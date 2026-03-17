برلماني جزائري لـ"سبوتنيك": التطبيع مع إسرائيل يسهل عملية الاختراق الأمني لخدمة الحرب

أكد النائب الجزائري عن حركة "مجتمع السلم" وعضو لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية الإيرانية، موسى خرفي، أن الحرب الأمريكية على إيران وتداعياتها على الخليج...

وقال خرفي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "يجب الإشارة إلى أن الحديث اليوم في الأوساط السياسية والإستراتيجية في الجزائر، يدور حول احتمال ممارسة إسرائيل ضغوطًا على بعض الدول العربية التي دخلت مسار التطبيع، بهدف توسيع التعاون الأمني والاستخباراتي معها، وربما يدفع دول أخرى نحو نفس المسار". وأشار خرفي كمثال إلى "لبنان وما يعانيه خلال السنوات الأخيرة"، وأكد أن "الوضع يعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة، حيث كشفت عن اختراقات استخباراتية عميقة، تمكّنت من الوصول إلى مستويات حساسة داخل البنية الأمنية والعسكرية، وصولًا إلى عمليات اغتيال شخصيات بارزة كالسيد حسن نصر الله، إضافة إلى عمليات تجسس وتقنيات اختراق متطورة جدا". ولفت خرفي، إلى " ما بات يعرف بعمليات الاختراق السيبراني والتكنولوجي المتقدمة، كالهجمات عبر أجهزة الاتصال أو البرمجيات الخبيثة، والتي أصبحت جزءًا من حروب الظل في المنطقة". وختم النائب الجزائري بالقول: "المشكلة الأساسية تكمن في أن بعض الدول العربية ما تزال تراهن على فكرة "السلام الدائم" مع إسرائيل ، في حين أن التجارب التاريخية تثبت أن هذا الكيان لا ينظر إلى المنطقة إلا من زاوية الأمن القومي الإسرائيلي، ويصنف معظم الدول العربية ضمن دائرة التهديد الاستراتيجي، وهو ما يستدعي قدرًا أكبر من اليقظة والتنسيق العربي لحماية الأمن القومي للدول وشعوب المنطقة".

جهيدة رمضاني

