اقتصادي عماني لـ"سبوتنيك": موسكو ومسقط تدشنان مرحلة جديدة من التكامل الاستراتيجي

اقتصادي عماني لـ"سبوتنيك": موسكو ومسقط تدشنان مرحلة جديدة من التكامل الاستراتيجي

أكد المحلل الاقتصادي العماني، مصطفى سلمان، أن التوقيت الحالي يفرض حاجة ملحة لتوسيع آفاق التعاون بين روسيا والسلطنة في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية،... 22.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-22T18:36+0000

2026-03-22T18:36+0000

2026-03-22T18:36+0000

وقال في حديثه مع "سبوتنيك"، إن هذه الزيارات المتبادلة بين البلدين تعكس بوضوح الثقة الدولية المتنامية في مكانة سلطنة عُمان كبيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وكجسر تواصل اقتصادي حيوي يربط بين الشرق والغرب.وأوضح سلمان أن مجالات التعاون المطروحة على طاولة النقاش تشمل قطاعات حيوية واستراتيجية، وفي مقدمتها الطاقة التقليدية والمتجددة، والموانئ والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والصناعات التعدينية، فضلا عن تعزيز التعاون المالي والاستثماري.ولفت إلى أن هناك إمكانيات واعدة لاستخدام الموانئ العمانية، وعلى رأسها ميناء الدقم، كمحطات عبور رئيسية (ترانزيت) للتجارة الروسية المتجهة إلى الأسواق الناشئة في قارتي آسيا وأفريقيا، مما يعزز من كفاءة سلاسل التوريد الروسية عبر ممر بحري آمن.وعلى صعيد القطاع السياحي، أوضح أن هذا القطاع يمثل أحد أبرز محركات النمو في العلاقة الثنائية، حيث تصنف السوق الروسية كواحدة من أهم الأسواق السياحية المصدرة في العالم، وأن سلطنة عُمان تمتلك المقومات الكافية لاستقطاب أعداد متزايدة من السياح الروس، لا سيما خلال فصل الشتاء الذي يشهد طلبا مرتفعا على المقاصد الدافئة، وفي المقابل، تمثل روسيا وجهة ثقافية وطبيعية وتاريخية مميزة للسائح العُماني.وأكد أن هذا الزخم السياحي يستدعي بالضرورة العمل على تعزيز وتوسيع شبكة الرحلات الجوية المباشرة بين المدن الروسية والعُمانية لتسهيل حركة الأفراد والتجارة.روسيا تعلن موعد بدء الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع سلطنة عمانعضو "غرفة صناعة عمان": الدول العربية تتجه لتنسيق أكبر مع روسيا لتعزيز "تعدد القطبية"

https://sarabic.ae/20260320/-عضو-غرفة-تجارة-وصناعة-عمان-لـسبوتنيك-آفاق-سياحية-وتجارية-واعدة-بين-السلطنة-وروسيا--1111717721.html

سلطنة عمان

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, سلطنة عمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي