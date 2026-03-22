الخارجية اليابانية تعلن دراسة طوكيو المشاركة بتفكيك الألغام في مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الياباني توشيمتسو موتيجي، أن بلاده تدرس المشاركة في تفكيك الألغام بمضيق هرمز، في حال انتهاء الصراع في الشرق الأوسط.

وقال موتيجي، في تصريح لقناة "فوجي" التلفزيونية، إنه "في ظل الاعتداءات المستمرة سيكون من الصعب نشر قوات الدفاع الذاتي بسبب القيود، التي يفرضها كل من القانون والدستور الياباني"، وأضاف: "التكنولوجيا اليابانية لتفكيك الألغام، واحدة من الأفضل في العالم، وفي حال التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار يمكن دراسة هذا الخيار".ووفقًا له، أثناء القمة اليابانية الأمريكية، وضّح الجانب الياباني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "هناك قيودًا قانونية لا تسمح بالتصرف إلا في نطاق القانون". وفي وقت سابق، صرّح وزير المالية الأمريكي سكوت بسنت بأن "اليابان التي تعتمد على أكثر من 90% من إمدادات النفط من الشرق الأوسط، يجب عليها أن تكون مهتمة لأقصى حد بشأن عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز".كما أدت إلى تصعيد في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، الخط الرئيسي لسلاسل التوريد العالمية من النفط و الغاز المسال المصدّرة من دول الخليج العربي، ما أثّر على صادرات و إنتاج النفط في المنطقة.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

