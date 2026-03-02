https://sarabic.ae/20260302/طهران-نحن-مستعدون-لحرب-طويلة-1110948473.html

طهران: نحن مستعدون لحرب طويلة

طهران: نحن مستعدون لحرب طويلة

سبوتنيك عربي

أفاد سكرتير مجلس الأمن الأعلى الإيراني، علي لاریجاني، اليوم الاثنين، بأن طهران مستعدة لحرب طويلة، على عكس واشنطن. 02.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-02T14:07+0000

2026-03-02T14:07+0000

2026-03-02T14:07+0000

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104405/67/1044056756_109:0:3110:1688_1920x0_80_0_0_f1ac212c1a482c2fbaef64c27250e21b.jpg

وصرح لاریجاني، عبر منصة "إكس": "تجهزت إيران لحرب طويلة، على عكس واشنطن".وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان له، اليوم الاثنين، أن "القوات الإيرانية قامت باستهداف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وما زال مصيره مجهولًا إلى الآن"، وفق تعبيره.وجاء في البيان: "خلال الموجة الـ10 من عملية "الوعد الصادق 4"، استُهدف مكتب رئيس وزراء هذا النظام الإجرامي (مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو)، بالإضافة إلى مقر قائد سلاح الجو التابع له، بصواريخ "خيبر".وأول أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخالحرس الثوري الإيراني يعلن إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت عن الخدمة

https://sarabic.ae/20260302/بث-مباشر-أهم-مستجدات-الحرب-على-إيران-في-يومها-الثالث-حزب-الله-يدخل-المواجهة-1110929684.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران