باحث سياسي: ردة الفعل الروسية ستكون كبيرة تجاه أي مغامرة غير محسوبة تمس أمنها القومي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
16:00 GMT
18 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260225/باحث-سياسي-ردة-الفعل-الروسية-ستكون-كبيرة-تجاه-أي-مغامرة-غير-محسوبة-تمس-أمنها-القومي-1110728047.html
باحث سياسي: ردة الفعل الروسية ستكون كبيرة تجاه أي مغامرة غير محسوبة تمس أمنها القومي
باحث سياسي: ردة الفعل الروسية ستكون كبيرة تجاه أي مغامرة غير محسوبة تمس أمنها القومي
سبوتنيك عربي
علّق الباحث السياسي الفلسطيني والمتخصص في الشأن الروسي أسعد العويوي، على تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من معلومات حول تفجيرات محتملة تستهدف خطوط أنابيب... 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T09:22+0000
2026-02-25T10:04+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
السيل التركي
تهديدات
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/1c/1069572525_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_7c3995bea43af2f20b76524cba2806ba.jpg
وقال العويوي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الغرب الأوروبي وصل إلى درجة من اليأس في مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومعه القيادة الأوكرانية التي تلقت الدعم والإسناد بالمال والسلاح والعتاد والمعلومات الاستخبارية، ظنًا منهم أنهم يستطيعون إخضاع روسيا للإملاءات الغربية".وأشار المتخصص في الشأن الروسي إلى أن "الموقف الغربي غير موحّد في ملف الطاقة والنفط الروسي، الذي يصل إلى بعض الدول الأوروبية، الأمر الذي فجر التناقضات بين الدول الغربية في ما يتعلق بالعلاقات مع روسيا، ودفعها إلى إعادة تقييم هذه العلاقات وكذلك الدعم الغربي لأوكرانيا، بعد أن تبين أن السياسات الغربية كانت خاطئة وأدت إلى تراجع الاقتصاد وجودة الحياة في أوروبا".وأشار العويوي إلى أن "رسالة الرئيس بوتين كانت حاسمة في ما يتعلق باستخدام السلاح النووي، وأن روسيا لن تسمح بتهديد أمنها الداخلي ولا مصالحها القومية، ولا بما يتعلق بموقع أوكرانيا بالنسبة لحلف الناتو".ورأى ضيف "سبوتنيك" أن "الولايات المتحدة لن تسمح بتزويد أوكرانيا برؤوس نووية، لأنها تدرك إمكانيات وقدرات روسيا الإستراتيجية في الحفاظ على أمنها القومي عبر عقيدتها النووية، وأن المواجهة معها قد تتدحرج إلى حرب كونية، وبالتالي فإن واشنطن ستتجه إلى تقريب وجهات النظر والأخذ بعين الاعتبار المصالح الروسية".
https://sarabic.ae/20260224/بث-مباشر-بوتين-يلقي-كلمة-خلال-اجتماع-مع-قيادة-جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-1110684945.html
https://sarabic.ae/20260225/إعلام-خطط-تحالف-الراغبين-تحتاج-إذن-روسيا-1110720128.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/1c/1069572525_440:0:3171:2048_1920x0_80_0_0_f62e35c8afb9c6dd8b01159187b84f06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, السيل التركي, تهديدات, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, أخبار أوكرانيا, السيل التركي, تهديدات, تقارير سبوتنيك, حصري

باحث سياسي: ردة الفعل الروسية ستكون كبيرة تجاه أي مغامرة غير محسوبة تمس أمنها القومي

09:22 GMT 25.02.2026 (تم التحديث: 10:04 GMT 25.02.2026)
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Serviceفي هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا.
في هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
تابعنا عبر
حصري
علّق الباحث السياسي الفلسطيني والمتخصص في الشأن الروسي أسعد العويوي، على تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من معلومات حول تفجيرات محتملة تستهدف خطوط أنابيب نقل النفط وتحديدًا "السيل التركي" و"السيل الأزرق" في البحر الأسود، مؤكدًا أن روسيا لن تسمح بتهديد أمنها الداخلي ولا مصالحها القومية، ولا في ما يتعلق بموقع أوكرانيا بالنسبة لحلف شمال الأطلسي.
وقال العويوي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الغرب الأوروبي وصل إلى درجة من اليأس في مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومعه القيادة الأوكرانية التي تلقت الدعم والإسناد بالمال والسلاح والعتاد والمعلومات الاستخبارية، ظنًا منهم أنهم يستطيعون إخضاع روسيا للإملاءات الغربية".

وأوضح العويوي أن "حالة اليأس التي وصل إليه الأوروبيون والقيادة الأوكرانية تدفعهم نحو القيام بأعمال غير محسوبة وغير محسومة، من خلال تنفيذ عمليات تخريبية في المواقع الاستراتيجية الروسية"، مشيرًا إلى أن "ردة الفعل الروسية ستكون كبيرة تجاه أي مغامرة غير محسوبة، ما قد يؤدي إلى أوضاع كارثية".

بوتين يلقي خطابا في اجتماع مجلس إدارة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
بوتين: ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يشكلون الآن قوة قتالية متماسكة تدافع عن الوطن الأم
أمس, 13:16 GMT
وأشار المتخصص في الشأن الروسي إلى أن "الموقف الغربي غير موحّد في ملف الطاقة والنفط الروسي، الذي يصل إلى بعض الدول الأوروبية، الأمر الذي فجر التناقضات بين الدول الغربية في ما يتعلق بالعلاقات مع روسيا، ودفعها إلى إعادة تقييم هذه العلاقات وكذلك الدعم الغربي لأوكرانيا، بعد أن تبين أن السياسات الغربية كانت خاطئة وأدت إلى تراجع الاقتصاد وجودة الحياة في أوروبا".

واعتبر العويوي أن "أي تصعيد غير محسوب يعكس حالة من غياب الاتزان والحكمة في السياسة الغربية الأوروبية، وإذا ما صحت التقارير الاستخبارية الروسية، التي تتحدث عن محاولات لنقل رؤوس نووية إلى الجانب الأوكراني، فقد يؤدي ذلك إلى حرب كونية".

المستشار الألماني، فريدريتش ميرتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
إعلام: خطط "تحالف الراغبين" تحتاج إذن روسيا
05:32 GMT
وأشار العويوي إلى أن "رسالة الرئيس بوتين كانت حاسمة في ما يتعلق باستخدام السلاح النووي، وأن روسيا لن تسمح بتهديد أمنها الداخلي ولا مصالحها القومية، ولا بما يتعلق بموقع أوكرانيا بالنسبة لحلف الناتو".
ورأى ضيف "سبوتنيك" أن "الولايات المتحدة لن تسمح بتزويد أوكرانيا برؤوس نووية، لأنها تدرك إمكانيات وقدرات روسيا الإستراتيجية في الحفاظ على أمنها القومي عبر عقيدتها النووية، وأن المواجهة معها قد تتدحرج إلى حرب كونية، وبالتالي فإن واشنطن ستتجه إلى تقريب وجهات النظر والأخذ بعين الاعتبار المصالح الروسية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала