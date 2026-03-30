البيت الأبيض: ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل يوم 6 أبريل
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الإثنين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في إنهاء الصراع مع إيران قبل حلول يوم 6 نيسان/أبريل، وهو...
https://sarabic.ae/20260330/عراقجي-أي-عمل-استفزازي-في-مضيق-هرمز-سيؤدي-إلى-تعقيد-الأمور-1112110046.html
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الإثنين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في إنهاء الصراع مع إيران قبل حلول يوم 6 نيسان/أبريل، وهو الموعد النهائي للهدنة الأمريكية بشأن الهجمات التي تستهدف منشآت الطاقة الإيرانية.
وقالت ليفيت، ردا على سؤال صحفي حول ما إذا كان ترامب يرغب في إنهاء الحرب ضد إيران بحلول يوم 6 أبريل: "ترامب يريد التوصل إلى اتفاق خلال الأيام العشرة المقبلة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الخميس الماضي، تعليق الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية حتى الـ6 من أبريل/ نيسان المقبل، وبحسب قوله أنه "بناء على طلب من الحكومة الإيرانية، أُعلن تعليق تدمير المنشآت"، وجاءت هذه التطورات في وقت تم فيه الإعلان عن إجراء مفاوضات جادة بين الطرفين.
وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال": "بناء على طلب من الحكومة الإيرانية، أُعلن تعليق تدمير منشآت الطاقة لمدة 10 أيام، حتى يوم الاثنين 6 أبريل 2026، الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. المفاوضات جارية، وعلى عكس الادعاءات المغلوطة
لوسائل الإعلام الكاذبة وغيرها، فإنها تسير على نحوٍ جيد للغاية".
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية
، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".