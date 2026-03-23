نتنياهو: اتفاق محتمل مع إيران سيحافظ على مصالح إسرائيل

سبوتنيك عربي

أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن الأخير يرى إمكانية تحويل "إنجازات الحرب إلى اتفاق يحقق...

2026-03-23T19:15+0000

وأضاف نتنياهو، في تصريحات له، أن أي اتفاق محتمل مع إيران سيحافظ على المصالح الأساسية لإسرائيل، مؤكدًا أن بلاده "ستحمي مصالحها في أي ظرف من الظروف”".وشدد على أن إسرائيل ستواصل توجيه ضربات في إيران ولبنان، بهدف القضاء على برنامج الصواريخ والبرنامج النووي، إضافة إلى استهداف قيادات "حزب الله".ونفى رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في وقت سابق اليوم، إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن يندرج ضمن “الأخبار الكاذبة” التي تهدف إلى التلاعب بأسواق المال والنفط.وأضاف قاليباف، أن "الشعب الإيراني يطالب بالرد على الاعتداءات"، مشددا على أن المسؤولين في البلاد يقفون بثبات إلى جانب علي المرشد لتحقيق هذا الهدف.كما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن "طهران لم تتفاوض مع واشنطن، لكنها تلقت رسائل من وسطاء أعربوا عن رغبتهم في التفاوض لإنهاء الحرب".وأضاف بقائي: "لم نجر محادثات مع الولايات المتحدة. خلال الأيام القليلة الماضية، تلقينا رسائل من عدد من الدول الصديقة بشأن مطالب الولايات المتحدة بإجراء محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب، وقد تم الرد عليها وفقا لموقف البلاد المبدئي".يأتي ذلك ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أعطى أوامر للبنتاغون بتأجيل الضربات على محطات الطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام، مشيرًا إلى أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي جرت خلال اليومين الماضيين كانت تهدف للتوصل إلى تسوية كاملة بين الطرفين للوضع في الشرق الأوسط.وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد أجرتا مفاوضات مثمرة وجيدة للغاية خلال اليومين الماضيين بشأن التوصل إلى حل شامل وكامل لعملياتنا العسكرية في الشرق الأوسط".وتابع: "بناءً على طبيعة هذه المفاوضات المعمّقة والمفصّلة والبنّاءة، والتي ستستمر طوال الأسبوع، أصدرت تعليماتي لوزارة الحرب بتأجيل أي ضربات عسكرية على محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، ريثما يتم اختتام الاجتماعات والمناقشات الجارية بنجاح".وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

