مصر تطالب باكستان وأفغانستان بضبط النفس وتغليب المسار السياسي والدبلوماسي

مصر تطالب باكستان وأفغانستان بضبط النفس وتغليب المسار السياسي والدبلوماسي

أعربت مصر عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات والاشتباكات الحدودية الخطيرة بين باكستان وأفغانستان، والتي بلغت ذروتها أمس الخميس بتبادل إطلاق نار وهجمات جوية... 27.02.2026, سبوتنيك عربي

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، ناشدت القاهرة جميع الأطراف المعنية التحلي بأعلى درجات ضبط النفس، وتكثيف الجهود الدبلوماسية الفورية لاحتواء الأزمة ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد العسكري الذي يهدد أمن واستقرار جنوب آسيا بأكملها. وفي إطار الجهود المصرية لمتابعة التطورات المتسارعة ودعم مساعي التهدئة، أجرى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، اتصالاً هاتفياً اليوم الجمعة مع محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان. ونفذت باكستان في الـ22 من فبراير/ شباط الجاري، غارات جوية عبر الحدود استهدفت 7 معسكرات ومخابئ وصفتها بأنها تابعة لحركة "طالبان" الباكستانية، وذلك في إطار عملياتها ضد الجماعات المسلحة الناشطة في المناطق الحدودية.وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، أعلنت الحكومة الأفغانية، أن الجيش الباكستاني نفذ غارات جوية في مناطق بكابل وقندهار وپکتیا ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن.واندلعت اشتباكات جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان، عقب إعلان كابول إطلاق عملية عسكرية، ردًا على غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها في الآونة الأخيرة.ونقلت وسائل إعلام محلية عن ممثل الفيلق 201 الأفغاني، قوله إن القوات المسلحة الأفغانية بدأت عملية أطلقت عليها اسم "الرد" ضد ما وصفته بـ"الاعتداءات الجوية الأخيرة لسلاح الجو الباكستاني".وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن العملية انطلقت عند الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، وشملت مقاطعات خوست وباكتيا ونوريستان ومناطق أخرى على الشريط الحدودي.في المقابل، أعلنت السلطات الباكستانية أن "الجانب الأفغاني فتح النار على نقاط حدودية عدة"، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أراضيها وأمن مواطنيها.

