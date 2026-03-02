https://sarabic.ae/20260302/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-إسقاط-المسيّرة-الإسرائيلية-الحادية-والعشرين-من-طراز-هيرمز-1110965179.html

الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط المسيّرة الإسرائيلية الحادية والعشرين من طراز هيرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري أسقطت الطائرة المسيّرة الإسرائيلية الحادية والعشرين من طراز هيرمز في... 02.03.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف الحرس الثوري في بيان، نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية "أُسقطت الطائرة المسيّرة رقم 21 من طراز هيرمز بواسطة منظومات الدفاع الجوي البحري التابعة للحرس الثوري في بوشهر (جنوب إيران)".ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخمندوب إيران لدى الأمم المتحدة: نستهدف مواقع عسكرية فقط ولن نتنازل عن سيادتناالرئيس الإيراني: استهداف المستشفيات والمدارس والأطفال انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية

