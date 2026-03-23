المستشار العسكري لمجتبى خامنئي: الحرب ستستمر حتى تعويض جميع خسائر إيران

حذر المستشار العسكري للمرشد الإيراني، محسن رضائي، من أن بلاده ستصعّد ردها بشكل غير مسبوق إذا استهدفت الولايات المتحدة بنيتها التحتية الحيوية. 23.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال رضائي، في تصريحات تلفزيونية، إن "الرد الإيراني لن يكون بعد الآن عينًا بعين، بل سيكون أوسع وأشد"، مؤكدًا أن طهران قادرة على "شلّ الولايات المتحدة في حال التصعيد".وأضاف أن "المواجهة ستستمر حتى تحقيق عدة شروط، تشمل تعويض جميع الخسائر التي تكبدتها إيران، ورفع كامل للعقوبات الاقتصادية، إلى جانب الحصول على ضمانات قانونية دولية بعدم تدخل واشنطن في الشأن الإيراني".وتابع: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرّح بعدم علمه بالهجوم على حقل "بارس"، مردفا أن "ضغوطًا مورست على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإعلان عن موقف مماثل".وأشار رضائي، إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد انقسامًا عميقًا بين الولايات المتحدة وإسرائيل، في ظل التطورات المتسارعة والتوترات الإقليمية.ونفى رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في وقت سابق اليوم، إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن يندرج ضمن “الأخبار الكاذبة” التي تهدف إلى التلاعب بأسواق المال والنفط.وأضاف قاليباف، أن "الشعب الإيراني يطالب بالرد على الاعتداءات"، مشددا على أن المسؤولين في البلاد يقفون بثبات إلى جانب علي المرشد لتحقيق هذا الهدف.كما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن "طهران لم تتفاوض مع واشنطن، لكنها تلقت رسائل من وسطاء أعربوا عن رغبتهم في التفاوض لإنهاء الحرب".وأضاف بقائي: "لم نجر محادثات مع الولايات المتحدة. خلال الأيام القليلة الماضية، تلقينا رسائل من عدد من الدول الصديقة بشأن مطالب الولايات المتحدة بإجراء محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب، وقد تم الرد عليها وفقا لموقف البلاد المبدئي".يأتي ذلك ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أعطى أوامر للبنتاغون بتأجيل الضربات على محطات الطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام، مشيرًا إلى أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي جرت خلال اليومين الماضيين كانت تهدف للتوصل إلى تسوية كاملة بين الطرفين للوضع في الشرق الأوسط.وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد أجرتا مفاوضات مثمرة وجيدة للغاية خلال اليومين الماضيين بشأن التوصل إلى حل شامل وكامل لعملياتنا العسكرية في الشرق الأوسط".وتابع: "بناءً على طبيعة هذه المفاوضات المعمّقة والمفصّلة والبنّاءة، والتي ستستمر طوال الأسبوع، أصدرت تعليماتي لوزارة الحرب بتأجيل أي ضربات عسكرية على محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، ريثما يتم اختتام الاجتماعات والمناقشات الجارية بنجاح".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

