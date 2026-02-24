https://sarabic.ae/20260224/إسرائيل-تطلق-النار-على-نقطة-حدودية-للجيش-اللبناني-قرب-مرجعيون-وتعليمات-بالرد-1110694998.html

إسرائيل تطلق النار على نقطة حدودية للجيش اللبناني قرب مرجعيون... وتعليمات بالرد

إسرائيل تطلق النار على نقطة حدودية للجيش اللبناني قرب مرجعيون... وتعليمات بالرد

أعلن الجيش اللبناني تعرض محيط نقطة أمنية في الحدود الجنوبية لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي، مؤكدا أنه أصدر الأوامر بالرد على مصدر النيران. 24.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال الجيش اللبناني، في بيان، اليوم الثلاثاء: "‏أثناء استحداث الجيش نقطة مراقبة عند الحدود الجنوبية في منطقة سردة - مرجعيون، تعرض محيط النقطة لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي، بالتزامن مع تحليق مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض، وإطلاقها تهديدات بهدف دفع العناصر إلى المغادرة".وفي وقت سابق، أدان الرئيس اللبناني، جوزاف عون، بشدة الغارات التي نفذتها إسرائيل ليل الجمعة الماضي من البر والبحر، واستهدفت منطقة صيدا وعددا من بلدات البقاع، معتبرا أن استمرار هذه الهجمات يشكل "عملا عدائيا موصوفا" يهدف إلى تقويض الجهود الدبلوماسية التي تبذلها بيروت لتثبيت الاستقرار.كما دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وخروقاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 جنوبي لبنان.بالتوازي، أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة جنوبي لبنان "يونيفيل"، أنها تعتزم تقليص وسحب جميع أو معظم عناصرها النظاميين بحلول منتصف عام 2027.وتواصل إسرائيل شن غارات منتظمة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار لمبرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 عقب نحو 14 شهرا من التصعيد المستمر بين إسرائيل ولبنان، وفقا للخطة الأمريكية لتسوية النزاع.وبعد انتهاء الفترة المحددة، انسحبت إسرائيل من المناطق الرئيسية، مع احتلالها لـ5 نقاط حدودية لبنانية. وتستمر إسرائيل في التأكيد على أن "الجيش اللبناني لم يجرِ نزع السلاح الكامل للجنوب وفق الاتفاقيات"، بينما أعلنت السلطات اللبنانية، بداية العام الحالي، أنها التزمت بالسيطرة على المنطقة باستثناء الأراضي، التي لا تزال تنتشر فيها وحدات إسرائيلية.

