https://sarabic.ae/20260224/خبير-دولي-لـسبوتنيك-التلويح-الغربي-بتسليح-أوكرانيا-نوويا-جنون-استراتيجي-يهدد-العالم-بكارثة-1110696749.html

خبير دولي لـ"سبوتنيك": التلويح الغربي بتسليح أوكرانيا نوويا جنون استراتيجي يهدد العالم بكارثة

خبير دولي لـ"سبوتنيك": التلويح الغربي بتسليح أوكرانيا نوويا جنون استراتيجي يهدد العالم بكارثة

سبوتنيك عربي

حذر الدكتور محمد محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي، من أن الخطط البريطانية والفرنسية حول احتمال... 24.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-24T14:08+0000

2026-02-24T14:08+0000

2026-02-24T14:08+0000

أخبار أوكرانيا

بريطانيا

أخبار فرنسا

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101490/88/1014908806_0:325:3063:2048_1920x0_80_0_0_70b42d37988751d699a00218653f1309.jpg

وأكد في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هذه الخطوة تنتهك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتقوض عقودًا من جهود الحد من التسلح النووي، محذرًا من أن التصعيد الغربي في الوقت الذي تعرب فيه روسيا عن استعدادها للمفاوضات يكشف عن نية حقيقية (لدى الغرب) لإطالة أمد الصراع وليس لحله.وأضاف الخبير القانوني أن تسليح أوكرانيا بأسلحة نووية سيشكل انتهاكًا جسيمًا لمعاهدة عدم الانتشار التي وقعت عليها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة كدول حائزة للسلاح النووي، محذرًا من أن هذا الانتهاك سيؤدي إلى انهيار كامل لمنظومة عدم الانتشار النووي ويفتح الباب أمام عشرات الدول للسعي لامتلاك أسلحة نووية.وشدد على أن "التحذير الروسي من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى حرب نووية ليس مبالغة بل تقدير واقعي للعواقب"، موضحًا أن "العقيدة العسكرية الروسية المحدثة تسمح باستخدام الأسلحة النووية ردًا على أي تهديد وجودي لروسيا"، مشيرًا إلى أن وجود سلاح نووي على الحدود الروسية المباشرة يشكل بلا شك تهديدًا وجوديًا.ولفت مهران إلى التناقض الصارخ بين التصعيد الغربي والاستعداد الروسي للمفاوضات، موضحًا أن الكرملين أعرب مرارًا عن استعداده لحل سلمي ومفاوضات جادة، بينما تواصل الدول الغربية تصعيد الموقف عسكريًا ودبلوماسيًا، وهذا يكشف أن الغرب لا يريد السلام بل يريد إطالة أمد الصراع لإنهاك روسيا.وحذر مهران من أن العالم على شفا كارثة نووية ما لم يسد العقل والحكمة، داعيًا لمفاوضات فورية وجادة تحترم المصالح الأمنية الروسية المشروعة.وصرّح دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ورئيس حزب "روسيا الموحدة"، اليوم الثلاثاء، بأن "روسيا ستضطر لاستخدام أي سلاح، بما في ذلك الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، ضد أهداف في أوكرانيا تشكّل تهديدًا، في حال نقل التكنولوجيا النووية إلى نظام كييف".وقال ميدفيديف لقناة "روسيا اليوم": "لا شكّ في أنه في ظل هذا التطور، ستضطر روسيا لاستخدام أي سلاح، بما في ذلك الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، ضد أهداف في أوكرانيا تشكّل تهديدًا لبلادنا".وأشار إلى أن "معلومات جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، حول نية فرنسا وبريطانيا نقل التكنولوجيا النووية إلى نظام كييف، تغيّر الوضع جذريًا، إذ يعدّ ذلك نقلًا مباشرًا للأسلحة النووية إلى دولة في حالة حرب".وأضاف: "إذا لزم الأمر، فحتى ضد الدول المورّدة التي تصبح متواطئة في صراع نووي مع روسيا، هذا هو الردّ المناسب الذي يحقّ لروسيا القيام به".أفاد المكتب الإعلامي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، بأن "بريطانيا وفرنسا تستعدان لإمداد أوكرانيا بأسلحة نووية".وجاء في البيان: "تستعد لندن وباريس لتزويد كييف بقنبلة نووية، والنخب البريطانية والفرنسية غير مستعدة للقبول بالهزيمة، يُعتقد أن أوكرانيا بحاجة إلى امتلاك "سلاح خارق"، ستتمكن كييف من المطالبة بشروط أفضل لإنهاء الأعمال القتالية إذا امتلكت قنبلة نووية أو على الأقل ما يسمى بالقنبلة "القذرة"".ووفقا للبيان: "تتم دراسة نقل مكونات ومعدات وتقنيات أوروبية في هذا المجال إلى أوكرانيا سرا، ويعد الرأس النووي الفرنسي الصغير "TN75"، الموجود على صاروخ "M51.1" الباليستي الذي يطلق من الغواصات، أحد الخيارات المطروحة".وأضاف: "وفقًا للمعلومات التي تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، تقر بريطانيا وفرنسا بأن الوضع الراهن في أوكرانيا لا يترك أي فرصة لتحقيق النصر المنشود على روسيا على يد القوات المسلحة الأوكرانية".

https://sarabic.ae/20260224/وزير-الخارجية-الفرنسي-يعلن-عن-مصدر-تمويل-أوكرانيا-في-السنوات-المقبلة-1110695288.html

https://sarabic.ae/20260224/جهاز-الاستخبارات-الخارجية-الروسي-بريطانيا-وفرنسا-تستعدان-لإمداد-أوكرانيا-بأسلحة-نووية-1110679239.html

https://sarabic.ae/20260224/بريطانيا-تنشئ-مقر-قيادة-لتشكيل-قوة-متعددة-الجنسيات-في-أوكرانيا-1110677798.html

https://sarabic.ae/20260224/إعلام-أوكرانيا-قد-تعلن-إفلاسها-وعدم-تمكنها-من-دعم-جيشها-في-أبريل-المقبل--1110676061.html

بريطانيا

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

أخبار أوكرانيا, بريطانيا, أخبار فرنسا , حصري