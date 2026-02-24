https://sarabic.ae/20260224/رمضان-في-ظل-الضرائب-الجديدة-بلبنان-ركود-في-أسواق-طرابلس-وشراء-اللحوم-بالغرام-1110690850.html

رمضان في ظل الضرائب الجديدة بلبنان.. ركود في أسواق طرابلس وشراء اللحوم بالغرام

رمضان في ظل الضرائب الجديدة بلبنان.. ركود في أسواق طرابلس وشراء اللحوم بالغرام

في أزقة مدينة طرابلس القديمة شمالي لبنان، حيث تختلط روائح البهارات بأصوات الباعة ونداءات الزبائن، يقف سوق العطارين كقلب نابض للحياة اليومية في المدينة.

السوق الذي يُعدّ المقصد الأول للتبضع اليومي لأبناء طرابلس ومحيطها، يعكس بوضوح التحولات الاقتصادية التي تضغط على اللبنانيين، خصوصًا تزامن حلول الشهر الكريم مع زيادات ضريبية جديدة طالت ضريبة القيمة المضافة (TVA) وضرائب المحروقات. ومع تقلص القدرة الشرائية، باتت العائلات تضبط نفقاتها بدقة قاسية، وتعيد حساب أولوياتها بين الضروري والأكثر ضرورة، فيما يتهم بعض الأهالي والتجار جزءًا من السوق باستغلال الموسم لرفع الأسعار أكثر.وفي جولة ميدانية داخل سوق العطارين، تبدو الحركة أهدأ مما كانت عليه في مثل هذا التوقيت من الأعوام السابقة، إذ قال أحد المواطنين لوكالة "سبوتنيك": "رمضان هلّ هذا العام وسط ظروف صعبة وغلاء طال اللحوم والخضار وكل شيء تقريبا"، مشيرًا إلى أن "سعر كيلو اللحم ارتفع من نحو مليون ليرة لبنانية (قرابة 11 دولارًا) إلى مليون ونصف (حوالي 16 دولارًا)، ما دفع كثيرين إلى شراء السلع الأرخص أو الاكتفاء بالحد الأدنى".بائع خضار في السوق يصف الأسعار بأنها "خيالية"، معتبرًا أن بعض التجار "كانوا ينتظرون شهر رمضان لرفعها"، مضيفا: "ضرائب المحروقات والزيادات الضريبية انعكست مباشرة على كلفة البضائع"، وتساءل: "من يعمل بأجرة 10 دولارات يوميًا ماذا يفعل؟".الأرقام غير الرسمية في السوق تتحدث عن تراجع في الحركة بنحو 50%-70% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الشوارع التي كانت تضيق بالمتسوقين قبيل الإفطار، باتت أكثر هدوء، فيما يكتفي كثيرون بشراء الأساسيات فقط. بائع اللحوم وافي الصيداوي، اختصر المشهد بالقول: "الزبائن باتوا يطلبون لحومًا بقيمة 100 أو 150 ألف ليرة، أي ما يعادل نحو 70 غرامًا، وهي كمية لا تكفي عائلة"، على حد تعبيره.وفي ظل هذا الواقع، الذي يزداد تعقيدا مع كل يوم من أيام شهر رمضان، لا تعكس الحركة الخفيفة في سوق العطارين هذا العام فقط تبدّل عادات الشراء، بل تحكي قصة ضغط معيشي يتفاقم مع كل زيادة ضريبية، بين بائع يشتكي من ركود غير مسبوق، وزبون يكتفي بحدود الضرورة، إذ يبدو السوق في شهر رمضان أقل ازدحامًا وأكثر قسوة، حيث لم تعد موائد الإفطار تُقاس بتنوعها، بل بقدرة أصحابها على تأمين الحد الأدنى منها، في ظل غلاء يسبقهم إلى كل زاوية في السوق.

