https://sarabic.ae/20260225/الإمارات-العالمية-للألمنيوم-تحقق-أرباحا-قياسية-تتجاوز-مليار-دولار--1110741423.html

"الإمارات العالمية للألمنيوم" تحقق أرباحا قياسية تتجاوز مليار دولار

"الإمارات العالمية للألمنيوم" تحقق أرباحا قياسية تتجاوز مليار دولار

سبوتنيك عربي

حققت شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" أداء ماليًا متميزًا خلال السنة المالية 2025، مسجلة صافي ربح أساسيًا بلغ 4.93 مليار درهم (ما يعادل 1.34 مليار دولار)،... 25.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-25T12:59+0000

2026-02-25T12:59+0000

2026-02-25T13:01+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

العالم

العالم العربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104370/41/1043704146_0:136:1920:1216_1920x0_80_0_0_13cd7f0e99a7df8ce100fdf9a013e744.jpg

وبإضافة نتائج شركة "غينيا ألومينا كوربوريشن"، بلغ صافي الربح الإجمالي 2.12 مليار درهم، مقابل 2.62 مليار درهم في العام السابق، بعد احتساب تكاليف انخفاض القيمة والمخصصات والتكاليف الأخرى، التي بلغت 2.81 مليار درهم في 2025، مقارنة بـ1.64 مليار درهم في 2024، بعد استبعاد الإعفاءات الضريبية، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وحققت الشركة وفورات تراكمية تجاوزت 235 مليون درهم خلال 2025، نتيجة زيادة معدلات الإنتاج، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض تكاليف المشتريات. ووصل إنتاج الألمنيوم المصبوب إلى مستوى قياسي بلغ 2.84 مليون طن، مقارنة بـ2.79 مليون طن في 2024، بينما سجلت المبيعات مستوى تاريخيًا عند 2.83 مليون طن، لخدمة أكثر من 400 عميل في أكثر من 50 دولة.وأقرت الشركة توزيع أرباح للمساهمين بقيمة 3.7 مليار درهم (نحو مليار دولار) عن عام 2025، بما يمثل نسبة توزيع تبلغ نحو 75% من صافي الربح الأساسي. وجاءت هذه الخطوة مدعومة بتدفقات نقدية تشغيلية قوية بلغت 8.27 مليار درهم، وبنسبة تحويل نقدي وصلت إلى 80%، مقارنة بـ64% في العام السابق، ما يعكس كفاءة إدارة السيولة والربحية النقدية.ومن جانبه، أشار بول كيلديمو، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الشركة، إلى أن "الاتجاهات العالمية الداعمة للاستدامة، والتنقل الكهربائي، وتجديد البنية التحتية، وقطاعي الطيران والدفاع، تشكّل محركات نمو طويلة الأمد للطلب على الألمنيوم، ما يضع الشركة في موقع استراتيجي لاستغلال هذه الفرص".وفي عام 2025، وقّعت الشركة سلسلة من الاتفاقيات الإستراتيجية مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، و"دوبال القابضة"، وشركة "مياه وكهرباء الإمارات"، بهدف إزالة الكربون من عمليات إنتاج الألمنيوم والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وتشمل هذه المبادرة استحواذ "طاقة" و"دوبال" على أصول شركة "الإمارات العالمية للطاقة والمياه" في الطويلة مقابل 7 مليارات درهم، بالإضافة إلى توقيع أكبر اتفاقية لتوريد الكهرباء في أبوظبي، بقدرة 23 تيراواط/ ساعة سنويًا لمدة 24 عامًا، مع زيادة تدريجية في نسبة الكهرباء المولدة من مصادر نظيفة.وفي إطار خطة النمو الدولي، أعلنت الشركة عن خطط لإنشاء أول مصنع جديد لإنتاج الألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة منذ عام 1980، بطاقة إنتاجية تبلغ 750 ألف طن سنويًا، عبر اتفاقية تطوير مشترك مع شركة "سينشري ألمنيوم" في أوكلاهوما، حيث ستستحوذ "الإمارات العالمية للألمنيوم" على حصة 60% في المشروع.4 آبار نفط وغاز عربية على موعد مع اكتشافات ضخمة في 20264 مشاريع عملاقة وإعادة هيكلة شاملة... الكويت تعيد رسم خريطة الطاقة في 2026

https://sarabic.ae/20260217/الإمارات-تطلق-أول-صاروخ-هجين-مطور-محليا-وتعزز-حضورها-في-مجال-الفضاء-1110448999.html

https://sarabic.ae/20260216/سبوتنيك-ترصد-أكبر-مهرجان-للأضواء-في-الإمارات-1110431085.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة