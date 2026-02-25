https://sarabic.ae/20260225/زعيم-أنصار-الله-اليهود-يتحركون-للسيطرة-على-أمتنا-في-دمها-ومقدساتها-وكل-شيء-1110754244.html
صرح زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم الأربعاء، بأن "وعود الله صريحة ومؤكدة بسقوط طغيان اليهود الصهاينة لأن هذا فعلا مرتبط بعدل الله... 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T21:01+0000
2026-02-25T21:01+0000
2026-02-25T21:01+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103733154_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e273f20b2eef33c1ecdae51380a8ab75.jpg
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت"، مساء اليوم الأربعاء، عن الحوثي في كلمة له، أن "الحالة التي وصلت إليها الأمة جاءت نتيجة تفريطها بمسؤولياتها العظيمة والمقدسة، وخلل فظيع للغاية في التزاماتها الإيمانية".وأوضح أن "العدو الإسرائيلي واضح في عدوانيته وإجرامه بشكل فظيع جدا"، مشيرا إلى أنه "ليس هناك ما يشجع على القبول بالولاء والتطبيع والخضوع لعدو بلغ أسوأ مستوى من ولائه وارتباطه بالشيطان ومن إجرامه وتوحشه".وقال الحوثي إن "الصهاينة ينظرون إلى المسلمين باعتبارهم حيوانات وهذا موجود في تصريحات مسؤوليهم ومدارسهم وثقافتهم وإعلامهم، والصهاينة يستبيحون أمتنا بالقتل والإبادة، حتى الحاخامات اليهود يصرحون بالاستباحة للأطفال والنساء وجواز قتلهم".وأضاف زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية أن "اليهود الصهاينة لا يمتلكون ذرة من المشاعر الإنسانية تجاه أمتنا، وقد تباهى المجندون والمجندات في جيش العدو بقتل الأطفال في غزة".وتعرض قطاع غزة لحرب مدمرة شنتها إسرائيل، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني بالقطاع، معظمهم أطفال ونساء، وتتسببت في دمار طال نحو 90 في المئة من البنى التحتية المدنية، حتى تم الإعلان عن "خطة السلام" التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العام الماضي.وأعلنت الإدارة الأمريكية عن تشكيل هيئة تنفيذية جديدة، في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، أوكلت إليها مهمة تحويل "رؤية مجلس السلام" إلى خطوات عملية على الأرض، وذلك لإعادة رسم مقاربة سياسية واقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة بالقطاع.وفي 19 فبراير/ شباط 2026، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جمع تعهدات مالية بأكثر من 7 مليارات دولار خلال أول اجتماع لـ "مجلس السلام" في واشنطن، الذي يمثل جزءا من خطته بشأن غزة.وبحسب ترامب، فإن السعودية وقطر والإمارات والكويت، من أبرز الدول التي تعهدت بالتمويل، بينما تعهد بإسهامات أمريكية قدرها 10 مليارات دولار لمجلس السلام، دون تحديد أوجه إنفاق هذه الأموال.
https://sarabic.ae/20251016/عبد-الملك-الحوثي-إيران-قدمت-تضحيات-كبيرة-في-دعم-القضية-الفلسطينية-1106086290.html
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103733154_159:0:1164:754_1920x0_80_0_0_9693bdcc5d771c05de495b78c5e07265.jpg
