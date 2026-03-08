إعلام: أمريكا وإسرائيل تدرسان إرسال قوات خاصة للاستيلاء على المخزون النووي الإيراني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
10:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
14:03 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يؤكد أن "الاستسلام غير المشروط" وحده ينهي الحرب على إيران، الحرس الثوري يهدد بتوسيع العمليات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العوامل التي يتوقف عليها دخول أنصار الله الحرب إلى جانب إيران
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
10:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:03 GMT
9 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
14:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
14:42 GMT
9 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
16:00 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:37 GMT
25 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
17:52 GMT
8 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: أمريكا وإسرائيل تدرسان إرسال قوات خاصة للاستيلاء على المخزون النووي الإيراني
إعلام: أمريكا وإسرائيل تدرسان إرسال قوات خاصة للاستيلاء على المخزون النووي الإيراني
أفادت تقارير أمريكية أن الولايات المتحدة وإسرائيل، "تناقشان إرسال قوات خاصة إلى إيران، لتأمين مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، من خلال إزالته بالكامل أو...
ونقلت التقارير عن مصادر مطلعة على المناقشات قولهم: "الولايات المتحدة وإسرائيل تناقشان إرسال قوات خاصة إلى إيران لتأمين مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب في مرحلة لاحقة من الحرب".ولفت المسؤول إلى أن هناك "تحدٍ عملياتي" بشأن تأمين اليورانيوم الإيراني، قائلًا: "السؤال الأول هو: أين هو؟ والسؤال الثاني هو: كيف نصل إليه وكيف نسيطر عليه فعليًا؟ ثم سيكون القرار بيد الرئيس ووزارة الحرب ووكالة المخابرات المركزية بشأن ما إذا كنا نرغب في نقله فعليًا أو تخفيفه في الموقع".ونقل الموقع عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية أن "هناك مناقشات حول الاستيلاء على جزيرة خرج، وهي محطة إستراتيجية مسؤولة عن نحو 90% من صادرات إيران من النفط الخام".وأضاف الموقع، نقلًا عن مسؤول أمني إسرائيلي، أن ترامب و"فريقه" يدرسون بجدّية إمكانية إرسال قوات خاصة إلى إيران لتنفيذ "مهام محددة".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية "قد تُرسل مستقبلًا إلى إيران، بهدف الاستيلاء على اليورانيوم المخصب في البلاد".وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".ترامب: استسلام إيران قد يحدث عندما لا يبقى أحد ليستسلم.. وخريطة إيران "ستتغير"
إعلام: أمريكا وإسرائيل تدرسان إرسال قوات خاصة للاستيلاء على المخزون النووي الإيراني

موقع "نطنز" النووي الإيراني
أفادت تقارير أمريكية أن الولايات المتحدة وإسرائيل، "تناقشان إرسال قوات خاصة إلى إيران، لتأمين مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، من خلال إزالته بالكامل أو إحضار خبراء نوويين لتخفيفه في موقعه".
ونقلت التقارير عن مصادر مطلعة على المناقشات قولهم: "الولايات المتحدة وإسرائيل تناقشان إرسال قوات خاصة إلى إيران لتأمين مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب في مرحلة لاحقة من الحرب".

وأوضح مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناقش خيارين، وهما "إما إزالة اليورانيوم عالي التخصيب بالكامل من إيران، أو إحضار خبراء نوويين لتخفيفه في موقعه".

ولفت المسؤول إلى أن هناك "تحدٍ عملياتي" بشأن تأمين اليورانيوم الإيراني، قائلًا: "السؤال الأول هو: أين هو؟ والسؤال الثاني هو: كيف نصل إليه وكيف نسيطر عليه فعليًا؟ ثم سيكون القرار بيد الرئيس ووزارة الحرب ووكالة المخابرات المركزية بشأن ما إذا كنا نرغب في نقله فعليًا أو تخفيفه في الموقع".
ونقل الموقع عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية أن "هناك مناقشات حول الاستيلاء على جزيرة خرج، وهي محطة إستراتيجية مسؤولة عن نحو 90% من صادرات إيران من النفط الخام".

وكما قال مصدران لموقع "أكسيوس" الأمريكي: "كانت مثل هذه العمليات من بين الخيارات، التي عُرضت على ترامب قبل الصراع".

وأضاف الموقع، نقلًا عن مسؤول أمني إسرائيلي، أن ترامب و"فريقه" يدرسون بجدّية إمكانية إرسال قوات خاصة إلى إيران لتنفيذ "مهام محددة".
ترامب: قد نرسل قوات برية إلى إيران للسيطرة على اليورانيوم المخصب
أمس, 22:37 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية "قد تُرسل مستقبلًا إلى إيران، بهدف الاستيلاء على اليورانيوم المخصب في البلاد".

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
ترامب: استسلام إيران قد يحدث عندما لا يبقى أحد ليستسلم.. وخريطة إيران "ستتغير"
