باتروشيف: الغرب يصعد حربه ضد أسطول الشحن التجاري الروسي
سبوتنيك عربي
صرّح نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي ورئيس المجلس البحري الروسي، بأن الدول الغربية صعدت حربها ضد الشحن التجاري الذي يخدم مصالح روسيا بهدف عرقلة النقل... 31.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-31T12:05+0000
2026-03-31T12:05+0000
صرّح نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي ورئيس المجلس البحري الروسي، بأن الدول الغربية صعدت حربها ضد الشحن التجاري الذي يخدم مصالح روسيا بهدف عرقلة النقل الدولي للبضائع الروسية.
وقال باتروشيف خلال اجتماع للمجلس البحري: "في سبيل عرقلة النقل الدولي للبضائع الروسية، صعّدت الدول الغربية حربها ضدّ الشحن التجاري الذي يخدم مصالح روسيا. حتى أن الاتحاد الأوروبي صاغ مصطلح "الأسطول الخفي"، وهو مصطلح غير موجود في القانون البحري الدولي، وبذريعة مكافحة هذا الأسطول، ارتكبوا في جوهر الأمر جريمة سطو على الممرات البحرية".
وأضاف: "ركزت الولايات المتحدة وحلفاؤها، بهدف إلحاق أكبر قدر من الضرر بالاقتصاد الروسي، جهودهم على منع النقل البحري للمواد الهيدروكربونية وغيرها من المواد الخام الاستراتيجية للتصدير".
وتابع: "لقد اكتسبت هذه السياسة بُعدا عالميا، لا سيما في المناطق الحيوية للمصالح الوطنية الروسية في المحيط العالمي: بحر البلطيق، والبحر الأبيض المتوسط، وبحر قزوين، والبحر الأسود".
ووفقا له، فإن الوضع العسكري والسياسي العالمي في عام 2025 لا يزال يمثل تحديا بشكل عام، وأشار إلى تدهور النظام القانوني الدولي وتزايد التهديدات للأمن القومي الروسي، بما في ذلك التهديدات القادمة من المحيطات والمجالات البحرية.
وقال رئيس المجلس البحري: "إن الأعمال العدوانية للولايات المتحدة، الساعية إلى الحفاظ على هيمنتها في مناطق ذات أهمية استراتيجية في المحيطات، وتوسيع حلف "الناتو" للبنية التحتية العسكرية قرب حدود روسيا، وأعمال التخريب والهجمات الإرهابية على البنية التحتية البحرية الروسية، والحصار البحري غير القانوني لبلادنا، بما في ذلك عمليات اختطاف السفن من قبل القراصنة في المياه الدولية، كان لها أثر بالغ في زعزعة الاستقرار على الساحة الدولية".
وأضاف: "لضمان سلامة الملاحة البحرية في أخطر مناطق المحيطات في العالم، اضطرت البحرية الروسية إلى مرافقة السفن التي ترفع العلم الروسي بشكل مباشر".