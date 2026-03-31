تغطية لليوم الـ32 للحرب على إيران.. ترامب يرغب بالتوصل لاتفاق وطهران تنفي وجود مفاوضات.. صور وفيديو
وارسو: بولندا ترفض إرسال "باتريوت" إلى الشرق الأوسط
وارسو: بولندا ترفض إرسال "باتريوت" إلى الشرق الأوسط
أعلن وزير الدفاع الوطني البولندي، فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، اليوم الثلاثاء، أن بولندا لا تعتزم تقديم منظومة "باتريوت" إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 31.03.2026, سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية أن واشنطن طلبت، صباح اليوم، من وارسو أن تنقل إحدى البطاريتين لديها إلى الشرق الأوسط. وقال وزير الدفاع الوطني البولندي:وفي أواسط مارس/آذار 2026، دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعض البلدان الغربية والآسيوية إلى إرسال السفن العسكرية إلى منطقة الشرق الأوسط ولكن معظمها رفض طلبه.ووجّه ترامب اللوم لحلفائه في حلف "الناتو"على عدم دعمهم، وحتى افترض تأجيل المساعدة إلى هذه البلدان.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وفي وقت سابق، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستعمد إلى "تدمير" محطات الطاقة ‌وآبار النفط الإيرانية إذا لم تعاود طهران فتح مضيق هرمز. وجاء ذلك في أعقاب رفض طهران مقترحات السلام الأمريكية باعتبارها "غير واقعية" وضرباتها الصاروخية الأخيرة على إسرائيل.
أعلن وزير الدفاع الوطني البولندي، فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، اليوم الثلاثاء، أن بولندا لا تعتزم تقديم منظومة "باتريوت" إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ذكرت وسائل إعلام غربية أن واشنطن طلبت، صباح اليوم، من وارسو أن تنقل إحدى البطاريتين لديها إلى الشرق الأوسط. وقال وزير الدفاع الوطني البولندي:

إن منظومة "باتريوت" التي نملكها وصواريخها تستخدم للدفاع عن المجال الجوي البولندي والجناح الشرقي "للناتو"، فلم يتغير تموضع القوات ولا نعتزم تغييره.

وفي أواسط مارس/آذار 2026، دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعض البلدان الغربية والآسيوية إلى إرسال السفن العسكرية إلى منطقة الشرق الأوسط ولكن معظمها رفض طلبه.
ووجّه ترامب اللوم لحلفائه في حلف "الناتو"على عدم دعمهم، وحتى افترض تأجيل المساعدة إلى هذه البلدان.
قوات مسلحة خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بولندا تعارض إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا
4 مارس, 22:53 GMT
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستعمد إلى "تدمير" محطات الطاقة ‌وآبار النفط الإيرانية إذا لم تعاود طهران فتح مضيق هرمز. وجاء ذلك في أعقاب رفض طهران مقترحات السلام الأمريكية باعتبارها "غير واقعية" وضرباتها الصاروخية الأخيرة على إسرائيل.
روبيو: واشنطن تعيد النظر في علاقاتها مع "الناتو" بسبب موقفه تجاه إيران
خبير: تهديد ترامب بضرب البنى التحتية الطاقوية في إيران يعني عودة المنطقة للعصر الحجري
