رئيس الوزراء العراقي: الوضع الأمني في المنطقة يزداد سوءا بسبب استمرار العمليات العسكرية

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن "قرار الحرب هو من اختصاص الدولة ومؤسساتها الرسمية"، محذراً من أن استهداف مقار البعثات الدبلوماسية... 14.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-14T20:45+0000

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن "السوداني استقبل عدداً من رجال الدين وشاركهم مأدبة إفطار شهر رمضان"، مشيدا بدور رجال الدين ومواقفهم في مواجهة الأفكار المتطرفة وحماية المجتمع والدولة.وأكد السوداني، أن "العراق يمر بمرحلة مليئة بالتحديات تعمل الحكومة على تجاوزها بالتنسيق مع مختلف الجهات"، موضحا أن اتساع رقعة الحرب في المنطقة يضع الجميع أمام مخاطر متزايدة، لما قد تسببه من تهديد لمشاريع البنية التحتية وتعطيل إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد.وأشار رئيس الوزراء العراقي، إلى أن الوضع الأمني الإقليمي يزداد تعقيداً مع استمرار العمليات العسكرية، مؤكداً أن الحكومة ستواصل ملاحقة كل من يثبت تورطه في استهداف البعثات الدبلوماسية أو قوات التحالف.وأكد السوداني أن من واجب الدولة احتكار السلاح ووسائل القوة وفق القانون، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت في إحباط العديد من العمليات التي كانت تستهدف مواقع اقتصادية وبعثات دبلوماسية.وأضاف أن العراق يبذل جهوداً مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف الحرب الدائرة في المنطقة، إلى جانب التواصل مع الدول العربية، لافتا إلى أن التصعيد الإسرائيلي في لبنان وما نتج عنه من نزوح نحو 900 ألف لبناني زاد من حدة التوتر في المنطقة.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

