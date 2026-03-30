عضو مجلس السيادة السوداني السابق لـ"سبوتنيك": التعامل بجدية مع وقف الحرب ضرورة لأمريكا وحلفائها

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
08:29 GMT
26 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
10:03 GMT
17 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:50 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
11:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
باكستان تستضيف محادثات للوسطاء بشأن الحرب على إيران
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
12:03 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
حظر البرقع في بريطانيا: صعود الشعبوية أم نهاية التسامح الأوروبي؟ يكشف خبراء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: دخول اليمن في المواجهة المباشرة ضد إسرائيل وأمريكا سيقلب موازين الحرب
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
عضو مجلس السيادة السوداني السابق لـ"سبوتنيك": التعامل بجدية مع وقف الحرب ضرورة لأمريكا وحلفائها
عضو مجلس السيادة السوداني السابق لـ"سبوتنيك": التعامل بجدية مع وقف الحرب ضرورة لأمريكا وحلفائها
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور الصديق تاور، عضو مجلس السيادة السوداني السابق، أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أضافت معطى جديد فى معادلة الحرب السودانية الداخلية، وذلك... 30.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-30T20:35+0000
2026-03-30T20:35+0000
العالم العربي
حصري
أخبار السودان اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
منظمة الأمم المتحدة
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الإثنين، أن السودان يحتل الساحل الأطول على البحر الأحمر، ونظرا لموقع السودان الاستراتيجي على البحر الأحمر والقوى المتنافسة عليه، كل ذلك يجعل التعامل بجدية مع ملف وقف الحرب السودانية، ضرورة للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.وأشار تاور، إلى أن، مؤتمر برلين المزمع عقده منتصف أبريل/نيسان، و ما يرتبط به من ترتيبات سابقة و لاحقة، ربما يمثل جزء من خطوات رسم المشهد السوداني لوقف الحرب.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
العالم العربي, حصري, أخبار السودان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
العالم العربي, حصري, أخبار السودان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني

عضو مجلس السيادة السوداني السابق لـ"سبوتنيك": التعامل بجدية مع وقف الحرب ضرورة لأمريكا وحلفائها

20:35 GMT 30.03.2026
حصري
أكد الدكتور الصديق تاور، عضو مجلس السيادة السوداني السابق، أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أضافت معطى جديد فى معادلة الحرب السودانية الداخلية، وذلك لتأثر ممرات الملاحة الدولية، و بورصة الطاقة العالمية، بشكل مباشر بالعمليات العسكرية في منطقة الخليج العربي.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الإثنين، أن السودان يحتل الساحل الأطول على البحر الأحمر، ونظرا لموقع السودان الاستراتيجي على البحر الأحمر والقوى المتنافسة عليه، كل ذلك يجعل التعامل بجدية مع ملف وقف الحرب السودانية، ضرورة للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.

وتابع تاور: يتوقع أن تبذل ضغوط أكثر على طرفى الحرب فى السودان، بهدف وقفها، و لكن يبقى السؤال هو ما يمكن أن تفضى إليه هذه الضغوط، فى ظل الإضطراب الكبير على المشهد السودانى، و إحتضان البلاد لأكبر كارثة إنسانية في العالم، وتعدد المليشيات المسلحة المنخرطة فى الحرب لجانب هذا الطرف أو ذاك.

وأشار تاور، إلى أن، مؤتمر برلين المزمع عقده منتصف أبريل/نيسان، و ما يرتبط به من ترتيبات سابقة و لاحقة، ربما يمثل جزء من خطوات رسم المشهد السوداني لوقف الحرب.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
الأزمة الإنسانية في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
ما تأثير القرار الأمريكي بتصنيف "إخوان السودان" منظمة إرهابية على مسار الحرب في البلاد؟
11 مارس, 20:59 GMT
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
