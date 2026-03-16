https://sarabic.ae/20260316/زيارة-عسكرية-روسية-إلى-الجزائر-تعزز-التنسيق-البحري-بين-البلدين-1111550602.html

زيارة عسكرية روسية إلى الجزائر تعزز التنسيق البحري بين البلدين

سبوتنيك عربي

في إطار التعاون العسكري والبحري بين الجزائر وروسيا، رست 4 سفن حربية تابعة للبحرية الروسية، الأسبوع الماضي، في ميناء الجزائر، في زيارة تعاون عسكري مدتها 4 أيام،... 16.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-16T12:52+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/10/1111549857_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_58a77a5a597745d8dc112f2e3660ac34.jpg

ويؤكد خبراء عسكريون أن التعاون البحري بين البلدين لا يقتصر على الزيارات البروتوكولية، بل يشمل برامج تدريبية مشتركة وتمارين بحرية تهدف إلى رفع جاهزية القوات وتعزيز القدرة على التعامل مع التحديات الأمنية المختلفة، مثل مكافحة القرصنة والتهريب وتأمين الممرات البحرية.وأضاف الخبير الجزائري: "مثل هذه الزيارة تدخل ضمن البرامج السنوية المتفق عليها بين البلدين، بما فيها من مشاورات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجيشين، وتباحث مستقبل تعزيز هذا التعاون بين البحريتين الجزائرية والروسية".وشدد على أن "هذه الزيارات تسمح للجانب الروسي التعرف أكثر على البحرية الجزائرية في جوانبها التاريخية والثقافية العريقة، بالإضافة إلى سبل تعزيز التكوين العملياتي الميداني".وأكد الخبير في التنمية وشؤون التعاون محمد أمقران عبدلي، "أهمية التعاون المشترك بين البلدين بالنظر للتأزم، الذي تعيشه الساحة الدولية، خاصة الحرب على إيران وصعوبة التحرك في المضائق، ما يبرز ضرورة وضع إستراتيجية مهمة لحفظ السلام والاقتصاد العالمي"، مشيرًا إلى "إصرار أطراف النزاع في المنطقة، على تأمين البواخر النفطية وتأمين المرور والتنسيق لحماية وسلامة المنشات البحرية".وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأنه "وفي إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري الجزائري - الروسي، لحساب سنة 2026، رست بميناء الجزائر، مجموعة سفن تابعة لأسطول الشمال الروسي، مكونة من السفينة المضادة للغواصات "سيفيرومورسك" وناقلة النفط "كاما"، في توقف يدوم 4 أيام". الجزائر وروسيا تعززان أمنهما البحريمن جهته، أشار الخبير العسكري أحمد ميزاب، في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى "دينامكية متواصلة لتعزيز التعاون العسكري البحري بين البلدين، الذي يقوم على تبادل الخبرات والتنسيق في مجالات التدريب والجاهزية العملياتية".وختم ميزاب حديثه بالقول: "أفق التعاون البحري بين الجزائر وروسيا، مرشح لمزيد من التطور في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في الفضاءات البحرية، الأمر الذي يجعل من التنسيق العسكري عاملًا أساسيًا في تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي".

https://sarabic.ae/20260310/العيون-تتجه-إلى-روسيا-والجزائر-كيف-غير-التصعيد-في-الشرق-الأوسط-خريطة-الـهيليوم-العالمية؟---1111288533.html

https://sarabic.ae/20260208/تبون-يشيد-بعلاقات-الجزائر-الجيدة-مع-روسيا-ومختلف-الدول-1110129637.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

جهيدة رمضاني

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

