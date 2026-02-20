مستشار ترامب للشؤون العربية والأفريقية يدعو أطراف الصراع بالسودان إلى قبول هدنة إنسانية
دعا مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أطراف الصراع في السودان إلى القبول الفوري بهدنة إنسانية غير مشروطة، بما يتيح إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى المدنيين ويفتح الباب أمام مسار حوار سياسي.
وأوضح بولس، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الهدنة المقترحة تحظى بدعم آلية أنشأتها الأمم المتحدة، مؤكدًا ضرورة الشروع فيها دون شروط مسبقة لضمان وصول الإغاثة الإنسانية وتهيئة الأجواء لمحادثات تهدف إلى إنهاء النزاع.
أمس, 21:48 GMT
وشدد المسؤول الأمريكي على أن بلاده تعمل مع شركائها من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، مجددًا التزام واشنطن بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ودعم انتقال موثوق نحو حكومة مدنية.
وأضاف أن الشعب السوداني "يستحق الأمن والكرامة ومستقبلًا خاليًا من الخوف"، مؤكدًا وقوف الولايات المتحدة إلى جانبه في مسعاه نحو السلام.
The United States has sanctioned three senior RSF commanders responsible for genocide, ethnic killings, torture, starvation, and horrific sexual violence in El Fasher, Sudan, and imposed restrictions on another commander implicated in gross human rights violations. These crimes…— U.S. Senior Advisor for Arab and African Affairs (@US_SrAdvisorAF) February 20, 2026
وفي سياق متصل، أشار بولس إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثلاثة من كبار قادة قوات الدعم السريع، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة، بينها الإبادة الجماعية والقتل على أساس عرقي والتعذيب والتجويع والعنف الجنسي في مدينة الفاشر، إضافة إلى فرض قيود على قائد آخر متورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي استكمالًا لخطوات سابقة استهدفت أطرافًا مختلفة مرتبطة بالانتهاكات، بما في ذلك شبكات قال إنها أسهمت في زعزعة الاستقرار، مشددًا على أن الولايات المتحدة “لن تتسامح مع هذه الفظائع أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة تحت أي ظرف”.
وفي 11 يناير/ كانون الثاني 2026، أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، أن "حكومة الأمل" عادت إلى ممارسة عملها من داخل العاصمة الخرطوم"، مؤكدًا التزامها بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وطرح إدريس مبادرة الحكومة السودانية لوقف الحرب خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي، في ديسمبر/ كانون الأول 2025، وتضمنت وقفًا شاملًا لإطلاق النار تحت رقابة دولية وإقليمية.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.