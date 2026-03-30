عضو مجلس السيادة السوداني السابق لـ"سبوتنيك": التعامل بجدية مع وقف الحرب ضرورة لأمريكا وحلفائها

أكد الدكتور الصديق تاور، عضو مجلس السيادة السوداني السابق، أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أضافت معطى جديد فى معادلة الحرب السودانية الداخلية، وذلك... 30.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-30T20:35+0000

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الإثنين، أن السودان يحتل الساحل الأطول على البحر الأحمر، ونظرا لموقع السودان الاستراتيجي على البحر الأحمر والقوى المتنافسة عليه، كل ذلك يجعل التعامل بجدية مع ملف وقف الحرب السودانية، ضرورة للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.وأشار تاور، إلى أن، مؤتمر برلين المزمع عقده منتصف أبريل/نيسان، و ما يرتبط به من ترتيبات سابقة و لاحقة، ربما يمثل جزء من خطوات رسم المشهد السوداني لوقف الحرب.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

