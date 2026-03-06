https://sarabic.ae/20260306/خبراء-سياسة-واشنطن-وتدخلها-لتغيير-الأنظمة-بالقوة-يشكل-مخاطر-كبرى-على-النظام-الدولي-1111173036.html
خبراء: سياسة واشنطن وتدخلها لتغيير الأنظمة بالقوة يشكل مخاطر كبرى على النظام الدولي
خبراء: سياسة واشنطن وتدخلها لتغيير الأنظمة بالقوة يشكل مخاطر كبرى على النظام الدولي
سبوتنيك عربي
مع استمرار العمليات العسكرية والقصف المتبادل بين واشنطن وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، يطلق الرئيس الأمريكي تصريحات تثير الكثير من علامات الاستفهام. 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T21:03+0000
2026-03-06T21:03+0000
2026-03-06T21:03+0000
حصري
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110870807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4188723c9572ce6986470ce34b50014.jpg
وحدّد ترامب على منصته "تروث سوشيال"، اليوم الجمعة، شروط إنهاء الضربات الأمريكية على إيران، وكتب: "لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا في حالة الاستسلام غير المشروط!".وتحدّث الرئيس الأمريكي عن ثقته في سهولة اختيار زعيم جديد، وأنه يجب أن يشارك في اختياره، كما قارن المهمة مرة أخرى بما وقع في فنزويلا في وقت سابق من هذا العام، وهو الأمر الذي انتقده بعض الخبراء والمحللين السياسيين.تدخلات في الشؤون الداخليةوأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن تصريحات ترامب الأخيرة تعكس منهجًا أمريكيًا راسخًا لا يقتصر على شخص الرئيس، بل هو ديدن الولايات المتحدة في التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتغيير أنظمة الحكم فيها.وأضاف زبيدة أن التاريخ يشهد على سلسلة طويلة من الانقلابات والتدخلات العسكرية الأمريكية التي طالت دولًا عديدة مثل فنزويلا، والعراق، وليبيا، وبنما، بالإضافة إلى ما حدث في تشيلي وهايتي واحتلال أفغانستان والصومال وتفكيك يوغوسلافيا، مؤكدًا أن واشنطن لم تلتزم يومًا بالمواثيق الدولية أو بميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر التدخل في الشؤون السياسية للدول.وأوضح زبيدة أن السياسة الخارجية الأمريكية مبنية في جوهرها على قانون القوة والغطرسة واستعراض العضلات، بعيدًا عن أي ضوابط أخلاقية أو قانونية.وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن التجربة أثبتت أن الولايات المتحدة ليس لها أصدقاء حقيقيون، حيث تخلت عن حلفائها في المنطقة وتركتهم عرضة للهجمات والضربات دون حماية.هدف استراتيجيولفت إلى أن الهدف الاستراتيجي لواشنطن بالتعاون مع إسرائيل هو إعادة رسم خرائط المنطقة وتفتيت الدول العربية لإقامة شرق أوسط جديد منزوع القوة، تكون فيه الكلمة العليا والسيطرة الكاملة "للكيان الصهيوني" على الممرات البحرية والمضائق والثروات الطبيعية، تنفيذًا لمخططات تقسيمية قديمة تهدف إلى تحويل الدول الكبرى في المنطقة إلى دويلات قزمية فاقدة للسيادة.إعادة تشكيل التكتلاتوشدد في تصريحاته مع "سبوتنيك" على أن الولايات المتحدة ليست "محكمة عليا" أو بديلة عن "مجلس الأمن" لتنفرد بقرار تغيير الأنظمة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى دفع الدول الأقل قوة لتشكيل تكتلات وتحالفات دولية جديدة لحماية نفسها من هذا التغول.لافتًا إلى وجود استراتيجيات استخباراتية عميقة تهدف إلى إحداث تغييرات جذرية من الداخل.وأوضح الوزان أن التصريحات الرسمية لا تعكس الحقيقة الكاملة، حيث يوجد تنسيق "باطني" واستخباراتي مع قيادات سابقة.وأشار إلى خطورة ما أسماه بـ "هندسة العقول"، وهي حرب نفسية تهدف إلى تغيير قناعات وأفكار الجمهور لإضعاف الجبهة الداخلية للدول.وفي هذا الإطار قال الخبير الأمني العراقي، فاضل أبو رغيف، إن الدول ذات الصبغة العقائدية والأيديولوجية يصعب فرض إملاءات خارجية عليها مقارنة بالدول الليبرالية.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الحركات الإسلامية قد تضعف لكنها لا تتلاشى، فهي تمرض ولا تموت، لكونها هيّأت قواعدها الشعبية وأتباعها وفق قواعد عقائدية معقدة.ولفت إلى أن تضارب التصريحات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته وبعض قيادات إدارته، يعطي مساحة للطمأنينة بأنها تصريحات غير معتمدة، خاصة أنه يطلق التصريحات بشكل مكثف بشكل مغاير لكل الرؤساء السابقين للولايات المتحدة.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يقبل بأي نهاية للحرب مع إيران ما لم تستسلم الجمهورية الإسلامية استسلامًا غير مشروط.وكتب في موقع "تروث سوشيال": "لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا بالاستسلام غير المشروط".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني.
https://sarabic.ae/20260306/إيران-تتوعد-بتصعيد-عملياتها-ضد-الولايات-المتحدة-وإسرائيل-1111168522.html
https://sarabic.ae/20260306/نائبة-عربية-بالكنيست-لـسبوتنيك-نتنياهو-يستفيد-من-ضرب-إيران-سياسيا-والإسرائيليون-من-يدفعون-الثمن-1111168072.html
https://sarabic.ae/20260306/البيت-الأبيض-أمريكا-تمتلك-ما-يكفي-من-السلاح-لتحقيق-أهدافها-في-إيران-1111166674.html
https://sarabic.ae/20260306/بفيديو-ساخر-مستوحى-من-لعبة-gta-البيت-الأبيض-يعلن-أهداف-العملية-العسكرية-ضد-إيران--1111165303.html
https://sarabic.ae/20260306/وزير-الخارجية-الأمريكي-القتال-مع-إيران-سيستمر-لعدة-أسابيع--1111161851.html
https://sarabic.ae/20260306/ترامب-لن-أقبل-بأي-نتيجة-للصراع-مع-إيران-سوى-استسلامها-1111155036.html
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110870807_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c9f21351ae915f25d61bd0a48d1b2d1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
حصري, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, تقارير سبوتنيك
حصري, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, تقارير سبوتنيك
خبراء: سياسة واشنطن وتدخلها لتغيير الأنظمة بالقوة يشكل مخاطر كبرى على النظام الدولي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
مع استمرار العمليات العسكرية والقصف المتبادل بين واشنطن وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، يطلق الرئيس الأمريكي تصريحات تثير الكثير من علامات الاستفهام.
وحدّد ترامب على منصته "تروث سوشيال"، اليوم الجمعة، شروط إنهاء الضربات الأمريكية على إيران
، وكتب: "لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا في حالة الاستسلام غير المشروط!".
وتحدّث الرئيس الأمريكي عن ثقته في سهولة اختيار زعيم جديد، وأنه يجب أن يشارك في اختياره، كما قارن المهمة مرة أخرى بما وقع في فنزويلا في وقت سابق من هذا العام، وهو الأمر الذي انتقده بعض الخبراء والمحللين السياسيين.
تدخلات في الشؤون الداخلية
من ناحيته، قال أستاذ القانون الدولي الليبي، الدكتور محمد زبيدة، إن تدخلات واشنطن في شؤون الدول الأخرى لا ترتبط برئيس معين بل هي منهجية ثابتة تتبناها واشنطن لتغيير النظم السياسية والسيطرة على مقدرات الشعوب.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن تصريحات ترامب
الأخيرة تعكس منهجًا أمريكيًا راسخًا لا يقتصر على شخص الرئيس، بل هو ديدن الولايات المتحدة في التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتغيير أنظمة الحكم فيها.
وأضاف زبيدة أن التاريخ يشهد على سلسلة طويلة من الانقلابات والتدخلات العسكرية الأمريكية التي طالت دولًا عديدة مثل فنزويلا، والعراق، وليبيا، وبنما، بالإضافة إلى ما حدث في تشيلي وهايتي واحتلال أفغانستان والصومال وتفكيك يوغوسلافيا، مؤكدًا أن واشنطن لم تلتزم يومًا بالمواثيق الدولية أو بميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر التدخل في الشؤون السياسية للدول.
وأوضح زبيدة أن السياسة الخارجية الأمريكية مبنية في جوهرها على قانون القوة والغطرسة واستعراض العضلات، بعيدًا عن أي ضوابط أخلاقية أو قانونية.
وتابع "أن واشنطن تتبع سياسة ازدواجية المعايير بشكل صارخ، فهي تهاجم إيران بحجة برنامجها النووي، في الوقت الذي تتغاضى فيه عن امتلاك الكيان الصهيوني لترسانة نووية ورفضه التوقيع على اتفاقيات منع انتشار الأسلحة النووية أو السماح لوكالة الطاقة الذرية بتفتيش مفاعل ديمونا".
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن التجربة أثبتت أن الولايات المتحدة
ليس لها أصدقاء حقيقيون، حيث تخلت عن حلفائها في المنطقة وتركتهم عرضة للهجمات والضربات دون حماية.
ولفت إلى أن الهدف الاستراتيجي لواشنطن بالتعاون مع إسرائيل
هو إعادة رسم خرائط المنطقة وتفتيت الدول العربية لإقامة شرق أوسط جديد منزوع القوة، تكون فيه الكلمة العليا والسيطرة الكاملة "للكيان الصهيوني" على الممرات البحرية والمضائق والثروات الطبيعية، تنفيذًا لمخططات تقسيمية قديمة تهدف إلى تحويل الدول الكبرى في المنطقة إلى دويلات قزمية فاقدة للسيادة.
أكد المحلل السياسي العراقي، عبد الكريم الوزان، أن التحركات الدولية تجاه الملف الإيراني تتجاوز التصريحات الإعلامية المعلنة.
وشدد في تصريحاته مع "سبوتنيك" على أن الولايات المتحدة ليست "محكمة عليا" أو بديلة عن "مجلس الأمن" لتنفرد بقرار تغيير الأنظمة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى دفع الدول الأقل قوة لتشكيل تكتلات وتحالفات دولية جديدة لحماية نفسها من هذا التغول.
لافتًا إلى وجود استراتيجيات استخباراتية عميقة تهدف إلى إحداث تغييرات جذرية من الداخل.
وأوضح الوزان أن التصريحات الرسمية لا تعكس الحقيقة الكاملة، حيث يوجد تنسيق "باطني" واستخباراتي مع قيادات سابقة.
وأشار إلى خطورة ما أسماه بـ "هندسة العقول"، وهي حرب نفسية تهدف إلى تغيير قناعات وأفكار الجمهور لإضعاف الجبهة الداخلية للدول.
ويرى الوزان أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفتقر إلى الشرعية الدولية والدبلوماسية.
وفي هذا الإطار قال الخبير الأمني العراقي، فاضل أبو رغيف، إن الدول ذات الصبغة العقائدية والأيديولوجية يصعب فرض إملاءات خارجية عليها مقارنة بالدول الليبرالية.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الحركات الإسلامية قد تضعف لكنها لا تتلاشى، فهي تمرض ولا تموت، لكونها هيّأت قواعدها الشعبية وأتباعها وفق قواعد عقائدية معقدة.
وأشار أبو رغيف إلى أن الدول الشمولية التي يطغى عليها التسلط قد تتلاشى تحت الضغط الخارجي الشديد، لكن الحالة العقائدية تظل استثناءً في النظام الدولي الحالي، مما يجعل محاولات التغيير القسري فيها تواجه عقبات بنيوية واجتماعية كبيرة.
ولفت إلى أن تضارب التصريحات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ووزير خارجيته وبعض قيادات إدارته، يعطي مساحة للطمأنينة بأنها تصريحات غير معتمدة، خاصة أنه يطلق التصريحات بشكل مكثف بشكل مغاير لكل الرؤساء السابقين للولايات المتحدة.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يقبل بأي نهاية للحرب مع إيران
ما لم تستسلم الجمهورية الإسلامية استسلامًا غير مشروط.
وكتب في موقع "تروث سوشيال": "لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا بالاستسلام غير المشروط".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني.