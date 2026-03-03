https://sarabic.ae/20260303/قطر-تنفي-استنفاد-مخزونها-من-صواريخ-باتريوت-1110968836.html

قطر تنفي استنفاد مخزونها من صواريخ "باتريوت"

قطر تنفي استنفاد مخزونها من صواريخ "باتريوت"

سبوتنيك عربي

نفت دولة قطر، اليوم الثلاثاء، ما تداولته تقارير إعلامية، بشأن استنفاد مخزون صواريخ "باتريوت" لديها، مؤكدة أنها "ما تزال تحتفظ بكامل جاهزيتها واحتياطاتها... 03.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-03T04:26+0000

2026-03-03T04:26+0000

2026-03-03T04:26+0000

العالم

قطر

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/05/1099236222_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_c947115460170764275c2ff81b124700.jpg

وقال مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر، في بيان: "المخزون لا يزال يحتفظ بكامل جاهزيته واحتياطاته الكافية، خلافًا لما جرى تداوله في تقرير "بلومبرغ".وشدد البيان القطري على أن "نشر مثل هذه المعلومات العارية عن الصحة دون التثبت من المصادر الرسمية، يعكس انعدامًا تامًا للمسؤولية، خاصة في ظل هذه المرحلة الدقيقة والظروف المتسارعة التي تمر بها المنطقة".وفي وقت سابق، زعمت "بلومبرغ"، نقلًا عن وثائق سرية، أن "مخزون قطر من صواريخ "باتريوت" الاعتراضية، لا يتجاوز 4 أيام من الاستخدام بالمعدل الحالي".وكانت وزارة الدفاع القطرية، أفادت في بيان يوم أمس الاثنين، بأنه "منذ بدء الحرب تم رصد 3 صواريخ كروز و101 صاروخ باليستي و39 طائرة مسيرة وطائرتين مقاتلتين "سو 24"، وأوضحت أنه "تم التصدي بنجاح لـ3 صواريخ كروز و24 طائرة مسيرة و98 صاروخًا باليستيًا وطائرتين مقاتلتين"سو 24".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، صباح الـ28 من فبراير/ شباط 2026، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه فجر ذلك اليوم، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب إعلان وفاته، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة لمدة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.وزير الدفاع الإسرائيلي: الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني أصبح هدفا لنادي فانس: العملية الأمريكية ضد إيران لن تكون نسخة من غزو العراق أو أفغانستان.. فيديو

https://sarabic.ae/20260302/وزارة-الدفاع-القطرية-تعلن-إسقاط-طائرتين-من-طراز-سو-24-قادمتين-من-إيران-و7-صواريخ-باليستية--1110954005.html

https://sarabic.ae/20260303/الدفاع-السعودية-تعرض-السفارة-الأمريكية-في-الرياض-لهجوم-بمسيرتين-فيديو-1110967748.html

قطر

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, قطر, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم العربي