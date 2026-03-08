https://sarabic.ae/20260308/إعلام-أمريكا-وإسرائيل-تدرسان-إرسال-قوات-خاصة-للاستيلاء-على-المخزون-النووي-الإيراني-1111210956.html
إعلام: أمريكا وإسرائيل تدرسان إرسال قوات خاصة للاستيلاء على المخزون النووي الإيراني
2026-03-08T06:05+0000
2026-03-08T06:05+0000
2026-03-08T06:15+0000
إيران
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101728519_0:74:3377:1974_1920x0_80_0_0_fa2cd50eb0651bff41e59888fa4c46f6.jpg
https://sarabic.ae/20260307/ترامب-قد-نرسل-قوات-برية-لإيران-للسيطرة-على-اليورانيوم-المخصب-1111205936.html
06:05 GMT 08.03.2026 (تم التحديث: 06:15 GMT 08.03.2026)
أفادت تقارير أمريكية أن الولايات المتحدة وإسرائيل، "تناقشان إرسال قوات خاصة إلى إيران، لتأمين مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، من خلال إزالته بالكامل أو إحضار خبراء نوويين لتخفيفه في موقعه".
ونقلت التقارير عن مصادر مطلعة على المناقشات قولهم: "الولايات المتحدة وإسرائيل تناقشان إرسال قوات خاصة إلى إيران لتأمين مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب في مرحلة لاحقة من الحرب".
وأوضح مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناقش خيارين، وهما "إما إزالة اليورانيوم عالي التخصيب بالكامل من إيران، أو إحضار خبراء نوويين لتخفيفه في موقعه".
ولفت المسؤول إلى أن هناك "تحدٍ عملياتي" بشأن تأمين اليورانيوم الإيراني، قائلًا: "السؤال الأول هو: أين هو؟ والسؤال الثاني هو: كيف نصل إليه وكيف نسيطر عليه فعليًا؟ ثم سيكون القرار بيد الرئيس ووزارة الحرب ووكالة المخابرات المركزية بشأن ما إذا كنا نرغب في نقله فعليًا أو تخفيفه في الموقع".
ونقل الموقع عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية أن "هناك مناقشات حول الاستيلاء على جزيرة خرج، وهي محطة إستراتيجية مسؤولة عن نحو 90% من صادرات إيران من النفط الخام".
وكما قال مصدران لموقع "أكسيوس" الأمريكي: "كانت مثل هذه العمليات من بين الخيارات، التي عُرضت على ترامب قبل الصراع".
وأضاف الموقع، نقلًا عن مسؤول أمني إسرائيلي، أن ترامب و"فريقه" يدرسون بجدّية إمكانية إرسال قوات خاصة إلى إيران لتنفيذ "مهام محددة".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية "قد تُرسل مستقبلًا إلى إيران، بهدف الاستيلاء على اليورانيوم المخصب في البلاد".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".