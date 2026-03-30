خبير: تهديد ترامب بضرب البنى التحتية الطاقوية في إيران يعني عودة المنطقة للعصر الحجري
خبير: تهديد ترامب بضرب البنى التحتية الطاقوية في إيران يعني عودة المنطقة للعصر الحجري
خبير: تهديد ترامب بضرب البنى التحتية الطاقوية في إيران يعني عودة المنطقة للعصر الحجري

علق الخبير العسكري والاستراتيجي، الدكتور عمر معربوني، على تهديد الرئيس الأمريكي بتدمير كل شيء في حال عدم التوصل الى اتفاق مع ايران وقيامه بعملية برية في جزيرة "خارك"، قائلا "بإمكان القوات الأمريكية تنفيذ إنزال بحري أو جوي في جزيرة "خارك"، لكن المسألة تبقى في سياق التهديدات لأن الجزيرة واقعة ضمن منطقة داخل الخليج ومضيق "هرمز".
وتوقع معربوني، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "يكون الإعلان عن جزيرة "خارك" عملية خداعية، وهذا يعود إلى تقدير القيادة الإيرانية التي يمكن أن تحطات استخباراتها"، مستبعدا أن "يغامر ترامب بهذا الشكل من أشكال العمليات لأن كلفتها ستكون عالية جدا، كما لا يوجد أي اتفاقيات تسوية في المدى القريب ".

ورجح أن "تستمر هذه الحرب لمدة شهر إضافي في الحد الأدنى، لأن ترامب يحتاج إلى تفويض من الكونغرس، فبحسب القوانين الأمريكية، فهو له الحق أن يقاتل بقرار منه لشهرين".

15:42 GMT
وتابع: "المشكلة لدى الأمريكي والإسرائيلي أنهما دخلا في مرحلة استنزاف"، قائلا "كان المخطط أن تسقط إيران في ثلاثة أيام وهذا الأمر لم يحدث، فإيران لا زالت تقاتل"، مشيرا إلى أن "كل الأصول الأمريكية في المنطقة تقصف بشكل كبير والمعركة باتت مفتوحة"، مؤكدا أن "في هذه الحرب كل الخطوط الحمراء سقطت".

ورأى معربوني أن "تهديدات الرئيس ترامب ستكون لها نتيجته كارثية على كل المنطقة وعلى أوروبا والعالم، لأنه في المحصلة هناك احتياطي كبير من النفط والغاز موجود في المنطقة".

وأشار إلى أن "إيران ستقصف بدورها أي أصول أمريكية"، مشددا على "رغبة إيران بعدم تكرار هذه الحرب، وهي تتعامل مع الإسرائيلي مع خط عودة إلى حد كبير، لكن إذا ذهبت الأمور إلى توجيه ضربات قاسمة وقاسية للبنى التحتية الطاقوية في إيران، هذا يعني أن الكل سيدفع الثمن وستعود المنطقة إلى العصر الحجري، كما سيكون لذلك تداعيات على الاقتصاد العالمي".
وأردف معربوني: "معروف أن منطقة الخليج مركز أساسي لإنتاج وتوزيع الطاقة، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يوافق"، معتبرا أنه "حتى اللحظة الأمور منضبطة تحت سقف معين، لكن إذا سقط، ذهبنا إلى مستوى لا يمكن الرجوع".

وأكد الخبير العسكري، أن "إيران الآن تجاوزت الصدمة وذهبت إلى البعيد، وكل القواعد الأمريكية قُصفت وتم إخماد القدرات التشغيلية لها بشكل كبير"، مشيرا إلى أن "الأمريكي والإسرائيلي لا يمكن أن يعوضان النقص الفادح في مخزون صواريخ الدفاع الجوي، لذلك يحاول الإسرائيلي الخروج من هذه المعركة بسرعة عبر تحقيق نصر، لكن هذا مستبعد".
