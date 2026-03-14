تغطية مباشرة لليوم الـ14 من الحرب على إيران.. تعطيل "لينكولن" و80 إصابة في الجليل.. صور وفيديو
الرئيسة الفنزويلية بالوكالة تطالب ترامب برفع العقوبات الأمريكية
طلبت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز من دونالد ترامب، الجمعة، رفع العقوبات الأمريكية "التي تؤثر على الشعوب"، خلال مراسم استقبال في كراكاس لوفد من... 14.03.2026, سبوتنيك عربي
وقالت رودريغيز، بعد يوم من إلغاء رحلتها التي كانت مقررة الخميس إلى كولومبيا لأسباب أمنية، إن "الإجراءات القسرية الأحادية ضد شعب فنزويلا تؤثر على شعوب أمريكا اللاتينية".وأضافت: "كما أنها تؤثر على اقتصاد كولومبيا، واقتصاد فنزويلا، وعلى شعوبنا".وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، شنّت الولايات المتحدة هجومًا على فنزويلا احتجزت خلاله الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس. ونُقل الرئيس الفنزويلي وزوجته إلى نيويورك.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مادورو وفلوريس سيُحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات" وتشكيل تهديد، بما في ذلك للولايات المتحدة.في أعقاب احتجاز مادورو، نقلت المحكمة العليا الفنزويلية مؤقتًا مهام رئيس الدولة إلى نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، التي أدت اليمين الدستورية رسميًا كرئيسة بالوكالة في 5 يناير/كانون الثاني. ومنذ ذلك الحين، اتخذت واشنطن وكاراكاس سلسلة من الخطوات لتحسين العلاقات المتوترة بينهما منذ فترة طويلة.
طلبت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز من دونالد ترامب، الجمعة، رفع العقوبات الأمريكية "التي تؤثر على الشعوب"، خلال مراسم استقبال في كراكاس لوفد من الوزراء الكولومبيين.
وقالت رودريغيز، بعد يوم من إلغاء رحلتها التي كانت مقررة الخميس إلى كولومبيا لأسباب أمنية، إن "الإجراءات القسرية الأحادية ضد شعب فنزويلا تؤثر على شعوب أمريكا اللاتينية".
وأضافت: "كما أنها تؤثر على اقتصاد كولومبيا، واقتصاد فنزويلا، وعلى شعوبنا".
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، شنّت الولايات المتحدة هجومًا على فنزويلا احتجزت خلاله الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس. ونُقل الرئيس الفنزويلي وزوجته إلى نيويورك.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مادورو وفلوريس سيُحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات" وتشكيل تهديد، بما في ذلك للولايات المتحدة.
في أعقاب احتجاز مادورو، نقلت المحكمة العليا الفنزويلية مؤقتًا مهام رئيس الدولة إلى نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، التي أدت اليمين الدستورية رسميًا كرئيسة بالوكالة في 5 يناير/كانون الثاني. ومنذ ذلك الحين، اتخذت واشنطن وكاراكاس سلسلة من الخطوات لتحسين العلاقات المتوترة بينهما منذ فترة طويلة.
