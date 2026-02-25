https://sarabic.ae/20260225/باحث-سياسي-ردة-الفعل-الروسية-ستكون-كبيرة-تجاه-أي-مغامرة-غير-محسوبة-تمس-أمنها-القومي-1110728047.html

باحث سياسي: ردة الفعل الروسية ستكون كبيرة تجاه أي مغامرة غير محسوبة تمس أمنها القومي

علّق الباحث السياسي الفلسطيني والمتخصص في الشأن الروسي أسعد العويوي، على تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من معلومات حول تفجيرات محتملة تستهدف خطوط أنابيب...

وقال العويوي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الغرب الأوروبي وصل إلى درجة من اليأس في مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومعه القيادة الأوكرانية التي تلقت الدعم والإسناد بالمال والسلاح والعتاد والمعلومات الاستخبارية، ظنًا منهم أنهم يستطيعون إخضاع روسيا للإملاءات الغربية".وأشار المتخصص في الشأن الروسي إلى أن "الموقف الغربي غير موحّد في ملف الطاقة والنفط الروسي، الذي يصل إلى بعض الدول الأوروبية، الأمر الذي فجر التناقضات بين الدول الغربية في ما يتعلق بالعلاقات مع روسيا، ودفعها إلى إعادة تقييم هذه العلاقات وكذلك الدعم الغربي لأوكرانيا، بعد أن تبين أن السياسات الغربية كانت خاطئة وأدت إلى تراجع الاقتصاد وجودة الحياة في أوروبا".وأشار العويوي إلى أن "رسالة الرئيس بوتين كانت حاسمة في ما يتعلق باستخدام السلاح النووي، وأن روسيا لن تسمح بتهديد أمنها الداخلي ولا مصالحها القومية، ولا بما يتعلق بموقع أوكرانيا بالنسبة لحلف الناتو".ورأى ضيف "سبوتنيك" أن "الولايات المتحدة لن تسمح بتزويد أوكرانيا برؤوس نووية، لأنها تدرك إمكانيات وقدرات روسيا الإستراتيجية في الحفاظ على أمنها القومي عبر عقيدتها النووية، وأن المواجهة معها قد تتدحرج إلى حرب كونية، وبالتالي فإن واشنطن ستتجه إلى تقريب وجهات النظر والأخذ بعين الاعتبار المصالح الروسية".

