الكرملين: روسيا لا تزال مهتمة باستئناف العلاقات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260218/الكرملين-روسيا-لا-تزال-مهتمة-باستئناف-العلاقات-التجارية-والاقتصادية-مع-الولايات-المتحدة-1110494096.html
الكرملين: روسيا لا تزال مهتمة باستئناف العلاقات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة
الكرملين: روسيا لا تزال مهتمة باستئناف العلاقات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تزال مهتمة باستئناف العلاقات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية. 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T14:18+0000
2026-02-18T14:23+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104175/42/1041754233_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab8b385592082b2a0c10849ebe7df1f9.jpg
وقال بيسكوف لوكالة "آر بي كي"، حول آفاق استعادة التعاون مع الولايات المتحدة: "لا نزال مهتمين باستئناف التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع الولايات المتحدة".وصرح وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، في وقت سابق، بأن "العلاقات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب جيدة ولكن أوروبا تريد إفسادها".وقالت آنا باولينا لونا لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أنه كان رائعاً. كان لدينا ممثلون عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية هنا. وكما تعلمون، فقد أوضح الرئيس دونالد ترامب رغبتنا في مواصلة الجهود الدبلوماسية والمشاركة في محادثات السلام (بشأن التسوية الأوكرانية)، والمشاركة في المفاوضات مع جميع الأطراف".ريابكوف: روسيا تسعى إلى حوار الند للند مع أمريكاالخارجية الروسية: الوضع في المنطقة القطبية الشمالية يتدهور والتوترات تتصاعد داخل التحالف الغربي
https://sarabic.ae/20260217/الكرملين-يعلق-على-المفاوضات-المرتقبة-بشأن-أوكرانيا-في-جنيف-1110450595.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104175/42/1041754233_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_103ac04b107b617907a135ea8b8a296f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

الكرملين: روسيا لا تزال مهتمة باستئناف العلاقات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة

14:18 GMT 18.02.2026 (تم التحديث: 14:23 GMT 18.02.2026)
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تزال مهتمة باستئناف العلاقات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال بيسكوف لوكالة "آر بي كي"، حول آفاق استعادة التعاون مع الولايات المتحدة: "لا نزال مهتمين باستئناف التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع الولايات المتحدة".
الكرملين ووزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
الكرملين يعلق على المفاوضات المرتقبة بشأن أوكرانيا في جنيف
أمس, 09:35 GMT
وصرح وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، في وقت سابق، بأن "العلاقات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب جيدة ولكن أوروبا تريد إفسادها".

بدورها، أفادت عضو الكونغرس الأمريكي، آنا باولينا لونا، في وقت سابق، بأن العلاقات الأمريكية الروسية قد تعود إلى سابق عهدها خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدة أن واشنطن تتطلع إلى ذلك.

وقالت آنا باولينا لونا لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أنه كان رائعاً. كان لدينا ممثلون عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية هنا. وكما تعلمون، فقد أوضح الرئيس دونالد ترامب رغبتنا في مواصلة الجهود الدبلوماسية والمشاركة في محادثات السلام (بشأن التسوية الأوكرانية)، والمشاركة في المفاوضات مع جميع الأطراف".
ريابكوف: روسيا تسعى إلى حوار الند للند مع أمريكا
الخارجية الروسية: الوضع في المنطقة القطبية الشمالية يتدهور والتوترات تتصاعد داخل التحالف الغربي
