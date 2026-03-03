عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
قطر تنفي استنفاد مخزونها من صواريخ "باتريوت"
قطر تنفي استنفاد مخزونها من صواريخ "باتريوت"
سبوتنيك عربي
نفت دولة قطر، اليوم الثلاثاء، ما تداولته تقارير إعلامية، بشأن استنفاد مخزون صواريخ "باتريوت" لديها، مؤكدة أنها "ما تزال تحتفظ بكامل جاهزيتها واحتياطاتها... 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T04:26+0000
2026-03-03T04:26+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/05/1099236222_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_c947115460170764275c2ff81b124700.jpg
وقال مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر، في بيان: "المخزون لا يزال يحتفظ بكامل جاهزيته واحتياطاته الكافية، خلافًا لما جرى تداوله في تقرير "بلومبرغ".وشدد البيان القطري على أن "نشر مثل هذه المعلومات العارية عن الصحة دون التثبت من المصادر الرسمية، يعكس انعدامًا تامًا للمسؤولية، خاصة في ظل هذه المرحلة الدقيقة والظروف المتسارعة التي تمر بها المنطقة".وفي وقت سابق، زعمت "بلومبرغ"، نقلًا عن وثائق سرية، أن "مخزون قطر من صواريخ "باتريوت" الاعتراضية، لا يتجاوز 4 أيام من الاستخدام بالمعدل الحالي".وكانت وزارة الدفاع القطرية، أفادت في بيان يوم أمس الاثنين، بأنه "منذ بدء الحرب تم رصد 3 صواريخ كروز و101 صاروخ باليستي و39 طائرة مسيرة وطائرتين مقاتلتين "سو 24"، وأوضحت أنه "تم التصدي بنجاح لـ3 صواريخ كروز و24 طائرة مسيرة و98 صاروخًا باليستيًا وطائرتين مقاتلتين"سو 24".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، صباح الـ28 من فبراير/ شباط 2026، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه فجر ذلك اليوم، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب إعلان وفاته، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة لمدة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.وزير الدفاع الإسرائيلي: الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني أصبح هدفا لنادي فانس: العملية الأمريكية ضد إيران لن تكون نسخة من غزو العراق أو أفغانستان.. فيديو
https://sarabic.ae/20260302/وزارة-الدفاع-القطرية-تعلن-إسقاط-طائرتين-من-طراز-سو-24-قادمتين-من-إيران-و7-صواريخ-باليستية--1110954005.html
https://sarabic.ae/20260303/الدفاع-السعودية-تعرض-السفارة-الأمريكية-في-الرياض-لهجوم-بمسيرتين-فيديو-1110967748.html
© AP Photoصواريخ "باتريوت"
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
© AP Photo
نفت دولة قطر، اليوم الثلاثاء، ما تداولته تقارير إعلامية، بشأن استنفاد مخزون صواريخ "باتريوت" لديها، مؤكدة أنها "ما تزال تحتفظ بكامل جاهزيتها واحتياطاتها الكافية".
وقال مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر، في بيان: "المخزون لا يزال يحتفظ بكامل جاهزيته واحتياطاته الكافية، خلافًا لما جرى تداوله في تقرير "بلومبرغ".

وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة القطرية أثبتت، في عدة مواقف، كفاءتها العالية في حماية أمن الوطن والتصدي لأي تهديدات خارجية"، مؤكدًا جاهزية قوات البلاد "الدائمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين والزوار مهما اقتضت الضرورة".

وشدد البيان القطري على أن "نشر مثل هذه المعلومات العارية عن الصحة دون التثبت من المصادر الرسمية، يعكس انعدامًا تامًا للمسؤولية، خاصة في ظل هذه المرحلة الدقيقة والظروف المتسارعة التي تمر بها المنطقة".
طائرة سو-24. صورة أرشيفية
الدفاع القطرية تعلن إسقاط طائرتين "سو 24" قادمتين من إيران و7 صواريخ باليستية
أمس, 16:03 GMT
أمس, 16:03 GMT
وفي وقت سابق، زعمت "بلومبرغ"، نقلًا عن وثائق سرية، أن "مخزون قطر من صواريخ "باتريوت" الاعتراضية، لا يتجاوز 4 أيام من الاستخدام بالمعدل الحالي".

وأشارت إلى أن "قطر والإمارات تعملان على تحسين قدرات الدفاع الجوي لديهما بسرعة، حيث طلبت الدوحة مساعدة في التصدي لهجمات الطائرات المسيرة، بينما طلبت أبو ظبي من حلفائها دعمًا في مجال الدفاع الجوي المتوسط المدى".

وكانت وزارة الدفاع القطرية، أفادت في بيان يوم أمس الاثنين، بأنه "منذ بدء الحرب تم رصد 3 صواريخ كروز و101 صاروخ باليستي و39 طائرة مسيرة وطائرتين مقاتلتين "سو 24"، وأوضحت أنه "تم التصدي بنجاح لـ3 صواريخ كروز و24 طائرة مسيرة و98 صاروخًا باليستيًا وطائرتين مقاتلتين"سو 24".
طائرات بانافيا تورنادو ويوروفايتر تايفون وماكدونيل دوغلاس إف-15 سي التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية في معرض الدفاع العالمي الثاني في الرياض
الدفاع السعودية: تعرض السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيرتين.. فيديو
01:18 GMT
01:18 GMT
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، صباح الـ28 من فبراير/ شباط 2026، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه فجر ذلك اليوم، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب إعلان وفاته، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة لمدة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.
