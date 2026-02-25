باحث سياسي: ردة الفعل الروسية ستكون كبيرة تجاه أي مغامرة غير محسوبة تمس أمنها القومي
09:22 GMT 25.02.2026 (تم التحديث: 10:04 GMT 25.02.2026)
علّق الباحث السياسي الفلسطيني والمتخصص في الشأن الروسي أسعد العويوي، على تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من معلومات حول تفجيرات محتملة تستهدف خطوط أنابيب نقل النفط وتحديدًا "السيل التركي" و"السيل الأزرق" في البحر الأسود، مؤكدًا أن روسيا لن تسمح بتهديد أمنها الداخلي ولا مصالحها القومية، ولا في ما يتعلق بموقع أوكرانيا بالنسبة لحلف شمال الأطلسي.
وقال العويوي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الغرب الأوروبي وصل إلى درجة من اليأس في مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومعه القيادة الأوكرانية التي تلقت الدعم والإسناد بالمال والسلاح والعتاد والمعلومات الاستخبارية، ظنًا منهم أنهم يستطيعون إخضاع روسيا للإملاءات الغربية".
وأوضح العويوي أن "حالة اليأس التي وصل إليه الأوروبيون والقيادة الأوكرانية تدفعهم نحو القيام بأعمال غير محسوبة وغير محسومة، من خلال تنفيذ عمليات تخريبية في المواقع الاستراتيجية الروسية"، مشيرًا إلى أن "ردة الفعل الروسية ستكون كبيرة تجاه أي مغامرة غير محسوبة، ما قد يؤدي إلى أوضاع كارثية".
وأشار المتخصص في الشأن الروسي إلى أن "الموقف الغربي غير موحّد في ملف الطاقة والنفط الروسي، الذي يصل إلى بعض الدول الأوروبية، الأمر الذي فجر التناقضات بين الدول الغربية في ما يتعلق بالعلاقات مع روسيا، ودفعها إلى إعادة تقييم هذه العلاقات وكذلك الدعم الغربي لأوكرانيا، بعد أن تبين أن السياسات الغربية كانت خاطئة وأدت إلى تراجع الاقتصاد وجودة الحياة في أوروبا".
واعتبر العويوي أن "أي تصعيد غير محسوب يعكس حالة من غياب الاتزان والحكمة في السياسة الغربية الأوروبية، وإذا ما صحت التقارير الاستخبارية الروسية، التي تتحدث عن محاولات لنقل رؤوس نووية إلى الجانب الأوكراني، فقد يؤدي ذلك إلى حرب كونية".
وأشار العويوي إلى أن "رسالة الرئيس بوتين كانت حاسمة في ما يتعلق باستخدام السلاح النووي، وأن روسيا لن تسمح بتهديد أمنها الداخلي ولا مصالحها القومية، ولا بما يتعلق بموقع أوكرانيا بالنسبة لحلف الناتو".
ورأى ضيف "سبوتنيك" أن "الولايات المتحدة لن تسمح بتزويد أوكرانيا برؤوس نووية، لأنها تدرك إمكانيات وقدرات روسيا الإستراتيجية في الحفاظ على أمنها القومي عبر عقيدتها النووية، وأن المواجهة معها قد تتدحرج إلى حرب كونية، وبالتالي فإن واشنطن ستتجه إلى تقريب وجهات النظر والأخذ بعين الاعتبار المصالح الروسية".