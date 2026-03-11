https://sarabic.ae/20260311/وسط-مخاوف-من-أزمة-جديدة-دول-كبرى-تلجأ-للاحتياطيات-النفطية-بسبب-التوتر-في-الشرق-الأوسط-1111355293.html

وسط مخاوف من أزمة جديدة.. دول كبرى تلجأ للاحتياطيات النفطية بسبب التوتر في الشرق الأوسط

وسط مخاوف من أزمة جديدة.. دول كبرى تلجأ للاحتياطيات النفطية بسبب التوتر في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

لا تلوح في الأفق نهاية قريبة للتوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، إذ ما يزال هذا الصراع يلقي بظلاله على الساحة الدولية ويدفع العديد من الدول إلى اتخاذ... 11.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-11T16:54+0000

2026-03-11T16:54+0000

2026-03-11T16:54+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار اليابان

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/08/1059613492_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_830c3a47e85ad7c8fed6c679413d3c25.png

فقد أعلنت اليابان، على سبيل المثال، عن الإفراج عن جزء من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية. وذكرت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي أن "طوكيو ستطرح في السوق كميات تعادل احتياطياتها الخاصة لمدة 15 يوما، إضافة إلى احتياطيات عامة تكفي لنحو شهر".وكان وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، صرح في وقت سابق، أن دول "مجموعة السبع" أرسلت طلبا إلى وكالة الطاقة الدولية لوضع سيناريو لاستخدام احتياطيات النفط في ظل التصعيد بالشرق الأوسط.وفي السياق ذاته، صرح وزير الاقتصاد المجري مارتون ناجي، أمس الثلاثاء، أن بلاده حظرت تصدير النفط والبنزين والديزل، على خلفية ارتفاع الأسعار في أوروبا، جراء التوترات في الشرق الأوسط.وأعلن ناجي عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي: "تحظر الحكومة تصدير النفط الخام والبنزين عيار 95 والديزل، وتتخذ أشد الإجراءات صرامة ضد التجاوزات التجارية".وقال أوربان، يوم الاثنين الماضي، في رسالة مصوّرة نشرها عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: "يجب في عموم أوروبا، إعادة النظر في جميع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي وتعليقها. وقد بادرتُ إلى ذلك في رسالة وجّهتها اليوم إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين".ويوم الجمعة الماضي، صرّح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن إغلاق أوكرانيا لخط "دروجبا" النفطي، ليس إلا "عمل من أعمال قطاع الطرق".في المقابل، يُرجَّح أن ترفض الولايات المتحدة هذه الشروط، مفضلة تصعيد المواجهة إلى مستوى ما يُعرف بـ"الصراع منخفض الحدة"، ولو لفترة محدودة.

https://sarabic.ae/20260310/باريس-مجموعة-السبع-تطالب-وكالة-الطاقة-الدولية-بوضع-سيناريو-لاستخدام-احتياطيات-النفط-1111309935.html

https://sarabic.ae/20260311/بـ400-مليون-برميل-الطاقة-الدولية-توافق-على-أكبر-سحب-من-الاحتياطي-النفطي-1111352452.html

https://sarabic.ae/20260311/إعلام-ألمانيا-تضطر-لسحب-احتياطيات-النفط-بسبب-الصراع-حول-إيران-1111344302.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار اليابان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار اليابان, العالم