".وأوضح أن الجهات المختصة في دولة الإمارات تعمل على مواجهة هذه التهديدات عبر منظومة تقنية وتشريعية متكاملة تشمل الرصد المبكر والتحليل المتقدم للمحتوى والتوعية المجتمعية، إلى جانب تطوير أطر تنظيمية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بما يضمن الحد من إساءة استخدام هذه التقنيات.

