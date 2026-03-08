https://sarabic.ae/20260308/إعلام-أمريكا-وإسرائيل-تدرسان-إرسال-قوات-خاصة-للاستيلاء-على-المخزون-النووي-الإيراني-1111210956.html

إعلام: أمريكا وإسرائيل تدرسان إرسال قوات خاصة للاستيلاء على المخزون النووي الإيراني

إعلام: أمريكا وإسرائيل تدرسان إرسال قوات خاصة للاستيلاء على المخزون النووي الإيراني

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير أمريكية أن الولايات المتحدة وإسرائيل، "تناقشان إرسال قوات خاصة إلى إيران، لتأمين مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، من خلال إزالته بالكامل أو... 08.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-08T06:05+0000

2026-03-08T06:05+0000

2026-03-08T06:15+0000

إيران

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101728519_0:74:3377:1974_1920x0_80_0_0_fa2cd50eb0651bff41e59888fa4c46f6.jpg

ونقلت التقارير عن مصادر مطلعة على المناقشات قولهم: "الولايات المتحدة وإسرائيل تناقشان إرسال قوات خاصة إلى إيران لتأمين مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب في مرحلة لاحقة من الحرب".ولفت المسؤول إلى أن هناك "تحدٍ عملياتي" بشأن تأمين اليورانيوم الإيراني، قائلًا: "السؤال الأول هو: أين هو؟ والسؤال الثاني هو: كيف نصل إليه وكيف نسيطر عليه فعليًا؟ ثم سيكون القرار بيد الرئيس ووزارة الحرب ووكالة المخابرات المركزية بشأن ما إذا كنا نرغب في نقله فعليًا أو تخفيفه في الموقع".ونقل الموقع عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية أن "هناك مناقشات حول الاستيلاء على جزيرة خرج، وهي محطة إستراتيجية مسؤولة عن نحو 90% من صادرات إيران من النفط الخام".وأضاف الموقع، نقلًا عن مسؤول أمني إسرائيلي، أن ترامب و"فريقه" يدرسون بجدّية إمكانية إرسال قوات خاصة إلى إيران لتنفيذ "مهام محددة".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية "قد تُرسل مستقبلًا إلى إيران، بهدف الاستيلاء على اليورانيوم المخصب في البلاد".وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".ترامب: استسلام إيران قد يحدث عندما لا يبقى أحد ليستسلم.. وخريطة إيران "ستتغير"

https://sarabic.ae/20260307/ترامب-قد-نرسل-قوات-برية-لإيران-للسيطرة-على-اليورانيوم-المخصب-1111205936.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل