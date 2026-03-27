ويتكوف: ننتظر ردا إيرانيا على المقترح المكون من 15 نقطة
صرح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، بأن واشنطن بانتظار رد طهران على مقترح شامل يتضمن 15 نقطة لحل النزاع، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تظهر... 27.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-27T20:27+0000
صرح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، بأن واشنطن بانتظار رد طهران على مقترح شامل يتضمن 15 نقطة لحل النزاع، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تظهر قوة في تعاملها مع إيران لكنها تبقى مستعدة لإيجاد حل دبلوماسي يضمن عدم التخصيب.
وقال ويتكوف: "ننتظر ردا إيرانيا على المقترح المكون من 15 نقطة، نظهر قوة كبيرة تجاه إيران ومستعدون لإيجاد حل دبلوماسي".
وتابع: "نريد التوصل لحل قائم على عدم التخصيب وألا تكون هناك كوريا شمالية في الشرق الأوسط، والرئيس ترمب يريد التوصل لاتفاق سلام ولكنه يؤمن بالسلام عبر القوة".
وأضاف: "نأمل عقد اجتماعات هذا الأسبوع وعبور السفن يمثل مؤشرا إيجابيا، ويمكن أن تكون هناك اختلافات في تعريف المفاوضات وفي النظام الإيراني من لا يريد الاعتراف بذلك".
وتابع: "نرى التمديد الذي قدمه ترمب خطوة إيجابية والجميع يعرف أننا نجري مفاوضات مع إيران. أعتقد أنه ستكون هناك اجتماعات مع الإيرانيين هذا الأسبوع، قضايا التخصيب والمخزون النووي والرقابة تمثل خطا أحمرا بالنسبة لنا، وقدمنا مقترحا لإيران سيحل الصراع ومسألة التخصيب والمخزون ويوفر الرقابة".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".