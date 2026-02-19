هل يسهم الصيام في تعزيز الصحة وإعادة التوازن للجسم؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
حصاد الأسبوع
لماذا الإعلام يسرب فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20260219/هل-يساهم-الصيام-في-تعزيز-الصحة-وإعادة-التوازن-للجسم-1110551460.html
هل يسهم الصيام في تعزيز الصحة وإعادة التوازن للجسم؟
هل يسهم الصيام في تعزيز الصحة وإعادة التوازن للجسم؟
سبوتنيك عربي
كشف خبراء تغذية أن الصيام لا يقتصر على كونه ممارسة روحية، بل يمنح الجسم فرصة مهمة لإعادة ضبط عملياته الحيوية وتحسين كفاءة أجهزته المختلفة. 19.02.2026
2026-02-19T19:33+0000
2026-02-19T19:33+0000
مجتمع
منوعات
الصحة
رمضان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/05/1098399477_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_833d97705704513315e5304af4bf986c.jpg
وتشير دراسات حديثة إلى أنه خلال ساعات الامتناع عن الطعام، يعتمد الجسم على مخزون الغلوكوز أولا، ثم يبدأ تدريجيا بحرق الدهون المخزنة لتوفير الطاقة، ما يساعد على تحسين عملية الأيض ودعم فقدان الوزن بطريقة طبيعية.وأشارت الدراسات إلى أن الصيام ينعكس إيجابا على صحة القلب من خلال خفض ضغط الدم وتقليل الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، كما يمنح الجهاز الهضمي فترة راحة تعزز كفاءته، حسب موقع "كوتشيرلين لايبرلي"، الذي أشار إلى أن الصيام يسهم أيضا في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، إضافة إلى تحفيز عمليات إصلاح الخلايا وتقوية المناعة.ورغم هذه الفوائد، فقد يعاني بعض الصائمين من أعراض مثل الصداع أو الإمساك أو حرقة المعدة، وغالبا ما ترتبط بالجفاف أو سوء تنظيم الوجبات.وينصح خبراء التغذية بتناول غذاء متوازن بين الإفطار والسحور، والإكثار من شرب الماء، وتجنب الإفراط في الحلويات والمقليات، مع استشارة الطبيب لمرضى الأمراض المزمنة.ويؤكد مختصون أن اتباع عادات صحية سليمة خلال شهر رمضان يحول الصيام إلى فرصة حقيقية لتعزيز النشاط والحيوية ودعم صحة الجسد على المدى الطويل.
https://sarabic.ae/20260210/قفة-رمضان-وموائد-إفطار-شهر-الصيام-يتحول-إلى-موسم-للعطاء-في-تونس-صور-1110220402.html
https://sarabic.ae/20260219/موائد-الكرامة-تكسر-عتمة-النزوح-ملحمة-أردنية-لإغاثة-غزة-في-رمضان-2026-صور-1110543112.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/05/1098399477_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8ceb17a930ad0545830b8dc04519b8d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الصحة, رمضان
منوعات, الصحة, رمضان

هل يسهم الصيام في تعزيز الصحة وإعادة التوازن للجسم؟

19:33 GMT 19.02.2026
© Sputnikأكلات تقليدية لا تغيب عن وجبات السحور في تونس
أكلات تقليدية لا تغيب عن وجبات السحور في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
كشف خبراء تغذية أن الصيام لا يقتصر على كونه ممارسة روحية، بل يمنح الجسم فرصة مهمة لإعادة ضبط عملياته الحيوية وتحسين كفاءة أجهزته المختلفة.
وتشير دراسات حديثة إلى أنه خلال ساعات الامتناع عن الطعام، يعتمد الجسم على مخزون الغلوكوز أولا، ثم يبدأ تدريجيا بحرق الدهون المخزنة لتوفير الطاقة، ما يساعد على تحسين عملية الأيض ودعم فقدان الوزن بطريقة طبيعية.
قفة رمضان وموائد إفطار.. شهر الصيام يتحول إلى موسم للعطاء في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
"قفة رمضان" وموائد إفطار... شهر الصيام يتحول إلى موسم للعطاء في تونس.. صور
10 فبراير, 14:34 GMT
وأشارت الدراسات إلى أن الصيام ينعكس إيجابا على صحة القلب من خلال خفض ضغط الدم وتقليل الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، كما يمنح الجهاز الهضمي فترة راحة تعزز كفاءته، حسب موقع "كوتشيرلين لايبرلي"، الذي أشار إلى أن الصيام يسهم أيضا في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، إضافة إلى تحفيز عمليات إصلاح الخلايا وتقوية المناعة.
ورغم هذه الفوائد، فقد يعاني بعض الصائمين من أعراض مثل الصداع أو الإمساك أو حرقة المعدة، وغالبا ما ترتبط بالجفاف أو سوء تنظيم الوجبات.
موائد الكرامة تكسر عتمة النزوح.. ملحمة أردنية لإغاثة غزة في رمضان 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
"موائد الكرامة" تكسر عتمة النزوح.. ملحمة أردنية لإغاثة غزة في رمضان 2026.. صور
15:49 GMT
وينصح خبراء التغذية بتناول غذاء متوازن بين الإفطار والسحور، والإكثار من شرب الماء، وتجنب الإفراط في الحلويات والمقليات، مع استشارة الطبيب لمرضى الأمراض المزمنة.
ويؤكد مختصون أن اتباع عادات صحية سليمة خلال شهر رمضان يحول الصيام إلى فرصة حقيقية لتعزيز النشاط والحيوية ودعم صحة الجسد على المدى الطويل.
