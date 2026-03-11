عربي
الحرس الثوري الإيراني يعلن شن الموجة الأعنف والأثقل منذ بداية الحرب
الحرس الثوري الإيراني يعلن شن الموجة الأعنف والأثقل منذ بداية الحرب
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن الموجة 37 من عملية "الوعد الصادق 4" وهي الأعنف والأثقل منذ بداية الحرب حتى الآن وقصف خلالها أهدافا إسرائيلية وأمريكية. 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T04:20+0000
2026-03-11T04:21+0000
إيران
أخبار إيران
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الشرق الأوسط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/02/1110950280_0:0:1387:781_1920x0_80_0_0_4cebee9304d2a98ba5da0b3525eeaaa2.png
وأصدر الحرس الثوري البيان رقم 30، وأوضخ من خلاله أنه استهدف مركزا "هائلا" للاتصالات الفضائية جنوب تل أبيب للمرة الثانية، والمراكز العسكرية في بئر يعقوب والقدس الغربية وحيفا، بالإضافة إلى أهداف أمريكية واسعة في أربيل والقاعدة البحرية الخامسة في المنطقة، لضربات نارية عنيفة من قبل القوات المسلحة الإيرانية.وأشار إلى أن "المرحلة الثالثة من الموجة 37 من عملية "الوعد الصادق 4" نُفذت من قبل الوحدة الصاروخية للقوة البرية لحرس الثورة ضد معاقل الإرهابيين الأمريكيين بإطلاق 4 صواريخ".وصرح بدوره المتحدث باسم القيادة المركزية لخاتم الأنبياء في إيران: "ليخرج قادة الجيش الأمريكي وكيان الاحتلال الإسرائيلي للحظات من مخابئهم وليشهدوا كيف تتقطع أوصال قواتهم تحت زئير صواريخ إيران كاسرة العدو".وأكد الحرس الثوري أن إنجازات هذه العملية الكبرى "تُهدى إلى الروح الطاهرة للقائد المرشد الشهيد علي خامنئي وأرواح جميع القادة الشهداء وجميع الشهداء".وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مقر للجيش الأمريكي في قاعدة "حرير" بإقليم كردستان العراق
أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن الموجة 37 من عملية "الوعد الصادق 4" وهي الأعنف والأثقل منذ بداية الحرب حتى الآن وقصف خلالها أهدافا إسرائيلية وأمريكية.
وأصدر الحرس الثوري البيان رقم 30، وأوضخ من خلاله أنه استهدف مركزا "هائلا" للاتصالات الفضائية جنوب تل أبيب للمرة الثانية، والمراكز العسكرية في بئر يعقوب والقدس الغربية وحيفا، بالإضافة إلى أهداف أمريكية واسعة في أربيل والقاعدة البحرية الخامسة في المنطقة، لضربات نارية عنيفة من قبل القوات المسلحة الإيرانية.
وشدد الحرس في البيان، على أنه سيواصل هجماته الشديدة والمكثفة حتى استسلام العدو التام، و"لن يوقف الحرب إلا بزوال شبح الحرب عن البلاد".
وأشار إلى أن "المرحلة الثالثة من الموجة 37 من عملية "الوعد الصادق 4" نُفذت من قبل الوحدة الصاروخية للقوة البرية لحرس الثورة ضد معاقل الإرهابيين الأمريكيين بإطلاق 4 صواريخ".
وکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة كاظم غريب آبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
الخارجية الإيرانية: وقف الحرب بيد طهران وحدها
أمس, 10:40 GMT
مضيفا أنه تم استهداف قاعدة "عريفجان" الأمريكية بإطلاق صاروخين من قبل الوحدة الصاروخية للقوة البرية لحرس الثورة.
وصرح بدوره المتحدث باسم القيادة المركزية لخاتم الأنبياء في إيران: "ليخرج قادة الجيش الأمريكي وكيان الاحتلال الإسرائيلي للحظات من مخابئهم وليشهدوا كيف تتقطع أوصال قواتهم تحت زئير صواريخ إيران كاسرة العدو".
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
"سنتكوم": القوات الأمريكية دمرت 16 سفينة إيرانية لزرع الألغام قرب مضيق هرمز
00:28 GMT
وأكد الحرس الثوري أن إنجازات هذه العملية الكبرى "تُهدى إلى الروح الطاهرة للقائد المرشد الشهيد علي خامنئي وأرواح جميع القادة الشهداء وجميع الشهداء".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مقر للجيش الأمريكي في قاعدة "حرير" بإقليم كردستان العراق
