بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
زاخاروفا تعبر عن استيائها من تصريحات فون دير لاين عن "أمل إيران الجديد"
زاخاروفا تعبر عن استيائها من تصريحات فون دير لاين عن "أمل إيران الجديد"
ولفتت زاخاروفا النظر إلى كلمات رئيسة المفوضية الأوروبية، التي صرحت فيها بأن الشعب الإيراني "المظلوم" لديه "أمل جديد"، وأنها تدعم حق الإيرانيين في تحديد مستقبلهم بشكل مستقل.ويوم السبت الفائت، قصفت إسرائيل والولايات المتحدة مدرسة للبنات في مدينة ميناب جنوبي إيران. وبحسب آخر التقارير، قُتل 171 شخصاً، معظمهم من الأطفال.وأول أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.طهران: نحن مستعدون لحرب طويلةالكرملين: ولي العهد السعودي يرى أن روسيا يمكنها لعب دور لاستقرار الوضع في الشرق الأوسط
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
عبرت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، عن استيائها من كلمات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن "أمل إيران الجديد".
ولفتت زاخاروفا النظر إلى كلمات رئيسة المفوضية الأوروبية، التي صرحت فيها بأن الشعب الإيراني "المظلوم" لديه "أمل جديد"، وأنها تدعم حق الإيرانيين في تحديد مستقبلهم بشكل مستقل.

وقالت زاخاروفا عبر قناتها في "تلغرام": "ها هي الشيطنة بكل مجدها. انظروا ولا تبتعدوا. تقول (دير لاين) ذلك بعد مقتل 150 تلميذة مدرسة ابتدائية في مدينة ميناب (الإيرانية)؟ سيكون ملعونا من قام بهذه الجريمة، ومن رأى فيها "أملا جديدا".

ويوم السبت الفائت، قصفت إسرائيل والولايات المتحدة مدرسة للبنات في مدينة ميناب جنوبي إيران. وبحسب آخر التقارير، قُتل 171 شخصاً، معظمهم من الأطفال.
الدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
الصحة الإيرانية: مقتل 60 طفلا وإصابة 80 في هجوم استهدف مدرسة
28 فبراير, 13:50 GMT
وأول أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
طهران: نحن مستعدون لحرب طويلة
الكرملين: ولي العهد السعودي يرى أن روسيا يمكنها لعب دور لاستقرار الوضع في الشرق الأوسط
