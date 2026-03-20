الرئيس الصربي: قد تكون الحرب العالمية الثالثة "قد بدأت بالفعل"
اعتبر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم السبت، أنه سيكون من الصعب منع اندلاع حرب عالمية ثالثة، مشيرًا إلى أنها ربما بدأت بالفعل.
2026-03-20T22:48+0000
https://sarabic.ae/20260320/ترامب-لا-أرغب-في-وقف-إطلاق-النار-مع-إيران-1111739745.html
22:47 GMT 20.03.2026 (تم التحديث: 22:48 GMT 20.03.2026)
اعتبر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم السبت، أنه سيكون من الصعب منع اندلاع حرب عالمية ثالثة، مشيرًا إلى أنها ربما بدأت بالفعل.
وقال فوتشيتش في مقابلة مع صحيفة Berliner Zeitung الألمانية: "سيكون من الصعب منع الحرب العالمية الثالثة. وربما تكون قد بدأت بالفعل — لكننا لا نتحدث عن ذلك رسميًا بعد".
وأشار الرئيس الصربي إلى أن الصراع على النفط والغاز والمعادن والموارد الطبيعية والمعادن النادرة قد بدأ منذ وقت طويل.
وأضاف: "إذا نظرنا إلى الحربين العالميتين الأولى والثانية، يمكننا أن نفهم أنهما بدأتا في الأصل بصراعات إقليمية. وبعد ذلك فقط تشكلت تحالفات عسكرية وسياسية كبيرة انتهت في النهاية إلى مواجهات مباشرة".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".