وزير الخارجية المصري: نتضامن بشكل كامل مع دول الخليج ونحذر من انزلاق الإقليم نحو فوضى شاملة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:45 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:30 GMT
21 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إيران لن توقف إطلاق النار إلا إذا رأت مصلحة لها في ذلك
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
جنرال: واشنطن في مأزق استراتيجي فإما التصعيد الكبير أو البحث عن مخرج سياسي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260317/وزير-الخارجية-المصري-نتضامن-بشكل-كامل-مع-دول-الخليج-ونحذر-من-انزلاق-الإقليم-نحو-فوضى-شاملة--1111596990.html
وزير الخارجية المصري: نتضامن بشكل كامل مع دول الخليج ونحذر من انزلاق الإقليم نحو فوضى شاملة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن المنطقة تقف على حافة الانفجار، مشدداً على وقوف مصر إلى جانب دول الخليج "قلباً وقالباً" قولاً وفعلاً، في ظل تصاعد... 17.03.2026, سبوتنيك عربي
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران
مصر
البحرين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1d/1108686582_0:0:1239:697_1920x0_80_0_0_170694059d75623f767ad39dd7df236b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1d/1108686582_78:0:1205:845_1920x0_80_0_0_a1bd84055b5c2841e45bfe3513d39b90.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairs
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2026
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairs
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن المنطقة تقف على حافة الانفجار، مشدداً على وقوف مصر إلى جانب دول الخليج "قلباً وقالباً" قولاً وفعلاً، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
وخلال لقاء مع عدد من الصحفيين والإعلاميين في النادي الدبلوماسي بوسط القاهرة، استعرض عبد العاطي نتائج جولته الخليجية الأخيرة وزيارته إلى الأردن، موضحاً أن التحركات المصرية تهدف إلى تأكيد الدعم الكامل للأشقاء في الخليج في مواجهة ما وصفه بـ"الاعتداءات السافرة"، وفقا لما ذكره موقع "اليوم السابع" الإخباري المصري.
وكشف عن وجود تنسيق يومي ومكثف بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الأردن والعراق، بهدف الدفع نحو استصدار قرار دولي يدين هذه الاعتداءات، مشيراً إلى جهود مصرية واسعة مع القوى الكبرى لضمان دعم إقليمي ودولي للقرار.

وأوضح أن القاهرة أجرت مشاورات مع روسيا والصين لتفادي استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار الأممي، مؤكداً أن الهدف كان تجنب سيناريو "كارثي" يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأشار وزير الخارجية إلى استمرار الاتصالات المصرية مع قادة دول الخليج والدول العربية، مؤكداً ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات واحتواء التصعيد، إلى جانب تنسيق مكثف مع الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع لوقف التدهور.
وحذر عبد العاطي من اتساع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة نحو "فوضى شاملة وعارمة"، مشدداً على أن الأولوية الحالية تتمثل في وقف الحرب وترتيب الأوضاع الأمنية في المرحلة المقبلة، مع التنبيه إلى خطورة الشائعات التي تستهدف العلاقات بين مصر والدول العربية.
كما جدد إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية على دول الخليج منذ بدايتها، واصفاً إياها بأنها "سافرة وغير مبررة".
وفي سياق متصل، أشار إلى تأجيل زيارته لكل من الكويت والبحرين بسبب إغلاق المجال الجوي، لافتاً إلى أن المنطقة تواجه أزمات متزامنة، من بينها الوضع في السودان وتطورات القضية الفلسطينية.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала