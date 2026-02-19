https://sarabic.ae/20260219/هل-يساهم-الصيام-في-تعزيز-الصحة-وإعادة-التوازن-للجسم-1110551460.html
هل يسهم الصيام في تعزيز الصحة وإعادة التوازن للجسم؟
كشف خبراء تغذية أن الصيام لا يقتصر على كونه ممارسة روحية، بل يمنح الجسم فرصة مهمة لإعادة ضبط عملياته الحيوية وتحسين كفاءة أجهزته المختلفة. 19.02.2026, سبوتنيك عربي
مجتمع
منوعات
الصحة
رمضان
وتشير دراسات حديثة إلى أنه خلال ساعات الامتناع عن الطعام، يعتمد الجسم على مخزون الغلوكوز أولا، ثم يبدأ تدريجيا بحرق الدهون المخزنة لتوفير الطاقة، ما يساعد على تحسين عملية الأيض ودعم فقدان الوزن بطريقة طبيعية.وأشارت الدراسات إلى أن الصيام ينعكس إيجابا على صحة القلب من خلال خفض ضغط الدم وتقليل الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، كما يمنح الجهاز الهضمي فترة راحة تعزز كفاءته، حسب موقع "كوتشيرلين لايبرلي"، الذي أشار إلى أن الصيام يسهم أيضا في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، إضافة إلى تحفيز عمليات إصلاح الخلايا وتقوية المناعة.ورغم هذه الفوائد، فقد يعاني بعض الصائمين من أعراض مثل الصداع أو الإمساك أو حرقة المعدة، وغالبا ما ترتبط بالجفاف أو سوء تنظيم الوجبات.وينصح خبراء التغذية بتناول غذاء متوازن بين الإفطار والسحور، والإكثار من شرب الماء، وتجنب الإفراط في الحلويات والمقليات، مع استشارة الطبيب لمرضى الأمراض المزمنة.ويؤكد مختصون أن اتباع عادات صحية سليمة خلال شهر رمضان يحول الصيام إلى فرصة حقيقية لتعزيز النشاط والحيوية ودعم صحة الجسد على المدى الطويل.
