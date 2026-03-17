إغلاق الأقصى وكنيسة القيامة وسط قيود إسرائيلية مشددة على حرية العبادة في القدس

سبوتنيك عربي

تتعرض دور العبادة في فلسطين، سواء الإسلامية أو المسيحية، لسلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف حرية العبادة والمقدسات الدينية. 17.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-17T23:07+0000

وتشمل هذه الانتهاكات الإغلاق القسري للمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، ومنع المصلين من أداء شعائرهم الدينية، وفرض قيود مشددة على دخول موظفي الأوقاف والكهنة، بالإضافة إلى الاعتداءات على الأماكن المقدسة ومحيطها، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.وقالت مصادر صحفية إن القوات الإسرائيلية مددت إغلاق الأقصى حتى نهاية عيد الفطر، ومنعت دخول أكثر من 25 موظفاً من موظفي الأوقاف الإسلامية في الفترة الواحدة.ووفقا لقتارير إعلامية، فقد أغلقت إسرائيل كنيسة القيامة في القدس إلى أجل غير مسمى، لأول مرة في التاريخ، ما أدى إلى إلغاء قداسات أسبوع الآلام وعيد الفصح والصلوات اليومية، ومنع الكهنة من أداء طقوسهم. وأوضحت أن إسرائيل بررت الإغلاق بـ"مخاوف أمنية".وقال مصدر فلسطيني إن "الاحتلال سيستمر في إغلاق المسجد الأقصى خلال عيد الفطر، مما يحرم عشرات آلاف الفلسطينيين من أداء صلاة العيد". وأشار إلى أن "الإغلاق جاء ضمن تمديد تعليمات حالة الطوارئ، التي أعلنتها الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وهو ما يعد تجاوزا لصلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية"، بحسب وسائل إعلام عربية.وأضاف أن "هذا الإغلاق يؤثر أيضا على المسيحيين الذين يحتفلون بعيد الفصح، في حدث استثنائي يتكرر للسنة الثالثة".وقد أدى الفلسطينيون صلواتهم منذ أكثر من أسبوع في أقرب نقطة يمكن الوصول إليها حول المسجد الأقصى والبلدة القديمة، في حين يواجه المسيحيون صعوبات مماثلة لأداء طقوس الصوم الأربعيني واحتفالات عيد الفصح المجيد.وفي تطور دبلوماسي، أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالا هاتفيا مع بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، تم خلاله بحث آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات وإغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة. كما تناول النقاش الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة، والصراع في الشرق الأوسط، ودعم دولة فلسطين لمبادرات وقف الحرب والعمل على السلام في المنطقة.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

