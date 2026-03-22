الخارجية اليابانية تعلن دراسة طوكيو المشاركة بتفكيك الألغام في مضيق هرمز

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
15:03 GMT
8 د
من الملعب
أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين السنغال والمغرب.. وأهداف لا تتوقف في ليالي أبطال أوروبا!
15:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
15:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
16:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
17:00 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:02 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
17:08 GMT
30 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
17:38 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
وسط تحذيرات إيرانية، ترامب يدرس السيطرة على جزيرة خارك لإجبار إيران على فتح مضيق هرمز
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تتضرر العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد هجوم ترامب على حلفاؤه في الناتو
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
19:31 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:31 GMT
10 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:42 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
10:54 GMT
6 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
14:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
15:00 GMT
21 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:21 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
15:50 GMT
11 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
17:00 GMT
3 د
ملفات ساخنة
هل تتضرر العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد هجوم ترامب على حلفاؤه في الناتو
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:43 GMT
16 د
شؤون عسكرية
مواجهة كبرى؟ خبير يكشف متى ستتدخل روسيا لحماية إيران
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260322/الخارجية-اليابانية-تعلن-دراسة-طوكيو-المشاركة-بتفكيك-الألغام-في-مضيق-هرمز-1111777913.html
الخارجية اليابانية تعلن دراسة طوكيو المشاركة بتفكيك الألغام في مضيق هرمز
الخارجية اليابانية تعلن دراسة طوكيو المشاركة بتفكيك الألغام في مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الياباني توشيمتسو موتيجي، أن بلاده تدرس المشاركة في تفكيك الألغام بمضيق هرمز، في حال انتهاء الصراع في الشرق الأوسط. 22.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-22T09:22+0000
2026-03-22T09:22+0000
العالم
مضيق هرمز
هرمز
أخبار اليابان
أخبار الخليج
أخبار ايران اليوم
اسرائيل
التوترات بين أمريكا وإيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/10/1111537764_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_efef1af44b8e9b917356fc9d3c179309.jpg
وقال موتيجي، في تصريح لقناة "فوجي" التلفزيونية، إنه "في ظل الاعتداءات المستمرة سيكون من الصعب نشر قوات الدفاع الذاتي بسبب القيود، التي يفرضها كل من القانون والدستور الياباني"، وأضاف: "التكنولوجيا اليابانية لتفكيك الألغام، واحدة من الأفضل في العالم، وفي حال التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار يمكن دراسة هذا الخيار".ووفقًا له، أثناء القمة اليابانية الأمريكية، وضّح الجانب الياباني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "هناك قيودًا قانونية لا تسمح بالتصرف إلا في نطاق القانون". وفي وقت سابق، صرّح وزير المالية الأمريكي سكوت بسنت بأن "اليابان التي تعتمد على أكثر من 90% من إمدادات النفط من الشرق الأوسط، يجب عليها أن تكون مهتمة لأقصى حد بشأن عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز".كما أدت إلى تصعيد في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، الخط الرئيسي لسلاسل التوريد العالمية من النفط و الغاز المسال المصدّرة من دول الخليج العربي، ما أثّر على صادرات و إنتاج النفط في المنطقة.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
https://sarabic.ae/20260322/إيران-تضع-شرطا-لعبور-مضيق-هرمز-مع-استبعاد-الأعداء-1111776091.html
أخبار اليابان
اسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/10/1111537764_98:0:1431:1000_1920x0_80_0_0_eaa5ab4f65dd329e63c76648df5e4fe6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, مضيق هرمز, هرمز, أخبار اليابان, أخبار الخليج , أخبار ايران اليوم, اسرائيل, التوترات بين أمريكا وإيران
العالم, مضيق هرمز, هرمز, أخبار اليابان, أخبار الخليج , أخبار ايران اليوم, اسرائيل, التوترات بين أمريكا وإيران

الخارجية اليابانية تعلن دراسة طوكيو المشاركة بتفكيك الألغام في مضيق هرمز

09:22 GMT 22.03.2026
© REUTERS Benoit Tessierناقلة غاز بترول مسال راسية في مضيق هرمز وسط انخفاض حركة الملاحة، وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في شناص، عمان، 11 مارس/ آذار 2026
ناقلة غاز بترول مسال راسية في مضيق هرمز وسط انخفاض حركة الملاحة، وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في شناص، عمان، 11 مارس/ آذار 2026
© REUTERS Benoit Tessier
تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية الياباني توشيمتسو موتيجي، أن بلاده تدرس المشاركة في تفكيك الألغام بمضيق هرمز، في حال انتهاء الصراع في الشرق الأوسط.
وقال موتيجي، في تصريح لقناة "فوجي" التلفزيونية، إنه "في ظل الاعتداءات المستمرة سيكون من الصعب نشر قوات الدفاع الذاتي بسبب القيود، التي يفرضها كل من القانون والدستور الياباني"، وأضاف: "التكنولوجيا اليابانية لتفكيك الألغام، واحدة من الأفضل في العالم، وفي حال التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار يمكن دراسة هذا الخيار".
ووفقًا له، أثناء القمة اليابانية الأمريكية، وضّح الجانب الياباني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "هناك قيودًا قانونية لا تسمح بالتصرف إلا في نطاق القانون".
ناقلة نفط تبحر في الخليج، بالقرب من مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2026
إيران تضع شرطا لعبور مضيق هرمز مع استبعاد "الأعداء"
06:23 GMT
وفي وقت سابق، صرّح وزير المالية الأمريكي سكوت بسنت بأن "اليابان التي تعتمد على أكثر من 90% من إمدادات النفط من الشرق الأوسط، يجب عليها أن تكون مهتمة لأقصى حد بشأن عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز".

وجاءت هذه الأحداث إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي ردت بالمثل بضرب الأراضي الإسرائيلية والقواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

كما أدت إلى تصعيد في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، الخط الرئيسي لسلاسل التوريد العالمية من النفط و الغاز المسال المصدّرة من دول الخليج العربي، ما أثّر على صادرات و إنتاج النفط في المنطقة.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала