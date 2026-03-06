https://sarabic.ae/20260306/الباحث-الرئيسي-في-مركز-تريندز-للبحوث-والاستشارات-استهداف-منشآت-في-الخليج-يهدد-استقرار-المنطقة--1111158893.html

الباحث الرئيسي في مركز "تريندز للبحوث والاستشارات": استهداف منشآت في الخليج يهدد استقرار المنطقة

الباحث الرئيسي في مركز "تريندز للبحوث والاستشارات": استهداف منشآت في الخليج يهدد استقرار المنطقة

سبوتنيك عربي

أكد الباحث الرئيسي في مركز "تريندز للبحوث والاستشارات"، عبد العزيز الشحي، أن "الظروف المؤسفة التي نعيشها اليوم تمثل تحديًا للمنطقة"، معربا عن أمله أن "يكون هذا... 06.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-06T15:16+0000

2026-03-06T15:16+0000

2026-03-06T15:18+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة

إيران

الدول الخليجية

الحرب

التصعيد

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110854005_0:293:3008:1985_1920x0_80_0_0_a12187974e08dbb1ebc29b66eb6a2ce7.jpg

وشدد الشحي في حديث لبرنامج "بلا قيود" عبر إذاعة "سبوتنيك"، على أن "موسكو قادرة على لعب دور إيجابي في هذا السياق"، وقال: "لدولة مثل روسيا، ولرئيس مثل فلاديمير بوتين، دور كبير يمكن أن يلعب في هذه الأزمة، بحكم العلاقات الجيدة التي تربط روسيا بدول الخليج وإيران".دول الخليج حاولت احتواء الأزمة ومنع التصعيد العسكريوأضاف: "أكدت دول الخليج منذ بداية الأزمة، وتحديدًا منذ أحداث ما يُعرف بحرب الاثني عشر يومًا وحتى 28 فبراير/ شباط الماضي، أنها لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو القواعد الأجنبية الموجودة على أراضيها في أي عمليات ضد إيران".وبحسب الشحي، "حاولت دول الخليج لعب دور إيجابي لتجنب التصعيد، من خلال سعيها لاحتواء الأزمة ومنع تحولها إلى صراع عسكري"، وتابع: "رأينا قطر تحاول لعب دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت سلطنة عمان دورًا إيجابيًا في نقل الرسائل بين الطرفين خلال المحادثات التي جرت في جنيف".وأضاف: "حاولت إيران سابقًا تبرير استهداف قاعدة "العديد" خلال أحداث العام الماضي، لكن هذا التبرير لم ينجح آنذاك. وتكرار المبرر نفسه اليوم لا يبدو مقنعًا".تبريرات طهران للهجمات "غير مقنعة"وأوضح الشحي، أن "وزير الخارجية الإيراني تواصل مؤخرًا مع عدد من وزراء الخارجية العرب وقدم اعتذارًا، وقال إن إيران لا تريد استهداف جيرانها بل المصالح الأمريكية. لكن هذا الاعتذار يبدو ضعيفًا، فمن غير المنطقي أن تعتذر لدولة بينما تستمر في قصفها، إذ أن بعض الهجمات طالت مناطق مدنية وبنى تحتية، وهذا يتناقض مع ما تقوله إيران".استهداف الجيران يضر بعلاقات إيران الإقليميةوشدد الشحي على أن "استهداف دول الخليج يحمل تداعيات سياسية كبيرة"، وأردف: "برأيي، ما قامت به إيران يمثل انتحارًا سياسيًا في محيطها الإقليمي، لأن استهداف الجيران يضر بعلاقاتها الإقليمية"، لافتًا إلى أن "الكثير من المحللين السياسيين يرون أن إيران قد تسعى إلى إدخال دول الخليج في هذا الصراع، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية في المنطقة".وأوضح الشحي، أن "دول الخليج كانت تأمل خلال السنوات الثلاث الماضية في حدوث انفراج سياسي في العلاقات بين دول الخليج وإيران، وبعض المؤشرات كانت توحي بإمكانية حدوث هذا التقارب، لكن التطورات الحالية تقوض هذه التوقعات".الدفاعات الجوية الخليجية تمنع توسع الصراعوفي ما يتعلق بإمكانية انجرار الدول العربية إلى الصراع الدائر، قال الشحي: "حتى الآن تقوم الدفاعات الجوية الخليجية بدور فعال واستثنائي، وأخص بالذكر الدفاعات الجوية الإماراتية التي تقوم بدور استثنائي جدًا".وأكد الشحي، أن "هذه الأرقام تعكس جاهزية منظومة الدفاع الجوي متعددة الطبقات في الدولة وسرعة الاستجابة العملياتية".هدوء المجتمع الإماراتي في مواجهة التصعيدوحول ردة فعل المجتمع الإماراتي والخليجي، لفت الشحي إلى أنه "أظهر درجة عالية من الهدوء والثقة بالقيادة رغم التصعيد العسكري"، وأضاف: "هذا السلوك ليس جديدًا، فالمجتمع في دولة الإمارات يتميز بالهدوء وعدم الانفعال والثقة بالقيادة، وهذه الثقة هي نتاج سنوات طويلة، وكنا رأيناها في أزمات سابقة".روسيا قادرة على لعب دور في التهدئةوحول الدور المحتمل لروسيا في تخفيف التوتر، أكد الشحي أن "موسكو قادرة على لعب دور إيجابي في هذا السياق"، وأضاف: "لدولة مثل روسيا، ولرئيس مثل فلاديمير بوتين، دور كبير يمكن أن يلعب في هذه الأزمة، بحكم العلاقات الجيدة التي تربط روسيا بدول الخليج وكذلك بإيران".وختم الشحي حديثه بالقول: العلاقات الشخصية بين القيادات السياسية قد تسهم في جهود التهدئة، إلى جانب الدور الدولي لروسيا"، وأضاف: "روسيا عضو دائم في مجلس الأمن، وهي دولة فاعلة في المنظومة الدولية ولها كلمة مؤثرة، ولذلك فإن عليها مسؤولية في محاولة تخفيف التصعيد والمساهمة في احتواء الأزمة".

https://sarabic.ae/20260306/خبير-يمكن-أن-يسحب-الخليجيون-استثماراتهم-الخارجية-لدعم-الاقتصاد-والعملة-1111156714.html

https://sarabic.ae/20260305/خبراء-لـسبوتنيك-توقف-منشآت-الطاقة-في-الخليج-يهدد-الإمدادات-العالمية-ويرفع-مخاطر-الأسواق-1111096334.html

https://sarabic.ae/20260305/خبير-روسيا-قد-تكون-بيضة-القبان-لخفض-التوتر-بين-الأطراف-الخليجية-وإيران-1111102330.html

https://sarabic.ae/20260305/وسط-استمرار-القصف-ما-إمكانية-انضمام-دول-الخليج-لأمريكا-وإسرائيل-في-قصف-إيران؟-1111114435.html

https://sarabic.ae/20260305/شويغو-روسيا-مستعدة-للقيام-بدور-فعال-في-عملية-السلام-في-الشرق-الأوسط-1111092442.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, الدول الخليجية, الحرب, التصعيد, حصري, تقارير سبوتنيك