وزير الدفاع الروماني: قد نرسل عسكريين إلى مضيق هرمز ضمن تحالف دولي
2026-03-23T15:54+0000
https://sarabic.ae/20260323/القيادة-المركزية-الأمريكية-تؤكد-أن-مضيق-هرمز-مفتوح-1111819643.html
أعلن وزير الدفاع الروماني رادو ميروتسا، استعداد بلاده لدعم الجهود الرامية إلى فتح مضيق هرمز، مضيفا أنه "يمكن للجيش الروماني المشاركة في هذه المهمة عبر إرسال ضباط أركان وتوفير تبادل المعلومات أو إشراك أفراد ذوي خبرة في مجال نزع الألغام".
جاء ذلك في إفادة صحفية خلال افتتاح مناورات "الدرع البحري 2026" العسكرية، اليوم الاثنين، قال فيها إن بوخارست جزء من التحالف الدولي ومستعدة للمساهمة في الحفاظ على الاستقرار في هذه المنطقة الاستراتيجية
، حسب وسائل إعلام غربية.
وفي 12 مارس/ آذار الجاري، أعلنت رومانيا نيتها تعزيز التنسيق مع شركائها في الناتو بشأن حماية الممرات البحرية.
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة
وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، وردت طهران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة كما أعلنت إغلاق مضيق هرمز
أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا.