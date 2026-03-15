إسبانيا تعيد تمركز قواتها في العراق مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

إسبانيا تعيد تمركز قواتها في العراق مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية، يوم الأحد، عن نقل قواتها المتمركزة في العراق مؤقتًا، وذلك في ظل تدهور الوضع الأمني ​​في الشرق الأوسط.

2026-03-15T16:32+0000

2026-03-15T16:32+0000

2026-03-15T16:32+0000

وقالت الوزارة في بيان لها: "نظرًا لتدهور الوضع الأمني ​​واستحالة مواصلة تنفيذ المهام الموكلة إليها، تقوم إسبانيا بنقل أفراد مجموعة العمليات الخاصة بالتنسيق مع السلطات العراقية". وأكدت الوزارة أن جميع القوات الإسبانية موجودة بالفعل "في مواقع آمنة"، دون تحديد مواقعها الجديدة.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.وزير الخارجية الإسباني يدعو الاتحاد الأوروبي لاستخدام أدواته ضد الانتهاكات الإسرائيليةطهران تحذر من مؤامرة لافتعال حادثة شبيهة بـ11 سبتمبر واتهام إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, اسبانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, أخبار ايران اليوم, الحرب