https://sarabic.ae/20260223/لقطة-تكشف-صيام-النجم-لامين-يامال-خلال-مباراة-ليفانتي-فيديو-1110666670.html
لقطة تكشف صيام النجم لامين يامال خلال مباراة ليفانتي.. فيديو
لقطة تكشف صيام النجم لامين يامال خلال مباراة ليفانتي.. فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت مباراة برشلونة أمام ليفانتي بالدوري الإسباني، التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني (3 - 0) لقطة لافتة خارج إطار اللعب بطلها النجم الشاب لامين يامال، البالغ من... 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T17:55+0000
2026-02-23T17:55+0000
2026-02-23T17:55+0000
مجتمع
رياضة
الدوري الإسباني
أخبار إسبانيا
أخبار العالم الآن
رمضان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/17/1110666755_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_eca9e89dd8626ff099024e73fb9995a6.jpg
وخلال استراحة شرب الماء في منتصف اللقاء، ظهر يامال بعيدا قليلا عن مقاعد البدلاء الخاصة بفريق برشلونة، منشغلا بتمارين التمدد، بينما كان زملاؤه يشربون الماء ويتلقون التعليمات، حسب موقع فيديو متداول.ويلتزم يامال بصيام شهر رمضان ويمتنع عن الطعام والشراب خلال ساعات النهار، لكنه يواجه تحديا إضافيا مع تزامن رمضان مع جدول مزدحم في الدوري الإسباني، ما يتطلب موازنة دقيقة بين المباريات والتدريبات والتعافي.وسبق أن اتبع يامال برنامجا غذائيا خاصا أعده الجهازان الطبي والتغذية في برشلونة، يعتمد على وجبة سحور مدروسة وتغذية ليلية منظمة للحفاظ على مستويات الطاقة، في مشهد يعكس التزامه الديني واحترافيته داخل الملعب.
أخبار إسبانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/17/1110666755_202:0:1702:1125_1920x0_80_0_0_58646925e118d5541eca148564c2393d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, الدوري الإسباني, أخبار إسبانيا, أخبار العالم الآن, رمضان
رياضة, الدوري الإسباني, أخبار إسبانيا, أخبار العالم الآن, رمضان
لقطة تكشف صيام النجم لامين يامال خلال مباراة ليفانتي.. فيديو
شهدت مباراة برشلونة أمام ليفانتي بالدوري الإسباني، التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني (3 - 0) لقطة لافتة خارج إطار اللعب بطلها النجم الشاب لامين يامال، البالغ من العمر 18 عاما.
وخلال استراحة شرب الماء في منتصف اللقاء، ظهر يامال بعيدا قليلا عن مقاعد البدلاء الخاصة بفريق برشلونة
، منشغلا بتمارين التمدد، بينما كان زملاؤه يشربون الماء ويتلقون التعليمات، حسب موقع فيديو متداول.
ويلتزم يامال بصيام شهر رمضان ويمتنع عن الطعام والشراب خلال ساعات النهار، لكنه يواجه تحديا إضافيا مع تزامن رمضان مع جدول مزدحم في الدوري الإسباني، ما يتطلب موازنة دقيقة بين المباريات
والتدريبات والتعافي.
وسبق أن اتبع يامال برنامجا غذائيا خاصا أعده الجهازان الطبي والتغذية في برشلونة
، يعتمد على وجبة سحور مدروسة وتغذية ليلية منظمة للحفاظ على مستويات الطاقة، في مشهد يعكس التزامه الديني واحترافيته داخل الملعب.