الحرس الثوري الإيراني: 560 جنديا أمريكيا بين قتيل وجريح إثر ضرباتنا على قواعد عسكرية في المنطقة

الحرس الثوري الإيراني: 560 جنديا أمريكيا بين قتيل وجريح إثر ضرباتنا على قواعد عسكرية في المنطقة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الأحد، أن الموجتين السابعة والثامنة من عملية "الوعد الصادق 4" نفّذت ظهر اليوم الأحد، من خلال إطلاق متتال للصواريخ وتنفيذ...

وأوضح البيان، أن "القاعدة البحرية الأمريكية في "علي السالم" بالكويت خرجت بالكامل عن الخدمة نتيجة الهجمات الأخيرة، كما تم تدمير ثلاث منشآت بنيوية بحرية تابعة للقوات الأمريكية في منطقة محمد الأحمد.وفي البحرين، تعرّضت القاعدة البحرية الأمريكية في ميناء سلمان لإصابة أربع طائرات مسيّرة، ما أدى إلى أضرار جسيمة في مراكز القيادة والدعم التابعة لها، بحسب المعلومات المتوافرة.ووفقا للحرس الثوري، تم استهداف ثلاثة ناقلات نفط تعود للولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة الخليج ومضيق هرمز بصواريخ مباشرة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، كما استُهدف موقع تمركز للقوات الأمريكية في البحرين بصاروخين باليستيين، إلى جانب شن هجمات متلاحقة على قواعد أمريكية أخرى في المنطقة.ووجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في وقت سابق اليوم، رسالة باللغة العربية إلى دول المنطقة، أكد فيها أن بلاده ليست بصدد الاعتداء على أي دولة.وأوضح لاريجاني، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه في حال استخدام القواعد الموجودة في أي من دول المنطقة لشن عمليات ضد إيران، فإن طهران ستتعامل مع تلك القواعد باعتبارها أهدافاً عسكرية.وأضاف أن تنفيذ الولايات المتحدة عمليات في المنطقة انطلاقاً من قواعدها سيجعل تلك المواقع عرضة للاستهداف، معتبراً أن هذه القواعد “ليست من أرض تلك الدول، بل هي أرض أمريكية".وأعلنت إيران، اليوم الأحد، مقتل المرشد الأعلى، علي خامنئي، في هجمات شنتها إسرائيل وأمريكا، أمس، وذكرت الحكومة الإيرانية أن فترة الحداد ستكون 40 يوما.وأفادت الرئاسة الإيرانية، بأن اغتيال قائد الثورة الإسلامية "لن يبقى بلا رد"، فيما ذكر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن مقتل المرشد الأعلى، علي خامنئي، سيكون منطلقا لانتفاضة عظيمة ضد من أسماهم "طغاة العالم".وكان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أمس السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

