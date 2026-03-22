اقتصادي عماني لـ"سبوتنيك": موسكو ومسقط تدشنان مرحلة جديدة من التكامل الاستراتيجي

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
15:03 GMT
8 د
من الملعب
أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين السنغال والمغرب.. وأهداف لا تتوقف في ليالي أبطال أوروبا!
15:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
15:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
16:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
17:00 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:02 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
17:08 GMT
30 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
17:38 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
وسط تحذيرات إيرانية، ترامب يدرس السيطرة على جزيرة خارك لإجبار إيران على فتح مضيق هرمز
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تتضرر العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد هجوم ترامب على حلفاؤه في الناتو
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
19:31 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:31 GMT
10 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:42 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
10:54 GMT
6 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
14:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
15:00 GMT
21 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:21 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
15:50 GMT
11 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:50 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تتضرر العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد هجوم ترامب على حلفاؤه في الناتو
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تدرس إنهاء عملياتها ضد إيران.. القوات الإيرانية تستهدف ديمونا وعراد
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
مواجهة كبرى؟ خبير يكشف متى ستتدخل روسيا لحماية إيران
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20260322/اقتصادي-عماني-لـسبوتنيك-موسكو-ومسقط-تدشنان-مرحلة-جديدة-من-التكامل-الاستراتيجي-1111795370.html
اقتصادي عماني لـ"سبوتنيك": موسكو ومسقط تدشنان مرحلة جديدة من التكامل الاستراتيجي
سبوتنيك عربي
أكد المحلل الاقتصادي العماني، مصطفى سلمان، أن التوقيت الحالي يفرض حاجة ملحة لتوسيع آفاق التعاون بين روسيا والسلطنة في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية،... 22.03.2026, سبوتنيك عربي
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
سلطنة عمان
أخبار العالم الآن
العالم العربي
وقال في حديثه مع "سبوتنيك"، إن هذه الزيارات المتبادلة بين البلدين تعكس بوضوح الثقة الدولية المتنامية في مكانة سلطنة عُمان كبيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وكجسر تواصل اقتصادي حيوي يربط بين الشرق والغرب.وأوضح سلمان أن مجالات التعاون المطروحة على طاولة النقاش تشمل قطاعات حيوية واستراتيجية، وفي مقدمتها الطاقة التقليدية والمتجددة، والموانئ والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والصناعات التعدينية، فضلا عن تعزيز التعاون المالي والاستثماري.ولفت إلى أن هناك إمكانيات واعدة لاستخدام الموانئ العمانية، وعلى رأسها ميناء الدقم، كمحطات عبور رئيسية (ترانزيت) للتجارة الروسية المتجهة إلى الأسواق الناشئة في قارتي آسيا وأفريقيا، مما يعزز من كفاءة سلاسل التوريد الروسية عبر ممر بحري آمن.وعلى صعيد القطاع السياحي، أوضح أن هذا القطاع يمثل أحد أبرز محركات النمو في العلاقة الثنائية، حيث تصنف السوق الروسية كواحدة من أهم الأسواق السياحية المصدرة في العالم، وأن سلطنة عُمان تمتلك المقومات الكافية لاستقطاب أعداد متزايدة من السياح الروس، لا سيما خلال فصل الشتاء الذي يشهد طلبا مرتفعا على المقاصد الدافئة، وفي المقابل، تمثل روسيا وجهة ثقافية وطبيعية وتاريخية مميزة للسائح العُماني.وأكد أن هذا الزخم السياحي يستدعي بالضرورة العمل على تعزيز وتوسيع شبكة الرحلات الجوية المباشرة بين المدن الروسية والعُمانية لتسهيل حركة الأفراد والتجارة.
محمد حميدة
18:36 GMT 22.03.2026
أكد المحلل الاقتصادي العماني، مصطفى سلمان، أن التوقيت الحالي يفرض حاجة ملحة لتوسيع آفاق التعاون بين روسيا والسلطنة في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية، خاصة في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة التي تدفع الدول نحو تنويع شراكاتها الاستراتيجية.
وقال في حديثه مع "سبوتنيك"، إن هذه الزيارات المتبادلة بين البلدين تعكس بوضوح الثقة الدولية المتنامية في مكانة سلطنة عُمان كبيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وكجسر تواصل اقتصادي حيوي يربط بين الشرق والغرب.

وأضاف أن هناك فرصا هائلة للتكامل الاقتصادي بين الجانبين، حيث تمتلك روسيا موارد صناعية وزراعية وطاقة ضخمة وتكنولوجيا متقدمة، في حين توفر السلطنة موقعا استراتيجيا فريدا وموانئ متطورة وبنية تحتية لوجستية عالمية واقتصادا منفتحا يحفز على الشراكة.

وأوضح سلمان أن مجالات التعاون المطروحة على طاولة النقاش تشمل قطاعات حيوية واستراتيجية، وفي مقدمتها الطاقة التقليدية والمتجددة، والموانئ والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والصناعات التعدينية، فضلا عن تعزيز التعاون المالي والاستثماري.
عضو غرفة تجارة وصناعة عمان لـ"سبوتنيك": آفاق سياحية وتجارية واعدة بين السلطنة وروسيا
20 مارس, 13:27 GMT
ولفت إلى أن هناك إمكانيات واعدة لاستخدام الموانئ العمانية، وعلى رأسها ميناء الدقم، كمحطات عبور رئيسية (ترانزيت) للتجارة الروسية المتجهة إلى الأسواق الناشئة في قارتي آسيا وأفريقيا، مما يعزز من كفاءة سلاسل التوريد الروسية عبر ممر بحري آمن.

وفيما يخص أرقام التبادل التجاري، قال إن حجم التبادل الحالي بين مسقط وموسكو لا يزال دون مستوى الطموحات والإمكانيات الحقيقية للبلدين، إذ يُقدر بمئات الملايين من الدولارات سنويا، وأن هناك إمكانات كبيرة لمضاعفة هذه الأرقام والوصول بها إلى مستويات قياسية خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك من خلال توسيع قاعدة الاستثمارات المتبادلة وإطلاق مشروعات مشتركة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وعلى صعيد القطاع السياحي، أوضح أن هذا القطاع يمثل أحد أبرز محركات النمو في العلاقة الثنائية، حيث تصنف السوق الروسية كواحدة من أهم الأسواق السياحية المصدرة في العالم، وأن سلطنة عُمان تمتلك المقومات الكافية لاستقطاب أعداد متزايدة من السياح الروس، لا سيما خلال فصل الشتاء الذي يشهد طلبا مرتفعا على المقاصد الدافئة، وفي المقابل، تمثل روسيا وجهة ثقافية وطبيعية وتاريخية مميزة للسائح العُماني.
وأكد أن هذا الزخم السياحي يستدعي بالضرورة العمل على تعزيز وتوسيع شبكة الرحلات الجوية المباشرة بين المدن الروسية والعُمانية لتسهيل حركة الأفراد والتجارة.
