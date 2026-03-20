https://sarabic.ae/20260320/الرئيس-الصربي-قد-تكون-الحرب-العالمية-الثالثة-قد-بدأت-بالفعل-1111747668.html

الرئيس الصربي: قد تكون الحرب العالمية الثالثة "قد بدأت بالفعل"

اعتبر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم السبت، أنه سيكون من الصعب منع اندلاع حرب عالمية ثالثة، مشيرًا إلى أنها ربما بدأت بالفعل.

2026-03-20T22:47+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

صربيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/1d/1077561177_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_28c61b96b3df1657097a3f2063e3b314.jpg

وقال فوتشيتش في مقابلة مع صحيفة Berliner Zeitung الألمانية: "سيكون من الصعب منع الحرب العالمية الثالثة. وربما تكون قد بدأت بالفعل — لكننا لا نتحدث عن ذلك رسميًا بعد".وأشار الرئيس الصربي إلى أن الصراع على النفط والغاز والمعادن والموارد الطبيعية والمعادن النادرة قد بدأ منذ وقت طويل.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

https://sarabic.ae/20260320/ترامب-لا-أرغب-في-وقف-إطلاق-النار-مع-إيران-1111739745.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, صربيا