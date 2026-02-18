https://sarabic.ae/20260218/الكرملين-روسيا-لا-تزال-مهتمة-باستئناف-العلاقات-التجارية-والاقتصادية-مع-الولايات-المتحدة-1110494096.html
الكرملين: روسيا لا تزال مهتمة باستئناف العلاقات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة
الكرملين: روسيا لا تزال مهتمة باستئناف العلاقات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تزال مهتمة باستئناف العلاقات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية. 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T14:18+0000
2026-02-18T14:18+0000
2026-02-18T14:23+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104175/42/1041754233_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab8b385592082b2a0c10849ebe7df1f9.jpg
وقال بيسكوف لوكالة "آر بي كي"، حول آفاق استعادة التعاون مع الولايات المتحدة: "لا نزال مهتمين باستئناف التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع الولايات المتحدة".وصرح وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، في وقت سابق، بأن "العلاقات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب جيدة ولكن أوروبا تريد إفسادها".وقالت آنا باولينا لونا لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أنه كان رائعاً. كان لدينا ممثلون عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية هنا. وكما تعلمون، فقد أوضح الرئيس دونالد ترامب رغبتنا في مواصلة الجهود الدبلوماسية والمشاركة في محادثات السلام (بشأن التسوية الأوكرانية)، والمشاركة في المفاوضات مع جميع الأطراف".ريابكوف: روسيا تسعى إلى حوار الند للند مع أمريكاالخارجية الروسية: الوضع في المنطقة القطبية الشمالية يتدهور والتوترات تتصاعد داخل التحالف الغربي
https://sarabic.ae/20260217/الكرملين-يعلق-على-المفاوضات-المرتقبة-بشأن-أوكرانيا-في-جنيف-1110450595.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104175/42/1041754233_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_103ac04b107b617907a135ea8b8a296f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
الكرملين: روسيا لا تزال مهتمة باستئناف العلاقات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة
14:18 GMT 18.02.2026 (تم التحديث: 14:23 GMT 18.02.2026)
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تزال مهتمة باستئناف العلاقات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال بيسكوف لوكالة "آر بي كي"، حول آفاق استعادة التعاون مع الولايات المتحدة
: "لا نزال مهتمين باستئناف التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع الولايات المتحدة".
وصرح وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، في وقت سابق، بأن "العلاقات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي
دونالد ترامب جيدة ولكن أوروبا تريد إفسادها".
بدورها، أفادت عضو الكونغرس الأمريكي، آنا باولينا لونا، في وقت سابق، بأن العلاقات الأمريكية الروسية قد تعود إلى سابق عهدها خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدة أن واشنطن تتطلع إلى ذلك.
وقالت آنا باولينا لونا لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أنه كان رائعاً. كان لدينا ممثلون عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية هنا. وكما تعلمون، فقد أوضح الرئيس دونالد ترامب رغبتنا في مواصلة الجهود الدبلوماسية والمشاركة في محادثات السلام (بشأن التسوية الأوكرانية)، والمشاركة في المفاوضات مع جميع الأطراف".