خبير يوضح لـ"سبوتنيك" جدوى المسارات البديلة لتصدير النفط السعودي عبر البحر الأحمر

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:18 GMT
9 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
09:27 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
10:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
14:50 GMT
10 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
15:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:00 GMT
17 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:47 GMT
16 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:33 GMT
21 د
عالم سبوتنيك
أمريكا وإيران ترفضان وقف إطلاق النار.. ومصر تبذل جهودا لخفض التصعيد
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
من التفاوض إلى التشدد: كيف يغير مجتبى خامنئي موازين الصراع بين طهران وواشنطن؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:45 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:30 GMT
21 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إيران لن توقف إطلاق النار إلا إذا رأت مصلحة لها في ذلك
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
جنرال: واشنطن في مأزق استراتيجي فإما التصعيد الكبير أو البحث عن مخرج سياسي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير يوضح لـ"سبوتنيك" جدوى المسارات البديلة لتصدير النفط السعودي عبر البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أكد الخبير النفطي الدولي، كبير مستشاري وزير البترول السعودي السابق، الدكتور محمد سرور الصبان، أن معظم صادرات النفط السعودية في الوقت الراهن تذهب عبر الموانئ... 16.03.2026, سبوتنيك عربي
حصري
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
أحمد عبد الوهاب
الخبير النفطي الدولي، كبير مستشاري وزير البترول السعودي السابق، د. محمد سرور الصبان 2026
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
حصري
أكد الخبير النفطي الدولي، كبير مستشاري وزير البترول السعودي السابق، الدكتور محمد سرور الصبان، أن معظم صادرات النفط السعودية في الوقت الراهن تذهب عبر الموانئ السعودية على البحر الأحمر، من ميناء ينبع السعودي باتجاه البحر المتوسط، هذا هو هدف تلك الصادرات باتجاه أوروبا وغيرها.
وأضاف الصبان في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن تأثر المملكة العربية السعودية بشأن مضيق هرمز وباب المندب سيكون بنسبة بسيطة، نظرا لأن اتجاه الصادرات النفطية السعودية في المقام الأول نحو البحر المتوسط، مشيرا إلى أن القلق الذي تعيشه أسواق النفط هذه الأيام كبير جدا، خاصة في ظل تهديد الإدارة الأمريكية بضرب جزيرة خرج التي تصدر منها إيران معظم بترولها، علاوة على عدم ممانعة بعض الدول لطلب البيت الأبيض بأن تسهم في حماية السفن التي تمر عبر مضيق هرمز.
موسكو تحذر من تداعيات اقتصادية عالمية لمغامرة أمريكا وإسرائيل في إيران
وتابع الصبان، تلك الأوضاع المضطربة بكل تأكيد تجلب مزيدًا من التخوفات وعدم الاستقرار في سوق النفط العالمي، لافتا إلى أن الحل السريع لتلافي كل تلك المشاكل الاقتصادية في دول العالم، هو إيقاف الحرب بكل سرعة ممكنة.
وقال الخبير الدولي، ليس هناك رسوم رسمية فرضها "أنصار الله" اليمنية على السفن التي تمر عبر باب المندب ولم نسمع بهذا، ومع هذا فإن المملكة العربية السعودية لا تعول كثيرا على تلك الممرات ولديها بدائل جاهزة عبر البحر الأبيض المتوسط، تجعلها تصل إلى جميع الدول الأوروبية وغيرها من الأسواق، صحيح أن باب المندب يقصر المسافة لخروج بعض صادرات النفط السعودية للوصول إلى الهند وغيرها، لكن ليس هو الأساس في عمليات تصدير النفط السعودي.
وتوقع الصبان، أن تشهد أسواق النفط العالمية مزيدًا من الاضطرابات، طالما بقيت إدارة البيت الأبيض تقدم النصائح هنا وهناك ولا تقوم بتنفيذها ومستمرة في الحرب، لا شك أن أسعار النفط سوف ترتفع أكثر في الفترة القادمة، هذا الارتفاع سوف يؤثر بشكل كبير على اقتصاديات دول العالم، وسوف تكون لها تداعيات أيضا على معدلات التضخم والفائدة وقد يقود إلى ركود كبير يضرب الاقتصاد العالمي، هذا ما لا يريده أي أحد.
ترامب: إيران تريد عقد اتفاق لكنها ليست جاهزة
وأشار الخبير الدولي، إلى أنه، يمكن أن يصل سعر برميل النفط إلى 150 دولارًا في الفترة القادمة إذا ما استمرت الحرب من دون حلول، لكن لا أتفق مع بعض التحليلات التي تقول أن برميل النفط يمكن أن يصل إلى 200 دولار وربما يتجاوز هذا الرقم، ومع هذا لا نعلم جميعًا ما الذي تخطط له إدارة الرئيس الأمريكي ترامب للمرحلة القادمة، فكل هدف جديد للولايات المتحدة في المنطقة يشعل الاقتصاد العالمي، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يوقف الضربات ضد إيران في الفترة القادمة.
وحول استفادة الشركات الأمريكية من تلك الحرب، يقول الصبان، أؤيد الآراء التي تتحدث عن أن الشركات الأمريكية هي المستفيد الأول، هذا يعود إلى أن تلك الشركات لها باع طويل في الأسواق العالمية، بالتالي ارتفاع الأسعار يؤدي إلى استفادتها وبشكل كبير، كذلك الدول المنتجة تستفيد من ارتفاع سعر برميل النفط، لكن هذه مشكلة عالمية كبيرة، ولا بد للعالم أن يقف أمام إدارة البيت الأبيض بأنها تسير في الاتجاه الخطأ وأن استمرارها في هذا التوجه قد يقود إلى حرب عالمية ثالثة.
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، بضرب البنية التحتية النفطية في جزيرة "خرج" الإيرانية، "إذا تمت إعاقة حرية الملاحة في مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية "دمرت كل هدف عسكري في الجزيرة"، على حد قوله.
لاريجاني: لم تقف أي دولة إسلامية إلى جانب إيران.. والشعب الإيراني تمكن من ردع المعتدي
وقال ترامب في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "قبل لحظات، وبناءً على توجيهاتي، نفذت القيادة المركزية للولايات المتحدة إحدى أقوى غارات القصف في تاريخ الشرق الأوسط، ودمرت بالكامل كل الأهداف العسكرية في جوهرة التاج الإيرانية، جزيرة "خرج". أسلحتنا هي الأقوى والأكثر تطورًا التي عرفها العالم على الإطلاق".
وأضاف: "اخترت عدم تدمير البنية التحتية النفطية في الجزيرة. ومع ذلك، إذا قامت إيران، أو أي طرف آخر، بأي عمل يعرقل المرور الحر والآمن للسفن عبر مضيق هرمز، فسأعيد النظر فورًا في هذا القرار".
وتابع الرئيس الأمريكي: "خلال ولايتي الأولى، وكذلك الآن، أعدت بناء جيشنا ليصبح القوة الأكثر فتكًا وقوة وفاعلية بفارق كبير في أي مكان في العالم. لا تملك إيران أي قدرة على الدفاع عن أي هدف نريد مهاجمته، ولا يمكنها أن تفعل شيئًا حيال ذلك. لن تمتلك إيران أبدًا سلاحًا نوويًا، ولن تكون لديها القدرة على تهديد الولايات المتحدة الأمريكية أو الشرق الأوسط أو العالم. سيكون من الحكمة أن يضع الجيش الإيراني وكل من يشارك في هذا النظام الإرهابي أسلحتهم، وأن ينقذوا ما تبقى من بلادهم، وهو ليس بالكثير"، وفق تعبيره.
خبير سياسي: ترامب عزل نفسه بحربه على إيران
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
