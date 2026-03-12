https://sarabic.ae/20260312/-الحرس-الثوري-الإيراني-سنرد-على-أي-هجوم-ضد-بنيتنا-التحتية-بتدمير-منشآت-تخدم-واشنطن--1111421782.html

الحرس الثوري الإيراني: سنرد على أي هجوم ضد بنيتنا التحتية بتدمير منشآت تخدم واشنطن

أعلنت قيادة الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن أي هجوم على البنى التحتية للطاقة والموانئ في إيران سيواجَه بتدمير البنى التحتية للنفط والغاز التي تستفيد... 12.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال الحرس الثوري في بيان: "نحذر الحكومات المعتدية وجميع حلفائها، من أن أي هجوم ولو كان صغيرا على البنية التحتية للطاقة والموانئ في الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيقابله ردنا الموجع والمدمر".وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن في وقت سابق اليوم الخميس، إطلاق الموجة الـ41 من عملية "الوعد الصادق"، مؤكداً أن الهجوم استهدف مواقع في تل أبيب إضافة إلى مواقع أمريكية في المنطقة.وأضاف البيان أن "الموجة شملت أيضاً 10 صواريخ ثقيلة من طراز خرمشهر، وقدر، وخيبر شكن، وفتاح".وأفاد الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، أنه "استهدف اليوم ناقلة نفط أمريكية في مياه الخليج بسبب عدم امتثالها للتحذيرات الإيرانية".وكانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قالت إن الأوضاع الأمنية في السواحل الجنوبية لإيران "مستتبة"، مؤكدة أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة استعداد كامل لمواصلة القتال.وقال المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي، إن "الحرس الثوري الإيراني، وتحديداً قواته البحرية، تسيطر بشكل كامل على الخليج ومضيق هرمز"، مشيرا إلى أن "العمليات الجمركية في محافظة هرمزكان وميناء الشهيد رجائي تسير بشكل طبيعي"، مؤكداً أنه لا توجد أي مشاكل في هذا الصدد.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

