عربي
بث مباشر
سوريا تبدأ تنفيذ إجراءات منح الجنسية للأكراد
ويشمل القرار آليات التقديم الواضحة، حيث يمكن للراغبين تقديم طلب فردي أو عائلي (يقدمه رب الأسرة عن نفسه وزوجته وأولاده القاصرين)، مع إرفاق الوثائق المطلوبة مثل شهادة تعريف من المختار وسند إقامة يثبت الوجود داخل الأراضي السورية، وأي وثائق رسمية أخرى تدعم الطلب، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا). وكان الرئيس السوري الشرع قد أصدر، في 16 كانون الثاني/يناير الجاري، المرسوم رقم 13 لعام 2026، الذي أكد فيه أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة، حيث يمنح المرسوم الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية بمن فيهم مكتومي القيد.وينص الاتفاق على وضع جميع المعابر الحدودية مع العراق وتركيا ومطار القامشلي الدولي، إلى جانب حقول النفط ومنشأة الطاقة في الشمال الشرقي، تحت سيطرة الإدارة الجديدة في دمشق.وفي الآونة الأخيرة، برزت عقبات لوجستية وسياسية أمام تنفيذ اتفاق مارس الموقع بين رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، نتيجة وجود تباينات في وجهات النظر، خصوصا حول آلية اندماج "قسد" في الجيش السوري، وشكل الحكم المستقبلي في البلاد، إلى جانب نقاط خلافية أخرى.والأسبوع الماضي، شهدت مدينة حلب اشتباكات بين "قسد" وقوات الجيش السوري في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد، قبل أن يتم وقف إطلاق النار وخروج مقاتلي التنظيم إلى شمال شرق البلاد دون أسلحتهم.
أصدرت وزارة الداخلية السورية قراراً يحدد الآليات التنفيذية لتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، الذي يمنح الجنسية السورية للأكراد المحرومين منها سابقاً، بما في ذلك مكتومو القيد.
ويشمل القرار آليات التقديم الواضحة، حيث يمكن للراغبين تقديم طلب فردي أو عائلي (يقدمه رب الأسرة عن نفسه وزوجته وأولاده القاصرين)، مع إرفاق الوثائق المطلوبة مثل شهادة تعريف من المختار وسند إقامة يثبت الوجود داخل الأراضي السورية، وأي وثائق رسمية أخرى تدعم الطلب، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع ورئيس قوات سوريا الديمقراطية يوقعان اتفاقا لاندماج قسد ضمن مؤسسات الجمهورية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
من التفاهم إلى التنفيذ... ماذا تحقق من اتفاق الحكومة السورية مع "قسد"؟
12 فبراير, 07:21 GMT
وخصصت الوزارة مراكز مخصصة لاستقبال الطلبات في خمس محافظات رئيسية: دمشق، حلب، الرقة، دير الزور، والحسكة، لتسهيل الإجراءات على المعنيين، خاصة في المناطق ذات الكثافة الكردية العالية.
وكان الرئيس السوري الشرع قد أصدر، في 16 كانون الثاني/يناير الجاري، المرسوم رقم 13 لعام 2026، الذي أكد فيه أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة، حيث يمنح المرسوم الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية بمن فيهم مكتومي القيد.
سوريا - حقل نفط مشتعل جراء الإرهاب - النفط السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
الحكومة السورية تتسلم حقل الرميلان النفطي من "قسد" وتعد العاملين بالاحتفاظ بوظائفهم
9 فبراير, 13:45 GMT
وكانت "قسد" وقّعت اتفاقا، في مارس/آذار 2025، مع الحكومة الانتقالية في دمشق، يقضي بالانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية، من دون تحديد كيفية دمج "قسد" مع الجيش السوري، حيث تريد "قسد" أن تنضم كتكتل واحد، بينما تريد دمشق أن تنضم كأفراد.
وينص الاتفاق على وضع جميع المعابر الحدودية مع العراق وتركيا ومطار القامشلي الدولي، إلى جانب حقول النفط ومنشأة الطاقة في الشمال الشرقي، تحت سيطرة الإدارة الجديدة في دمشق.
الرئيس السوري أحمد الشرع مع مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
مسؤولة كردية: اتفاق "قسد" ودمشق منع حربا أهلية
4 فبراير, 15:13 GMT
وفي الآونة الأخيرة، برزت عقبات لوجستية وسياسية أمام تنفيذ اتفاق مارس الموقع بين رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، نتيجة وجود تباينات في وجهات النظر، خصوصا حول آلية اندماج "قسد" في الجيش السوري، وشكل الحكم المستقبلي في البلاد، إلى جانب نقاط خلافية أخرى.
والأسبوع الماضي، شهدت مدينة حلب اشتباكات بين "قسد" وقوات الجيش السوري في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد، قبل أن يتم وقف إطلاق النار وخروج مقاتلي التنظيم إلى شمال شرق البلاد دون أسلحتهم.
