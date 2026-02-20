مستشار ترامب للشؤون العربية والأفريقية يدعو أطراف الصراع بالسودان إلى قبول هدنة إنسانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
حصاد الأسبوع
لماذا الإعلام يسرب فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
روسيا تدعو الى ضبط النفس، وبيزشكيان: نسعى لإبعاد شبح الحرب، ترامب يستضيف أول اجتماع لمجلس السلام
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مستشار ترامب للشؤون العربية والأفريقية يدعو أطراف الصراع بالسودان إلى قبول هدنة إنسانية
وأوضح بولس، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الهدنة المقترحة تحظى بدعم آلية أنشأتها الأمم المتحدة، مؤكدًا ضرورة الشروع فيها دون شروط مسبقة لضمان وصول الإغاثة الإنسانية وتهيئة الأجواء لمحادثات تهدف إلى إنهاء النزاع.وشدد المسؤول الأمريكي على أن بلاده تعمل مع شركائها من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، مجددًا التزام واشنطن بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ودعم انتقال موثوق نحو حكومة مدنية. وفي سياق متصل، أشار بولس إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثلاثة من كبار قادة قوات الدعم السريع، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة، بينها الإبادة الجماعية والقتل على أساس عرقي والتعذيب والتجويع والعنف الجنسي في مدينة الفاشر، إضافة إلى فرض قيود على قائد آخر متورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.وأكد أن هذه الإجراءات تأتي استكمالًا لخطوات سابقة استهدفت أطرافًا مختلفة مرتبطة بالانتهاكات، بما في ذلك شبكات قال إنها أسهمت في زعزعة الاستقرار، مشددًا على أن الولايات المتحدة “لن تتسامح مع هذه الفظائع أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة تحت أي ظرف”.وطرح إدريس مبادرة الحكومة السودانية لوقف الحرب خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي، في ديسمبر/ كانون الأول 2025، وتضمنت وقفًا شاملًا لإطلاق النار تحت رقابة دولية وإقليمية.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
مستشار ترامب للشؤون العربية والأفريقية يدعو أطراف الصراع بالسودان إلى قبول هدنة إنسانية

14:29 GMT 20.02.2026
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالأزمة الإنسانية في السودان بسبب الحرب
الأزمة الإنسانية في السودان بسبب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
دعا مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أطراف الصراع في السودان إلى القبول الفوري بهدنة إنسانية غير مشروطة، بما يتيح إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى المدنيين ويفتح الباب أمام مسار حوار سياسي.
وأوضح بولس، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الهدنة المقترحة تحظى بدعم آلية أنشأتها الأمم المتحدة، مؤكدًا ضرورة الشروع فيها دون شروط مسبقة لضمان وصول الإغاثة الإنسانية وتهيئة الأجواء لمحادثات تهدف إلى إنهاء النزاع.
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
البرهان: لا هدنة مع "مليشيا التمرد" في السودان
أمس, 21:48 GMT
وشدد المسؤول الأمريكي على أن بلاده تعمل مع شركائها من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، مجددًا التزام واشنطن بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ودعم انتقال موثوق نحو حكومة مدنية.

وأضاف أن الشعب السوداني "يستحق الأمن والكرامة ومستقبلًا خاليًا من الخوف"، مؤكدًا وقوف الولايات المتحدة إلى جانبه في مسعاه نحو السلام.

وفي سياق متصل، أشار بولس إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثلاثة من كبار قادة قوات الدعم السريع، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة، بينها الإبادة الجماعية والقتل على أساس عرقي والتعذيب والتجويع والعنف الجنسي في مدينة الفاشر، إضافة إلى فرض قيود على قائد آخر متورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
الأزمة الإنسانية في السودان بسبب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
مسؤولة أممية: الهدنة الإنسانية في السودان ضرورة ملحة وتمنح المدنيين فرصة لالتقاط الأنفاس
15 فبراير, 19:37 GMT
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي استكمالًا لخطوات سابقة استهدفت أطرافًا مختلفة مرتبطة بالانتهاكات، بما في ذلك شبكات قال إنها أسهمت في زعزعة الاستقرار، مشددًا على أن الولايات المتحدة “لن تتسامح مع هذه الفظائع أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة تحت أي ظرف”.
وفي 11 يناير/ كانون الثاني 2026، أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، أن "حكومة الأمل" عادت إلى ممارسة عملها من داخل العاصمة الخرطوم"، مؤكدًا التزامها بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وطرح إدريس مبادرة الحكومة السودانية لوقف الحرب خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي، في ديسمبر/ كانون الأول 2025، وتضمنت وقفًا شاملًا لإطلاق النار تحت رقابة دولية وإقليمية.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
