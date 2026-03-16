خبير يوضح لـ"سبوتنيك" جدوى المسارات البديلة لتصدير النفط السعودي عبر البحر الأحمر

خبير يوضح لـ"سبوتنيك" جدوى المسارات البديلة لتصدير النفط السعودي عبر البحر الأحمر

أكد الخبير النفطي الدولي، كبير مستشاري وزير البترول السعودي السابق، الدكتور محمد سرور الصبان، أن معظم صادرات النفط السعودية في الوقت الراهن تذهب عبر الموانئ... 16.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-16T17:44+0000

2026-03-16T17:44+0000

2026-03-16T17:44+0000

وأضاف الصبان في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن تأثر المملكة العربية السعودية بشأن مضيق هرمز وباب المندب سيكون بنسبة بسيطة، نظرا لأن اتجاه الصادرات النفطية السعودية في المقام الأول نحو البحر المتوسط، مشيرا إلى أن القلق الذي تعيشه أسواق النفط هذه الأيام كبير جدا، خاصة في ظل تهديد الإدارة الأمريكية بضرب جزيرة خرج التي تصدر منها إيران معظم بترولها، علاوة على عدم ممانعة بعض الدول لطلب البيت الأبيض بأن تسهم في حماية السفن التي تمر عبر مضيق هرمز.وتابع الصبان، تلك الأوضاع المضطربة بكل تأكيد تجلب مزيدًا من التخوفات وعدم الاستقرار في سوق النفط العالمي، لافتا إلى أن الحل السريع لتلافي كل تلك المشاكل الاقتصادية في دول العالم، هو إيقاف الحرب بكل سرعة ممكنة.وتوقع الصبان، أن تشهد أسواق النفط العالمية مزيدًا من الاضطرابات، طالما بقيت إدارة البيت الأبيض تقدم النصائح هنا وهناك ولا تقوم بتنفيذها ومستمرة في الحرب، لا شك أن أسعار النفط سوف ترتفع أكثر في الفترة القادمة، هذا الارتفاع سوف يؤثر بشكل كبير على اقتصاديات دول العالم، وسوف تكون لها تداعيات أيضا على معدلات التضخم والفائدة وقد يقود إلى ركود كبير يضرب الاقتصاد العالمي، هذا ما لا يريده أي أحد.وأشار الخبير الدولي، إلى أنه، يمكن أن يصل سعر برميل النفط إلى 150 دولارًا في الفترة القادمة إذا ما استمرت الحرب من دون حلول، لكن لا أتفق مع بعض التحليلات التي تقول أن برميل النفط يمكن أن يصل إلى 200 دولار وربما يتجاوز هذا الرقم، ومع هذا لا نعلم جميعًا ما الذي تخطط له إدارة الرئيس الأمريكي ترامب للمرحلة القادمة، فكل هدف جديد للولايات المتحدة في المنطقة يشعل الاقتصاد العالمي، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يوقف الضربات ضد إيران في الفترة القادمة.هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، بضرب البنية التحتية النفطية في جزيرة "خرج" الإيرانية، "إذا تمت إعاقة حرية الملاحة في مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية "دمرت كل هدف عسكري في الجزيرة"، على حد قوله.وقال ترامب في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "قبل لحظات، وبناءً على توجيهاتي، نفذت القيادة المركزية للولايات المتحدة إحدى أقوى غارات القصف في تاريخ الشرق الأوسط، ودمرت بالكامل كل الأهداف العسكرية في جوهرة التاج الإيرانية، جزيرة "خرج". أسلحتنا هي الأقوى والأكثر تطورًا التي عرفها العالم على الإطلاق".وتابع الرئيس الأمريكي: "خلال ولايتي الأولى، وكذلك الآن، أعدت بناء جيشنا ليصبح القوة الأكثر فتكًا وقوة وفاعلية بفارق كبير في أي مكان في العالم. لا تملك إيران أي قدرة على الدفاع عن أي هدف نريد مهاجمته، ولا يمكنها أن تفعل شيئًا حيال ذلك. لن تمتلك إيران أبدًا سلاحًا نوويًا، ولن تكون لديها القدرة على تهديد الولايات المتحدة الأمريكية أو الشرق الأوسط أو العالم. سيكون من الحكمة أن يضع الجيش الإيراني وكل من يشارك في هذا النظام الإرهابي أسلحتهم، وأن ينقذوا ما تبقى من بلادهم، وهو ليس بالكثير"، وفق تعبيره.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

أحمد عبد الوهاب

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

حصري, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم