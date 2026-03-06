https://sarabic.ae/20260306/خبراء-سياسة-واشنطن-وتدخلها-لتغيير-الأنظمة-بالقوة-يشكل-مخاطر-كبرى-على-النظام-الدولي-1111173036.html

خبراء: سياسة واشنطن وتدخلها لتغيير الأنظمة بالقوة يشكل مخاطر كبرى على النظام الدولي

خبراء: سياسة واشنطن وتدخلها لتغيير الأنظمة بالقوة يشكل مخاطر كبرى على النظام الدولي

سبوتنيك عربي

مع استمرار العمليات العسكرية والقصف المتبادل بين واشنطن وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، يطلق الرئيس الأمريكي تصريحات تثير الكثير من علامات الاستفهام. 06.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-06T21:03+0000

2026-03-06T21:03+0000

2026-03-06T21:03+0000

حصري

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110870807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4188723c9572ce6986470ce34b50014.jpg

وحدّد ترامب على منصته "تروث سوشيال"، اليوم الجمعة، شروط إنهاء الضربات الأمريكية على إيران، وكتب: "لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا في حالة الاستسلام غير المشروط!".وتحدّث الرئيس الأمريكي عن ثقته في سهولة اختيار زعيم جديد، وأنه يجب أن يشارك في اختياره، كما قارن المهمة مرة أخرى بما وقع في فنزويلا في وقت سابق من هذا العام، وهو الأمر الذي انتقده بعض الخبراء والمحللين السياسيين.تدخلات في الشؤون الداخليةوأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن تصريحات ترامب الأخيرة تعكس منهجًا أمريكيًا راسخًا لا يقتصر على شخص الرئيس، بل هو ديدن الولايات المتحدة في التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتغيير أنظمة الحكم فيها.وأضاف زبيدة أن التاريخ يشهد على سلسلة طويلة من الانقلابات والتدخلات العسكرية الأمريكية التي طالت دولًا عديدة مثل فنزويلا، والعراق، وليبيا، وبنما، بالإضافة إلى ما حدث في تشيلي وهايتي واحتلال أفغانستان والصومال وتفكيك يوغوسلافيا، مؤكدًا أن واشنطن لم تلتزم يومًا بالمواثيق الدولية أو بميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر التدخل في الشؤون السياسية للدول.وأوضح زبيدة أن السياسة الخارجية الأمريكية مبنية في جوهرها على قانون القوة والغطرسة واستعراض العضلات، بعيدًا عن أي ضوابط أخلاقية أو قانونية.وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن التجربة أثبتت أن الولايات المتحدة ليس لها أصدقاء حقيقيون، حيث تخلت عن حلفائها في المنطقة وتركتهم عرضة للهجمات والضربات دون حماية.هدف استراتيجيولفت إلى أن الهدف الاستراتيجي لواشنطن بالتعاون مع إسرائيل هو إعادة رسم خرائط المنطقة وتفتيت الدول العربية لإقامة شرق أوسط جديد منزوع القوة، تكون فيه الكلمة العليا والسيطرة الكاملة "للكيان الصهيوني" على الممرات البحرية والمضائق والثروات الطبيعية، تنفيذًا لمخططات تقسيمية قديمة تهدف إلى تحويل الدول الكبرى في المنطقة إلى دويلات قزمية فاقدة للسيادة.إعادة تشكيل التكتلاتوشدد في تصريحاته مع "سبوتنيك" على أن الولايات المتحدة ليست "محكمة عليا" أو بديلة عن "مجلس الأمن" لتنفرد بقرار تغيير الأنظمة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى دفع الدول الأقل قوة لتشكيل تكتلات وتحالفات دولية جديدة لحماية نفسها من هذا التغول.لافتًا إلى وجود استراتيجيات استخباراتية عميقة تهدف إلى إحداث تغييرات جذرية من الداخل.وأوضح الوزان أن التصريحات الرسمية لا تعكس الحقيقة الكاملة، حيث يوجد تنسيق "باطني" واستخباراتي مع قيادات سابقة.وأشار إلى خطورة ما أسماه بـ "هندسة العقول"، وهي حرب نفسية تهدف إلى تغيير قناعات وأفكار الجمهور لإضعاف الجبهة الداخلية للدول.وفي هذا الإطار قال الخبير الأمني العراقي، فاضل أبو رغيف، إن الدول ذات الصبغة العقائدية والأيديولوجية يصعب فرض إملاءات خارجية عليها مقارنة بالدول الليبرالية.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الحركات الإسلامية قد تضعف لكنها لا تتلاشى، فهي تمرض ولا تموت، لكونها هيّأت قواعدها الشعبية وأتباعها وفق قواعد عقائدية معقدة.ولفت إلى أن تضارب التصريحات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته وبعض قيادات إدارته، يعطي مساحة للطمأنينة بأنها تصريحات غير معتمدة، خاصة أنه يطلق التصريحات بشكل مكثف بشكل مغاير لكل الرؤساء السابقين للولايات المتحدة.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يقبل بأي نهاية للحرب مع إيران ما لم تستسلم الجمهورية الإسلامية استسلامًا غير مشروط.وكتب في موقع "تروث سوشيال": "لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا بالاستسلام غير المشروط".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني.

https://sarabic.ae/20260306/إيران-تتوعد-بتصعيد-عملياتها-ضد-الولايات-المتحدة-وإسرائيل-1111168522.html

https://sarabic.ae/20260306/نائبة-عربية-بالكنيست-لـسبوتنيك-نتنياهو-يستفيد-من-ضرب-إيران-سياسيا-والإسرائيليون-من-يدفعون-الثمن-1111168072.html

https://sarabic.ae/20260306/البيت-الأبيض-أمريكا-تمتلك-ما-يكفي-من-السلاح-لتحقيق-أهدافها-في-إيران-1111166674.html

https://sarabic.ae/20260306/بفيديو-ساخر-مستوحى-من-لعبة-gta-البيت-الأبيض-يعلن-أهداف-العملية-العسكرية-ضد-إيران--1111165303.html

https://sarabic.ae/20260306/وزير-الخارجية-الأمريكي-القتال-مع-إيران-سيستمر-لعدة-أسابيع--1111161851.html

https://sarabic.ae/20260306/ترامب-لن-أقبل-بأي-نتيجة-للصراع-مع-إيران-سوى-استسلامها-1111155036.html

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

حصري, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, تقارير سبوتنيك