https://sarabic.ae/20260317/وزير-الخارجية-المصري-نتضامن-بشكل-كامل-مع-دول-الخليج-ونحذر-من-انزلاق-الإقليم-نحو-فوضى-شاملة--1111596990.html

وزير الخارجية المصري: نتضامن بشكل كامل مع دول الخليج ونحذر من انزلاق الإقليم نحو فوضى شاملة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن المنطقة تقف على حافة الانفجار، مشدداً على وقوف مصر إلى جانب دول الخليج "قلباً وقالباً" قولاً وفعلاً، في ظل تصاعد...

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار إيران

مصر

البحرين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1d/1108686582_0:0:1239:697_1920x0_80_0_0_170694059d75623f767ad39dd7df236b.jpg

وخلال لقاء مع عدد من الصحفيين والإعلاميين في النادي الدبلوماسي بوسط القاهرة، استعرض عبد العاطي نتائج جولته الخليجية الأخيرة وزيارته إلى الأردن، موضحاً أن التحركات المصرية تهدف إلى تأكيد الدعم الكامل للأشقاء في الخليج في مواجهة ما وصفه بـ"الاعتداءات السافرة"، وفقا لما ذكره موقع "اليوم السابع" الإخباري المصري. وكشف عن وجود تنسيق يومي ومكثف بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الأردن والعراق، بهدف الدفع نحو استصدار قرار دولي يدين هذه الاعتداءات، مشيراً إلى جهود مصرية واسعة مع القوى الكبرى لضمان دعم إقليمي ودولي للقرار. وأشار وزير الخارجية إلى استمرار الاتصالات المصرية مع قادة دول الخليج والدول العربية، مؤكداً ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات واحتواء التصعيد، إلى جانب تنسيق مكثف مع الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع لوقف التدهور. وحذر عبد العاطي من اتساع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة نحو "فوضى شاملة وعارمة"، مشدداً على أن الأولوية الحالية تتمثل في وقف الحرب وترتيب الأوضاع الأمنية في المرحلة المقبلة، مع التنبيه إلى خطورة الشائعات التي تستهدف العلاقات بين مصر والدول العربية. وفي سياق متصل، أشار إلى تأجيل زيارته لكل من الكويت والبحرين بسبب إغلاق المجال الجوي، لافتاً إلى أن المنطقة تواجه أزمات متزامنة، من بينها الوضع في السودان وتطورات القضية الفلسطينية. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين. وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

