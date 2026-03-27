تغطية لليوم الـ28 للحرب على إيران.. ترامب يحدد مهلة جديدة وطهران تؤكد "حق" إغلاق هرمز.. صور وفيديو
ويتكوف: ننتظر ردا إيرانيا على المقترح المكون من 15 نقطة
ويتكوف: ننتظر ردا إيرانيا على المقترح المكون من 15 نقطة
صرح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، بأن واشنطن بانتظار رد طهران على مقترح شامل يتضمن 15 نقطة لحل النزاع، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تظهر... 27.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال ويتكوف: "ننتظر ردا إيرانيا على المقترح المكون من 15 نقطة، نظهر قوة كبيرة تجاه إيران ومستعدون لإيجاد حل دبلوماسي".وأضاف: "نأمل عقد اجتماعات هذا الأسبوع وعبور السفن يمثل مؤشرا إيجابيا، ويمكن أن تكون هناك اختلافات في تعريف المفاوضات وفي النظام الإيراني من لا يريد الاعتراف بذلك".وتابع: "نرى التمديد الذي قدمه ترمب خطوة إيجابية والجميع يعرف أننا نجري مفاوضات مع إيران. أعتقد أنه ستكون هناك اجتماعات مع الإيرانيين هذا الأسبوع، قضايا التخصيب والمخزون النووي والرقابة تمثل خطا أحمرا بالنسبة لنا، وقدمنا مقترحا لإيران سيحل الصراع ومسألة التخصيب والمخزون ويوفر الرقابة".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".إعلام: خسائر واشنطن العسكرية تقترب من 3 مليارات دولار بعد الضربات الإيرانية
ويتكوف: ننتظر ردا إيرانيا على المقترح المكون من 15 نقطة

20:27 GMT 27.03.2026
© AP Photo / Alex Brandonالمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف
المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
صرح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، بأن واشنطن بانتظار رد طهران على مقترح شامل يتضمن 15 نقطة لحل النزاع، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تظهر قوة في تعاملها مع إيران لكنها تبقى مستعدة لإيجاد حل دبلوماسي يضمن عدم التخصيب.
وقال ويتكوف: "ننتظر ردا إيرانيا على المقترح المكون من 15 نقطة، نظهر قوة كبيرة تجاه إيران ومستعدون لإيجاد حل دبلوماسي".

وتابع: "نريد التوصل لحل قائم على عدم التخصيب وألا تكون هناك كوريا شمالية في الشرق الأوسط، والرئيس ترمب يريد التوصل لاتفاق سلام ولكنه يؤمن بالسلام عبر القوة".

وأضاف: "نأمل عقد اجتماعات هذا الأسبوع وعبور السفن يمثل مؤشرا إيجابيا، ويمكن أن تكون هناك اختلافات في تعريف المفاوضات وفي النظام الإيراني من لا يريد الاعتراف بذلك".
الحرس الثوري الإيراني ، تم إطلاق صاروخ كجزء من تدريبات الحرس في الخليج الفارسي وخليج عمان. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2026
تغطية لليوم الـ28 للحرب على إيران.. ترامب يحدد مهلة جديدة وطهران تؤكد "حق" إغلاق هرمز.. صور وفيديو
19:19 GMT
وتابع: "نرى التمديد الذي قدمه ترمب خطوة إيجابية والجميع يعرف أننا نجري مفاوضات مع إيران. أعتقد أنه ستكون هناك اجتماعات مع الإيرانيين هذا الأسبوع، قضايا التخصيب والمخزون النووي والرقابة تمثل خطا أحمرا بالنسبة لنا، وقدمنا مقترحا لإيران سيحل الصراع ومسألة التخصيب والمخزون ويوفر الرقابة".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
