وسط استمرار القصف.. ما إمكانية انضمام دول الخليج لأمريكا وإسرائيل في قصف إيران؟

وسط استمرار القصف.. ما إمكانية انضمام دول الخليج لأمريكا وإسرائيل في قصف إيران؟

مع تسارع الأحدث وتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، لا تزال الحرب الإيرانية الإسرائيلية والأمريكية مستعرة، وسط مخاوف من توسعها لتضم دولا أخرى. 05.03.2026, سبوتنيك عربي

ومع استمرار الضربات الإيرانية على بعض دول الخليج، يطرح البعض تساؤلات إمكانية أن تدفع هذه الضربات حكومات الخليج في مقدمتها السعودية والإمارات والكويت إلى المشاركة في قصف طهران، مع أمريكا وإسرائيل.ويقول خبراء إن دول الخليج تفضل النأي بالنفس عن الدخول في هذه الحرب، وترفض الانجرار للمعارك التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث لا يجمع هذه الدول أي خلاف مع النظام الإيراني، بيد يرى البعض أن استمرار الاستهداف الإيراني للعواصم الخليجية قد يدفعها للرد، لا سيما مع زيادة الضغط الشعبي عليها.سياسة ضبط النفساعتبر المحلل السياسي السعودي، سعد الحامد أن الاستهداف الإيراني للمنشآت الحيوية والبنى التحتية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج يمثل سلوكا مرفوضا ومدانا بكافة المقاييس، مشيرا إلى أن هذا النهج التصعيدي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، ويهدف بشكل مباشر إلى زعزعة أمن دول مجلس التعاون وتقويض استقرار الطاقة العالمي.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، المملكة العربية السعودية ودول الخليج تملك الحق الكامل والمكفول في توجيه ضربات في العمق الإيراني كقوة ردع، إلا أنها تمارس سياسة ضبط النفس والصبر الاستراتيجي بحنكة عالية، انطلاقًا من رغبتها في عدم الانزلاق إلى حرب شاملة أو مستنقع صراعات يؤثر على اقتصاد وتنمية المنطقة، مؤكدا أن السعودية ودول المجلس ليست طرفا في هذه الحرب ولم تبدأها، ولن تسمح بجرها إلى حرب تخدم أهدافا تخريبية.وأكد أن المملكة ودول الخليج تتبع سياسة ضبط النفس، في رغبة شاملة منهم بعدم الدخول في حرب شاملة مع إيران، والانزلاق في مستنقع هذه الحرب والتأثير على تنمية واقتصاد المنطقة، حيث سيكون لهذه الخطوة ارتدادات أكبر على الداخل الخليجي.وأضاف المحلل السعودي أن لجوء طهران لسياسة الأرض المحروقة وتوسيع دائرة الصراع واستهداف القواعد الدولية ودول الجوار جاء نتيجة الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الإيراني، خاصة بعد استهداف المرشد الإيراني، لافتا إلى أن هذه التحركات تهدف لخلط الأوراق وتشتيت الانتباه عبر خلق فوضى خلاقة تدخل المنطقة في صراعات لا تنتهي.وأوضح الحامد أن دول الخليج ليس بينها وبين النظام الإيراني أي مشكلة، والمملكة كانت ولا تزال حريصة على اتفاق الوساطة الذي تم برعاية صينية وعلى حل النزاعات بالطرق السلمية، إلا أن الجانب الإيراني هو من يحاول اليوم التنصل من هذه الالتزامات ويجر المملكة لدخول الحرب، وخلط الأمور داخل المنطقة، مؤكدا أن التحرك الخليجي الحالي يتجه نحو الضغط الدولي المكثف على إيران.وشدد على أن تضرر أمن الطاقة وإغلاق المضائق الملاحية سيلحق ضررا بالغا بالعالم أجمع، لا سيما أوروبا والصين، مما يتطلب تحركا دوليا عاجلا ومسؤولا، مشيرا إلى أن الجهود الدبلوماسية الخليجية تسعى حاليا للضغط على المجتمع الدولي والجانب الأمريكي لتسريع إنهاء العمليات العسكرية ومنع إطالة أمد الأزمة التي تهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي.استفزازات كبيرةمن جانبه قال المحلل السياسي الإماراتي حسن إبراهيم النعيمي، إن تركيز عمليات القصف على دولة الإمارات بشكل يفوق استهداف إسرائيل، يعكس بوضوح أن الإمارات هي المستهدفة في حد ذاتها، لكونها تمثل نموذجا فريدا ومتقدما يختلف جذريا عن بقية دول المنطقة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، دولة الإمارات ليست طرفا مباشرا في الحروب الدائرة، وقد أعلنت صراحة رفضها استخدام أراضيها للاعتداء على أي دولة بما في ذلك إيران، ومع ذلك لا تزال تتعرض لضغوط متعددة الأشكال. وقال النعيمي إن الإمارات لم تعد مجرد دولة إقليمية عادية، بل أصبحت نموذجا مغايرا يبني قوته عبر التنمية ويربط أمنه بالاقتصاد ويفتح قنوات التواصل مع الجميع، دون الانخراط في الصراعات، مضيفا أن وجود هذا النموذج المستقر داخل بيئة مضطربة يخلق معادلة جديدة تجعل من الدولة عامل توازن ومستهدفا للضغط، ليس لأنها طرف في الحرب، بل لأن نجاحها يضعف منطق الحروب بحد ذاته.وأوضح أن عجز البعض عن استنساخ التجربة الإماراتية أو مجاراتها دفعهم لمحاولة إرباك الدولة وإضعاف قدراتها وتقدمها، مؤكدًا أن هناك مساعي حثيثة لاستدراج الإمارات نحو الاشتراك في الصراعات العسكرية بهدف استنزافها والقضاء على منجزاتها، سعيا من تلك الأطراف للحصول على موقع يلمع صورتهم أمام شعوبهم والعالم.وأضاف النعيمي أن القيادة في الإمارات تمتلك ما يكفي من الوعي لعدم الاستجابة للاستفزازات أو الانزلاق في حروب قد تقضي على مكتسبات وطنية شيدت عبر عقود طويلة، لافتا إلى أن الدولة تستفيد في رؤيتها هذه من التجربة الصينية التي حافظت على تفوقها الاقتصادي العالمي ولم تنجر للعمل العسكري في ملفات حساسة مثل تايوان رغم قدرتها على ذلك، تغليبا لمنطق البناء والريادة العالمية على منطق الدمار.ضغوط شعبيةبدوره اعتبر المحلل السياسي الكويتي عايد مناع أن دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ستواصل التزامها بضبط النفس ونهج السلم في التعامل مع إيران، مشيرا إلى أن هذه الدول تبدي صبرا تجاه عمليات القصف التي تشنها طهران واستهدفت من خلالها منشآت مدنية وعسكرية مختلفة على أراضيها. وقال في حديثه لـ "سبوتنيك"، إن هناك فرصة لتدارك الموقف واحتواء التصعيد في حال توقفت إيران بشكل كامل عن عمليات القصف، موضحا أن دول الخليج لديها القدرة على الصبر وتجاوز الأزمة إذا ما توفرت الرغبة الإيرانية في التهدئة.وأشار مناع في الوقت ذاته على أن استمرار طهران في نهجها العدواني تجاه المنطقة سيؤدي حتماً إلى رد خليجي تجاه هذه الهجمات.وأضاف المحلل الكويتي أن الحكومات الخليجية باتت تواجه ضغوطا شعبية متزايدة بضرورة التحرك لردع إيران، ووضع حد لانتهاكاتها المتكررة للسيادة الوطنية، مشيرًا إلى أن المطالبات الشعبية تركز على حماية أمن الدول ومصالحها من الأضرار الإنسانية والاقتصادية الجسيمة التي تسببت بها تلك الاعتداءات. وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

