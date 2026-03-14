الكرملين: روسيا تواصل الاتصال مع فنزويلا والحوار مستمر
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن موسكو تواصل الاتصال مع كاراكاس، مشيرًا إلى استمرار الحوار بين الجانبين واهتمامهما بالحفاظ على التعاون... 14.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-14T04:30+0000
روسيا
فنزويلا
العالم
https://sarabic.ae/20260224/وزارة-التنمية-الاقتصادية-الروسية-تعلن-عن-إمكانية-استئناف-الرحلات-السياحية-إلى-فنزويلا-1110711892.html
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن موسكو تواصل الاتصال مع كاراكاس، مشيرًا إلى استمرار الحوار بين الجانبين واهتمامهما بالحفاظ على التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "نحن على اتصال (مع كاراكاس)، ونجري حوارًا، وما نزال مهتمين بالتعاون الاقتصادي".
وتابع: "مشاريع التعاون ما تزال مطروحة على جدول الأعمال".
وفي وقت سابق، صرح بيسكوف لـ"سبوتنيك"، أن فنزويلا ما تزال دولة صديقة لروسيا.
وفي الـ3 من يناير/ كانون الثاني الماضي، شنّت الولايات المتحدة هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
وتزعم السلطات الأمريكية أنهما مرتبطان بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" ويشكلان تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وعُقدت أول جلسة محاكمة في نيويورك، حيث نفى مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما.
وعقب العملية، طلبت كاراكاس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، فيما كلفت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، بتولي مهام رئاسة الدولة بشكل مؤقت.