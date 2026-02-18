عربي
5 دول عربية ضمن قائمة الـ10 الأرخص لأسعار البنزين في أفريقيا
5 دول عربية ضمن قائمة الـ10 الأرخص لأسعار البنزين في أفريقيا
تمثّل أسعار البنزين في القارة الأفريقية مؤشرًا محوريًا يعكس واقع النمو الاقتصادي، حيث برزت هيمنة عربية لافتة في قائمة الدول العشر الأقل تكلفة لأسعار الوقود،... 18.02.2026
وتصدّرت ليبيا المرتبة الأولى على الصعيدين الإقليمي والدولي، في قائمة الدول الأقل تكلفة لأسعار البنزين خلال شهر فبراير الجاري، بينما تمركزت النيجر في المرتبة الأخيرة بين الدول الأفريقية المدرجة في هذه القائمة (أي الأعلى سعرا).ويتأثر هذا التصنيف بعوامل محلية ودولية متعددة ترتبط بسياسات الطاقة، أبرزها تقلبات أسعار النفط العالمية وتقلبات أسعار صرف العملات المحلية.ويمكن ترتيب قائمة الدول الأرخص بأسعار البنزين في أفريقيا كالآتي:وسجّل متوسط سعر البنزين العالمي الشهر الجاري 1.30 دولارًا/ لتر، ارتفاعًا من 1.28 عن شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.وتؤدي الأسعار المُخفَّضة للبنزين إلى تحفيز الطلب المحلي وزيادة الاستهلاك، فضلًا عن تخفيف حدة التداعيات التضخمية، ما يُسهم بشكل مباشر أو غير مباشر، في دفع الحكومات لتعديل سياساتها الطاقية بما يخدم المصالح المحلية.غرة رمضان.. دول عربية تعلن الأربعاء أول أيامه وأخرى الخميسالإمارات تطلق أول صاروخ هجين مطور محليا وتعزز حضورها في مجال الفضاء
تابعنا عبر
تمثّل أسعار البنزين في القارة الأفريقية مؤشرًا محوريًا يعكس واقع النمو الاقتصادي، حيث برزت هيمنة عربية لافتة في قائمة الدول العشر الأقل تكلفة لأسعار الوقود، خلال شهر فبراير/ شباط الجاري.
وتصدّرت ليبيا المرتبة الأولى على الصعيدين الإقليمي والدولي، في قائمة الدول الأقل تكلفة لأسعار البنزين خلال شهر فبراير الجاري، بينما تمركزت النيجر في المرتبة الأخيرة بين الدول الأفريقية المدرجة في هذه القائمة (أي الأعلى سعرا).

وأسهمت السياسات الداعمة لانتشار السيارات الكهربائية في بعض الدول الأفريقية، في خفض الطلب على البنزين، ما انعكس إيجابًا على استقرار وانخفاض الأسعار في مناطق خارج نطاق الدول العشر الأقل التكلفة.

ويتأثر هذا التصنيف بعوامل محلية ودولية متعددة ترتبط بسياسات الطاقة، أبرزها تقلبات أسعار النفط العالمية وتقلبات أسعار صرف العملات المحلية.
ويمكن ترتيب قائمة الدول الأرخص بأسعار البنزين في أفريقيا كالآتي:
ليبيا 0.024 دولارًا/ لتر - المركز الأول عالميًا.
أنغولا 0.327 دولارًا/ لتر - المركز الـ4 عالميًا.
الجزائر 0.363 دولارًا/ لتر - المركز الـ6 عالميًا.
مصر 0.449 دولارًا/ لتر - المركز 8 عالميًا.
نيجيريا 0.587 دولارًا/ لتر - المركز 11 عالميًا.
السودان 0.700 دولارًا/ لتر - المركز 20 عالميًا.
إثيوبيا 0.789 دولارًا/ لتر - المركز 26 عالميًا.
ليبريا 0.849 دولارًا/ لتر - المركز 28 عالميًا.
تونس 0.887 دولارًا/ لتر - المركز 34 عالميًا.
النيجر 0.906 دولارًا/ لتر - المركز 39 عالميًا.
وبالمقابل، ارتفعت أسعار البنزين في كل من (الجزائر، ومصر، ونيجيريا، وإثيوبيا، وتونس، والنيجر)، بينما بقيت الأسعار مستقرة في أنغولا والسودان.
حقل الطاقة الشمسية في منطقة (حسياء الصناعية) في ريف حمص الجنوبي وسط البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
أكثر الدول العربية استيرادا لألواح الطاقة الشمسية... كيف حققت الجزائر والعراق طفرة في القطاع؟
15 فبراير, 16:28 GMT

وبحسب منصة "الطاقة"، تأتي تقلبات أسعار البنزين في أفريقيا، لأسباب تتعلق بتقلبات سوق النفط العالمية، سواء بالنسبة للأسعار أو الأحداث الجيوسياسية، إضافة إلى اتساع نطاق تأثر أسعار الوقود بالعملات المحلية.

وسجّل متوسط سعر البنزين العالمي الشهر الجاري 1.30 دولارًا/ لتر، ارتفاعًا من 1.28 عن شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتبرز فائدة استراتيجية، مع استمرار تراجع أسعار الوقود، تتمثّل في تقليص الاعتماد على السوق العالمية للطاقة، وبالتالي تجنّب المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار وعدم الاستقرار الجيوسياسي المحيط بأسواق النفط العالمية.

وتؤدي الأسعار المُخفَّضة للبنزين إلى تحفيز الطلب المحلي وزيادة الاستهلاك، فضلًا عن تخفيف حدة التداعيات التضخمية، ما يُسهم بشكل مباشر أو غير مباشر، في دفع الحكومات لتعديل سياساتها الطاقية بما يخدم المصالح المحلية.
غرة رمضان.. دول عربية تعلن الأربعاء أول أيامه وأخرى الخميس
الإمارات تطلق أول صاروخ هجين مطور محليا وتعزز حضورها في مجال الفضاء
