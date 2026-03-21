فيدان: دول الخليج توجه "إنذارا نهائيا" لإيران
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، بأن دول الخليج العربية وجهت "إنذاراً نهائياً" لإيران بشأن الضربات التي استهدفت أراضيها. 21.03.2026, سبوتنيك عربي
اسطنبول - سبوتنيك. قام فيدان بجولة في المنطقة هذا الأسبوع، وحضر يوم الخميس اجتماعاً مع وزراء خارجية 11 دولة، من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت والأردن.ونقلت قناة "تي آر تي هابر" عن فيدان قوله: "تتعرض دول الخليج حاليا لهجمات مكثفة. وتتساءل هذه الدول عن سبب استهداف إيران لأراضيها، مؤكدةً عدم صلتها بهذه الحرب. وتؤكد أن هذه الهجمات غير مبررة، وأن عليها الرد. ومنذ البداية، صرّحت هذه الدول بأن مجالها الجوي وقواعدها على أراضيها لن تُستخدم لمهاجمة إيران".
اسطنبول - سبوتنيك. قام فيدان بجولة في المنطقة هذا الأسبوع، وحضر يوم الخميس اجتماعاً مع وزراء خارجية 11 دولة، من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت والأردن.
ونقلت قناة "تي آر تي هابر" عن فيدان قوله: "تتعرض دول الخليج حاليا لهجمات مكثفة. وتتساءل هذه الدول عن سبب استهداف إيران لأراضيها، مؤكدةً عدم صلتها بهذه الحرب. وتؤكد أن هذه الهجمات غير مبررة، وأن عليها الرد. ومنذ البداية، صرّحت هذه الدول بأن مجالها الجوي وقواعدها على أراضيها لن تُستخدم لمهاجمة إيران".
وأضاف: "تقول دول الخليج العربية إنها ستضطر إلى اتخاذ إجراءات انتقامية إذا استمر الوضع الحالي فيما يتعلق بالضربات. وفي الاجتماع الأخير (في الرياض)، وجهت هذه الدول إنذاراً نهائياً بشأن هذه المسألة". ووفقاً له، فقد ازدادت المخاطر؛ فأنقرة لا تريد أن تنجر المنطقة بأكملها إلى حرب طويلة الأمد، لذا فهي تواصل إعداد أساس دبلوماسي للتسوية.
وتؤكد إيران من جهتها مرارا أنها تستهدف فقط القواعد الأمريكية في المنطقة.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".