البيت الأبيض: ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل يوم 6 أبريل

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الإثنين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في إنهاء الصراع مع إيران قبل حلول يوم 6 نيسان/أبريل، وهو... 30.03.2026, سبوتنيك عربي

وقالت ليفيت، ردا على سؤال صحفي حول ما إذا كان ترامب يرغب في إنهاء الحرب ضد إيران بحلول يوم 6 أبريل: "ترامب يريد التوصل إلى اتفاق خلال الأيام العشرة المقبلة".وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال": "بناء على طلب من الحكومة الإيرانية، أُعلن تعليق تدمير منشآت الطاقة لمدة 10 أيام، حتى يوم الاثنين 6 أبريل 2026، الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. المفاوضات جارية، وعلى عكس الادعاءات المغلوطة لوسائل الإعلام الكاذبة وغيرها، فإنها تسير على نحوٍ جيد للغاية".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

https://sarabic.ae/20260330/عراقجي-أي-عمل-استفزازي-في-مضيق-هرمز-سيؤدي-إلى-تعقيد-الأمور-1112110046.html

