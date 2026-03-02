https://sarabic.ae/20260302/رئيس-مفوضية-السلام-السودانية-يكشف-لـسبوتنيك-مستقبل-المصالحة-المجتمعية-في-البلاد-بعد-الحرب-1110924593.html

رئيس مفوضية السلام السودانية يكشف لـ"سبوتنيك" مستقبل المصالحة المجتمعية في البلاد بعد الحرب

وفي مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك"، أوضح الدبيلو – الذي يُعد أول رئيس للمفوضية بعد تشكيلها في أكتوبر/تشرين الأول 2019 عقب الثورة السودانية – أن المفوضية أُنشئت أساساً لتوحيد الفصائل المسلحة التي كانت خارج إطار الثورة، وتحقيق سلام شامل عبر التفاوض مع حملة السلاح. وأشار إلى أن جهود المفوضية أثمرت عن توقيع "اتفاق سلام جوبا" الذي انضمت إليه غالبية الحركات المسلحة في دارفور ومناطق أخرى، مع تنفيذ بعض البنود، إلا أن الترتيبات الأمنية واجهت عقبات اقتصادية وسياسية كبيرة، رغم إلقاء العديد من الفصائل سلاحها وانضمامها إلى الجيش السوداني. وانتقد دور المبعوث الأممي السابق فولكر بيرتس، معتبراً أنه لم يكن محايداً وغير مقبول من الأطراف السودانية. وبشأن العدالة الانتقالية، أقر الدبيلو بدور لجنة نبيل أديب في كشف بعض جوانب الفساد المتعلق بحكم الرئيس السابق عمر البشير، لكنه أكد أن الأمور في النهاية كانت تخضع لمصالح دولية على حساب الشعب السوداني. وأكد أن مفهوم السلام لدى المفوضية يشمل السودان كله من دارفور شرقاً إلى شرق السودان، ومن الشمال إلى الجنوب، مشدداً على أن البلاد تتعرض لاستهداف خارجي كبير بسبب ثرواتها وموقعها الجيوسياسي الاستراتيجي، وربما بدعم أذرع داخلية. وأوضح أن المفوضية تعترف بمشكلة التواصل مع الأطراف، لكنها ترى أن اتفاق سلام حقيقي سيفتح الباب لمعالجة الآثار النفسية والاجتماعية على المديين القصير والطويل، مشدداً على أن السلام المقصود هو ما بعد وقف الحرب، سواء عبر حسم عسكري أو وساطات، مع رفض الجيش للهدن المؤقتة التي استُغلت سابقاً لإعادة التسليح. ورداً على اتهامات بأن الإسلاميين يعرقلون السلام خوفاً من فقدان مكاسبهم، اعتبر الدبيلو ذلك "فلساً سياسياً"، مؤكدا أن الإسلاميين في الجيش سودانيون، وأن القوات المشتركة مرتبطة باتفاق جوبا الذي لم يُنفذ بالكامل بسبب الظروف الاقتصادية. وفي نيسان/ أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

