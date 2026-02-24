إسرائيل تطلق النار على نقطة حدودية للجيش اللبناني قرب مرجعيون... وتعليمات بالرد

عربي
بوتين: ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يشكلون الآن قوة قتالية متماسكة تدافع عن الوطن الأم
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260224/إسرائيل-تطلق-النار-على-نقطة-حدودية-للجيش-اللبناني-قرب-مرجعيون-وتعليمات-بالرد-1110694998.html
إسرائيل تطلق النار على نقطة حدودية للجيش اللبناني قرب مرجعيون... وتعليمات بالرد
إسرائيل تطلق النار على نقطة حدودية للجيش اللبناني قرب مرجعيون... وتعليمات بالرد
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش اللبناني تعرض محيط نقطة أمنية في الحدود الجنوبية لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي، مؤكدا أنه أصدر الأوامر بالرد على مصدر النيران. 24.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-24T13:18+0000
2026-02-24T13:18+0000
لبنان
إسرائيل
الحدود اللبنانية الإسرائيلية
مرجعيون
الجيش اللبناني
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082064718_0:115:1640:1038_1920x0_80_0_0_8bdf26de5490eec502a76b3145474fbd.jpg
وقال الجيش اللبناني، في بيان، اليوم الثلاثاء: "‏أثناء استحداث الجيش نقطة مراقبة عند الحدود الجنوبية في منطقة سردة - مرجعيون، تعرض محيط النقطة لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي، بالتزامن مع تحليق مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض، وإطلاقها تهديدات بهدف دفع العناصر إلى المغادرة".وفي وقت سابق، أدان الرئيس اللبناني، جوزاف عون، بشدة الغارات التي نفذتها إسرائيل ليل الجمعة الماضي من البر والبحر، واستهدفت منطقة صيدا وعددا من بلدات البقاع، معتبرا أن استمرار هذه الهجمات يشكل "عملا عدائيا موصوفا" يهدف إلى تقويض الجهود الدبلوماسية التي تبذلها بيروت لتثبيت الاستقرار.كما دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وخروقاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 جنوبي لبنان.بالتوازي، أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة جنوبي لبنان "يونيفيل"، أنها تعتزم تقليص وسحب جميع أو معظم عناصرها النظاميين بحلول منتصف عام 2027.وتواصل إسرائيل شن غارات منتظمة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار لمبرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 عقب نحو 14 شهرا من التصعيد المستمر بين إسرائيل ولبنان، وفقا للخطة الأمريكية لتسوية النزاع.وبعد انتهاء الفترة المحددة، انسحبت إسرائيل من المناطق الرئيسية، مع احتلالها لـ5 نقاط حدودية لبنانية. وتستمر إسرائيل في التأكيد على أن "الجيش اللبناني لم يجرِ نزع السلاح الكامل للجنوب وفق الاتفاقيات"، بينما أعلنت السلطات اللبنانية، بداية العام الحالي، أنها التزمت بالسيطرة على المنطقة باستثناء الأراضي، التي لا تزال تنتشر فيها وحدات إسرائيلية.
https://sarabic.ae/20260221/الرئيس-اللبناني-الغارات-الإسرائيلية-محاولة-لإفشال-مساعي-تثبيت-الاستقرار-في-البلاد-1110597142.html
https://sarabic.ae/20260224/رئيس-الحكومة-اللبنانية-يحذر-حزب-الله-لا-مغامرات-جديدة-مع-إيران-1110685724.html
https://sarabic.ae/20260216/الرئيس-اللبناني-يدعو-واشنطن-للضغط-على-إسرائيل-1110413057.html
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082064718_183:0:1640:1093_1920x0_80_0_0_6f84617177d154ced59bd39981a0f45e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, إسرائيل, الحدود اللبنانية الإسرائيلية, مرجعيون, الجيش اللبناني, العالم العربي
لبنان, إسرائيل, الحدود اللبنانية الإسرائيلية, مرجعيون, الجيش اللبناني, العالم العربي

إسرائيل تطلق النار على نقطة حدودية للجيش اللبناني قرب مرجعيون... وتعليمات بالرد

13:18 GMT 24.02.2026
© AP Photo / Hassan Ammarأفراد من الجيش اللبناني يقومون بدورية على الجانب اللبناني من الحدود اللبنانية الإسرائيلية في قرية كفركلا الجنوبية، لبنان، 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
أفراد من الجيش اللبناني يقومون بدورية على الجانب اللبناني من الحدود اللبنانية الإسرائيلية في قرية كفركلا الجنوبية، لبنان، 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أعلن الجيش اللبناني تعرض محيط نقطة أمنية في الحدود الجنوبية لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي، مؤكدا أنه أصدر الأوامر بالرد على مصدر النيران.
وقال الجيش اللبناني، في بيان، اليوم الثلاثاء: "‏أثناء استحداث الجيش نقطة مراقبة عند الحدود الجنوبية في منطقة سردة - مرجعيون، تعرض محيط النقطة لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي، بالتزامن مع تحليق مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض، وإطلاقها تهديدات بهدف دفع العناصر إلى المغادرة".

وأضاف: "قيادة الجيش أصدرت الأوامر بتعزيز النقطة والبقاء فيها والرد على مصادر النيران، و‏تجري متابعة الموضوع بالتنسيق مع لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".

الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
الرئيس اللبناني: الغارات الإسرائيلية محاولة لإفشال مساعي تثبيت الاستقرار في البلاد
21 فبراير, 10:10 GMT
وفي وقت سابق، أدان الرئيس اللبناني، جوزاف عون، بشدة الغارات التي نفذتها إسرائيل ليل الجمعة الماضي من البر والبحر، واستهدفت منطقة صيدا وعددا من بلدات البقاع، معتبرا أن استمرار هذه الهجمات يشكل "عملا عدائيا موصوفا" يهدف إلى تقويض الجهود الدبلوماسية التي تبذلها بيروت لتثبيت الاستقرار.

وأوضح عون، في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن لبنان يواصل اتصالاته مع الدول الصديقة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية، مشدداً على أن الغارات تمثل انتهاكاً جديداً لسيادة البلاد وخرقاً واضحا للالتزامات الدولية.

كما دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وخروقاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 جنوبي لبنان.
رئيس حكومة لبنان نواف سلام يزور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
رئيس الحكومة اللبنانية يحذر "حزب الله": لا مغامرات جديدة مع إيران
10:46 GMT
بالتوازي، أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة جنوبي لبنان "يونيفيل"، أنها تعتزم تقليص وسحب جميع أو معظم عناصرها النظاميين بحلول منتصف عام 2027.

وقالت المتحدثة باسم قوات "اليونيفيل" كانديس أرديل، في تصريح لها، إن "هذا التقليص سيتبعه استكمال تنفيذ الإجراء بشكل كامل مع نهاية العام ذاته".

وتواصل إسرائيل شن غارات منتظمة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار لمبرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 عقب نحو 14 شهرا من التصعيد المستمر بين إسرائيل ولبنان، وفقا للخطة الأمريكية لتسوية النزاع.
الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
الرئيس اللبناني يدعو واشنطن للضغط على إسرائيل
16 فبراير, 12:11 GMT
وبموجب هذه الخطة، كان على الجيش اللبناني خلال 60 يوما من بدء وقف إطلاق النار السيطرة على المناطق الجنوبية، وسحب قوات "حزب الله" شمال نهر الليطاني، الذي يبعد 20-30 كيلومترا عن الحدود مع إسرائيل. وكان من المقرر أن تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من أراضي لبنان خلال هذه الفترة.
وبعد انتهاء الفترة المحددة، انسحبت إسرائيل من المناطق الرئيسية، مع احتلالها لـ5 نقاط حدودية لبنانية. وتستمر إسرائيل في التأكيد على أن "الجيش اللبناني لم يجرِ نزع السلاح الكامل للجنوب وفق الاتفاقيات"، بينما أعلنت السلطات اللبنانية، بداية العام الحالي، أنها التزمت بالسيطرة على المنطقة باستثناء الأراضي، التي لا تزال تنتشر فيها وحدات إسرائيلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала